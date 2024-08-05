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Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Автор: Econet 05 августа 2024 6620
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Такой простой продукт как сырой картофель может быть успешно спользован в косметических целях. Этот овощ поможет вам избавиться от неприглядных мешков под глазами, отечности лица, удалить пигментные пятна и навсегда забыть об акне. Предлагаем рецепты эффективных масок для лица с картофелем.

Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Сырой картофель наравне с огурцом – это отличный источник антиоксидантов и витамина С. Он избавит от отечности под глазами. В картошке содержится крахмал, углеводы и питательные соединения, что делает его незаменимым для косметических целей. 

Сырой картофель ухаживает за кожей

Вот 5 эффектов сырого картофеля для нашей кожи. 

Избавиться от мешков под глазами

Продукты с большим процентом антиоксидантов и витамина С (к которым относятся и картофель) нормализуют кровообращение в этой нежной и капризной области лица. Этот продукт стимулирует кровоток, сужает капилляры. Вот что можно сделать, чтобы избавиться от отечности под глазами.

Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Компоненты:

  • сырой картофель – 2 «колечка», толщина - 1 см,
  • льняные платки – 2 шт.

Понадобится терка. 

Технология приготовления косметического средства:

  • очищаем сырую картошину, отрезаем два «колечка»,
  • натираем их на терке,
  • накладываем массу на платочки, прикладываем под глаза на 15-20 мин.

Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Удалить пигментацию

Компоненты:

  • небольшая картофелина – 1 шт.,
  • огурец – 1 шт.,
  • яблочный уксус – 1 ст.л.

Технология приготовления косметического средства:

  • натираем картофель на мелкой терке,
  • натираем огурец на мелкой терке,
  • отправляем компоненты в мисочку и вводим уксус,
  • тщательно перемешиваем,
  • смачиваем в составе кусок ваты и наносим на кожу. Выдерживаем 15-20 мин.
  • смываем маску.

Против старения кожи

Поможет массаж лица кусочком картофеля.

  • Берем круглую картофельную дольку толщиной до 3 см. 
  • Проводим долькой по предварительно очищенной коже лица, выполняя круговые движения.
  • Ополаскиваем лицо и наносим свой любимый крем.

Против акне и угрей

В составе картофеля есть витамин С, калий (К), сера (S), медь (Cu). Микроэлемент медь глубоко очищает кожу и выводит токсичные вещества. А это способствует лечению акне и угрей. 

Берем картофельную дольку и выполняем движения как в предыдущем пункте. После манипуляции не умываемся, оставляем сок картофеля, чтобы он «работал» всю ночь.

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Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Отдых для кожи

Берем мякоть одной картошины и 1 ст. ложку сока лимона.

Технология приготовления косметического средства:

  • натираем картофель на мелкой терке,
  • отправляем мякоть в мисочку и вводим лимонный сок,
  • тщательно перемешиваем.

Применяем маску перед отходом ко сну. Наносим ватным диском на кожу, выдерживаем 15-20 мин., смываем.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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