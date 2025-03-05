Сухая кожа на локтях – тревожный симптом!

С учетом того количества продуктов, которые может предложить потребителю современный бьюти-рынок, сухая кожа (атопический дерматит, экзему и другие дерматологические состояния в расчет не берем) больше не является проблемой. Своевременное увлажнение и достаточное питание через некоторое время приведут к тому, что о сухости и шелушениях получится забыть навсегда.

Сегодня сухую кожу (если не говорить об атопическом дерматите, экземе и других дерматологических проблемах) без труда можно увлажнить самыми разными средствами. Своевременное увлажнение и достаточное питание через некоторое время приведут к тому, что о сухости и шелушениях получится забыть навсегда. Но, к сожалению, это не всегда работает, если речь идет о сухости локтей.

Как улучшить состояние сухой кожи на локтях

Почему кожа на локтях такая сухая

Диабет, гормоны и витамины

Как ухаживать за локтями

Почему кожа на локтях такая сухая

Врачи хорошо знают, что кожа на локтях толстая (это необходимо, чтобы выдерживать постоянное растяжение) и с минимальным количеством сальных желез, а потому нуждается в более тщательном уходе, чтобы сохранять гладкость и эластичность.

Кроме того, если мы говорим об офисной работе, то постоянное трение кожи о жесткую поверхность стола тоже не улучшает ситуацию.

Диабет, гормоны и витамины

Эксперты отмечают, что причиной чрезмерной сухости локтей может быть диабет или гормональный дисбаланс. Исключить оба фактора риска сможет только анализ крови, так что если вы думаете, что у вас не просто сохнут локти, а «сохнут как-то очень сильно», обязательно поговорите с терапевтом.

Также довольно часто в сильной сухости локтей виноваты витамины. А точнее — их недостаток. Здесь в первую очередь важно обратить внимание на присутствие в рационе витамина С (поддерживает функциональность соединительных тканей), витамина А (улучшает способность кожи к регенерации, что очень важно в случае появления на локтях мелких трещинок) и витамина Е (антиоксидант, защищающий клетки эпидермиса от старения и способствующий естественному удалению омертвевших частичек кожи).

К счастью, самой популярной причиной сухости локтей остается недостаток питания.

Как ухаживать за локтями

Тем, кто тяготеет к домашним рецептам красоты, рекомендуем обратить внимание на банановую кожуру. Несмотря на то, что способ кажется странным, исследование, опубликованное в Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, показало, что кожура банана содержит питательные, противогрибковые и антибиотические компоненты, которые будут полезны для пересушенной кожи.

Всем остальным рекомендуем приобрести питательный крем с плотной текстурой, который необходимо наносить утром и вечером (осенью и зимой) или только вечером (весной и летом).

Обратите внимание на активные компоненты в составе — в данном случае масла будут только на руку. В экстремальных ситуациях, когда идеальные локти нужны вам уже завтра, нанесите крем толстым слоем, накройте область хлопковыми тряпочками или ватными дисками и закрепите «маску» эластичным бинтом, оставив ее на ночь для воздействия.

В заключение напомним, что если у вас сухая кожа не только на локтях, но вообще, избегайте горячей воды (даже когда очень замерзли) и гелей для душа с яркими отдушками и скрабирующими частичками, которые только усугубят ситуацию. Хотя использование раз в неделю мягкого эксфолианта с кислотами применительно к локтям может быть полезно.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet