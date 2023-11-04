Сухая чистка кожи – что это такое и чем она полезна?

Самым большим органом человеческого тела является кожа. Именно кожа служит надежной защитой других органов от различных негативных внешних воздействий. Многие заботятся о зубах, волосах, глазах, но при этом совершенно забывают о коже. А ведь именно этот орган нуждается в особенно тщательном уходе.
Для улучшения состояния и укрепления здоровья кожи специалисты нетрадиционной медицины рекомендуют использовать метод сухой чистки. Он подразумевает периодическое очищение кожного покрова от загрязнений и омертвевших клеток. Даже если вы регулярно принимаете душ, этого вашему телу недостаточно. Разберемся, чем полезна сухая чистка кожи и как правильно выполнять эту процедуру.
Сухая чистка кожного покрова позволяет:
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Это далеко не полный перечень преимуществ процедуры. Главное все правильно выполнять, тогда удастся быстрее достичь желаемого эффекта.
Для сухой чистки кожи потребуется:
Для проведения процедуры необходимо встать, выровнять спину и выполнить массаж рук щеткой – плавные продолжительные движения по направлению к сердцу, заканчивая массажем ладоней. Затем аналогичные движения повторить на задней части ног, постепенно переходя к ступням. Далее щеткой нужно «пройтись» по животу и спине. Лицо, шею и грудь массажировать не стоит так же, как и участки, где кожа повреждена.
После массажа рекомендуется принять теплую ванну или душ, это позволит окончательно удалить все омертвевшие клетки. В завершении процедуры на сухую кожу следует нанести кокосовое или миндальное масло. Регулярное выполнение такой процедуры позволит заметно улучшить состояние кожи и в целом оздоровить организм.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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