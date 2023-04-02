Связь голодания, инсулина и серьезных заболеваний

Голодание – естественное состояние организма. И в процессе истории оно являлось частью жизни человека. Но голодать нужно грамотно. И лечебное голодание – это быстрый, бесплатный, доступный и проверенный веками способ улучшить ваше здоровье. Как голодание связано с инсулином и лечением рака и поликистоза?

Использование лечебного голодания как метаболического инструмента для терапии диабета и похудения - достаточно спорный вопрос. Такой подход мало использовался в последние десятилетия, говорит доктор Джейсон Фанг. До этого голодание было в порядке вещей. Сегодня оно вызывает споры, так как отличается от принятых современных стандартов. Может показаться, что голодание – не совсем хорошая идея. Мы слышим: от голодания уходит мышечная масса, оно использует наш обмен веществ, завтрак должен быть плотным. Но ведь голоданием люди занимаются тысячи лет.

О голодании, долголетии, гормонах роста и связи инсулина с раком и поликистозом

Важно дать голоданию четкое определение. Голодание не обязательно подразумевает длительный процесс на две недели или месяц. Есть программы голодания с короткими промежутками между приемами пищи.

Голодание и диабет

В добавление к лечебному голоданию рекомендуется низкоуглеводная диета лицам, страдающим диабетом 2-го типа.

Диабет 2-го типа – это болезнь переизбытка инсулина. А, так как и низкоуглеводная диета, и голодание понижают показатель инсулина, эти мероприятия принесут пользу.

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Голодание и обмен веществ

Понизится ли скорость обмена веществ в состоянии покоя при голодании?

Насколько важно время между приемами пищи?

Сегодня практикуется голодание, например, через день. При голодании через сутки скорость обмена веществ замедляется меньше, чем если вы едите каждый день, но урезаете калории.

Инсулин снижает показатель глюкозы в крови, а гормоны адреналин, кортизол и гормон роста повышают его потому что низкое содержание глюкозы в крови может представлять опасность для здоровья. Эти гормоны называют симпатическими. Если симпатический тонус повышается (реакция организма «борись или беги» в случае опасности). Вы активируете тело и у вас станет больше энергии, скорость обмена веществ повысится.

Голодание в 30-60 дней не рекомендуется, так как повышаются сопутствующие риски. Более короткие (до нескольких дней), но систематические голодания более эффективны и безопасны для здоровья.

Потеря мышечной массы тела и связанный с ней азотистый баланс

Азотистый баланс – соответствие между поглощенным и выделенным органом азотом, необходимое для устойчивого развития организма.

Азот – основное питательное вещество для растений и животных, которые получают его в составе, например, аминокислот.

Если организм на протяжении длительного времени получает азота меньше белкового минимума, он начинает разрушать собственные белки (мышцы).

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У лиц, страдающих ожирением, белка в организме больше на 20-50% (это кожа, соединительные ткани).

При недолгом голодании потеря мышечной массы, как правило, меньше, чем при каждодневном урезании калорий.

В итоге получается: при условии, что периоды голодания непродолжительные (до 24 часов), человек сохраняет мышечную массу даже эффективнее, чем при урезании калорий.

Голодание и продолжительность жизни

Когда мы говорим о голодании, мы нацеливаемся на лечение диабета 2-го типа, инсулинорезистентности и ожирения. С другой стороны, большая область связана с продолжительностью жизни и улучшению ее качества.

Как в таком случае люди подходят к голоданию?

Голодание - способ, которым можно ограничить общее число калорий в день.

Показатели, что у вас все в порядке с питанием:

постоянный вес тела;

отсутствие висцерального жира в области талии (= на органах);

отсутствие метаболического синдрома и /или диабета 2-го типа, триглицериды в норме.

Инсулин и рак

Существует связь между ожирением и 13 видами рака. Когда появляются раковые клетки, большое количество инсулина в организме благоприятствует их ускоренному росту.

Голодание не вылечит онкологию, но оно может помочь при прохождении химиотерапии. Последняя нацелена на раковые клетки, которые быстро делятся, но затрагивает и здоровые.

Голодание замедлит рост клеток, которые «задевает» химиотерапия, что может уменьшить интенсивность побочных эффектов (тошнота, выпадение волос).

Инсулин и поликистоз

При переизбытке инсулина яичники производят в избытке тестостерон и печень уменьшает выработку глобулина, связывающего половые гормоны.

Избыточный инсулин затормаживает развитие фолликула и не дает ему пройти все стадии.

После этого организму не удается «стереть» это новообразование, и из него образуется киста.

Избыточный инсулин:

вызывает формирование кист из-за нарушения фолликулярного цикла развития;

бесплодие из-за отсутствия овуляции;

ведёт к развитию мускулинных черт

Научно подтвержденных данных, что снижение инсулина борется с бесплодием нет, но низкоуглеводное питание и голодание не несут в себе риска и попробовать их стоит. Доказано, что сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и рак связаны с повышенным инсулином.опубликовано econet

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