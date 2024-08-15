Таурин: 15 важных преимуществ для здоровья

Таурин часто вводится в напитки-«энергетики», так как позитивно действует на физическое и психологическое состояние человека. ТАУРИН присутствует в определенных пищевых продуктах: рыбе, яйцах, молоке, морских продуктах, мясе. Кроме того, эта аминокислота может вводиться в рацион в форме добавки. Вот ценные свойства таурина для здоровья.

Таурин относится к аминокислотам. Он производится в организме человека, а его задача состоит в активации выведения токсичных веществ и шлаков. При стрессах и эмоциональных гипернагрузках организм не может синтезировать таурин в необходимом объеме.

15 причин принимать таурин

Таурин - это аминосульфоновая кислота. Его концентрация наиболее высока в головном мозге, волокнах мышц, сердце.

Полезные эффекты таурина

контроль гидратации и поддержка клеточного электролитного баланса;

выработка желчи, необходимой в механизме пищеварения;

регулировка содержания микроэлементов в кровотоке (Са);

контроль функций центральной нервной системы (ЦНС) и зрения;

антиоксидантная защита;

усиление иммунного ответа.

Доктора советуют вводить таурин пациентам, страдающим почечной недостаточностью, кардиологическими патологиями и внутривенно недоношенным малышам, лишенным грудного вскармливания.

При нехватке таурина во время беременности вероятно возникновение функциональных сбоев мозга и повышение резистентности к инсулину.

Позитивное действие таурина на организм

Мощный антиоксидант.

Препятствие развитию рака.

Снижение показателя глюкозы в крови.

Участие в формировании сетчатки глаз, восстановление ее в случае травм.

Нормализация артериального давления.

Предупреждение атеросклероза.

Регуляция содержания натрия (Na), кальция (Ca), калия (К) в функциях сердца.

Участие в обмене веществ, транспортировка важных элементов.

Позитивное влияние на нервную систему .

. Снятие излишней возбудимости, тревоги и симптомов эпилепсии.

Защита головного мозга от дегидратации.

Противодействие накоплению избытка плохого холестерина.

Поддержка обеспечения витаминами С, Е.

Нормализация функций желчевыводящих путей.

Стимуляция кровообращения и обменных механизмов в сердце.

Таурин в лечении сахарного диабета

Таурин регулирует содержание сахара в крови и может применяться как средство для исцеления от диабета. Если принимать данную аминокислоту на голодный желудок, показатель сахара снижается. Ежедневное употребление таурина снижает резистентность к инсулину и помогает нормализовать состояние больных диабетом второго типа.

Таурин против развития кардиологических болезней

Введение в рацион добавок таурина дает возможность понизить вероятность сердечных болезней. Высокий процент таурина в крови минимизирует возможность смертельного исхода от кардиопатологий, нормализует давление и содержание холестерина. Введение в меню продуктов с высокой концентрацией таурина поможет устранить воспаления в артериях.

Таурин улучшает физическое состояние

Аминокислота применяется спортсменами в качестве добавки, которая дает возможность добиться высоких показателей в спорте. Прием таурина укрепляет выносливость волокон мышц и дает прекрасные силовые показатели. Кроме того, введение в рацион таурина позволит уберечь клетки от оксидативного стресса и улучшить механизм сжигания жира.опубликовано econet

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