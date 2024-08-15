Таурин: 15 важных преимуществ для здоровья

Таурин часто вводится в напитки-«энергетики», так как позитивно действует на физическое и психологическое состояние человека. ТАУРИН присутствует в определенных пищевых продуктах: рыбе, яйцах, молоке, морских продуктах, мясе. Кроме того, эта аминокислота может вводиться в рацион в форме добавки. Вот ценные свойства таурина для здоровья.
Таурин относится к аминокислотам. Он производится в организме человека, а его задача состоит в активации выведения токсичных веществ и шлаков. При стрессах и эмоциональных гипернагрузках организм не может синтезировать таурин в необходимом объеме.
Таурин - это аминосульфоновая кислота. Его концентрация наиболее высока в головном мозге, волокнах мышц, сердце.
Доктора советуют вводить таурин пациентам, страдающим почечной недостаточностью, кардиологическими патологиями и внутривенно недоношенным малышам, лишенным грудного вскармливания.
При нехватке таурина во время беременности вероятно возникновение функциональных сбоев мозга и повышение резистентности к инсулину.
Таурин регулирует содержание сахара в крови и может применяться как средство для исцеления от диабета. Если принимать данную аминокислоту на голодный желудок, показатель сахара снижается. Ежедневное употребление таурина снижает резистентность к инсулину и помогает нормализовать состояние больных диабетом второго типа.
Введение в рацион добавок таурина дает возможность понизить вероятность сердечных болезней. Высокий процент таурина в крови минимизирует возможность смертельного исхода от кардиопатологий, нормализует давление и содержание холестерина. Введение в меню продуктов с высокой концентрацией таурина поможет устранить воспаления в артериях.
Аминокислота применяется спортсменами в качестве добавки, которая дает возможность добиться высоких показателей в спорте. Прием таурина укрепляет выносливость волокон мышц и дает прекрасные силовые показатели. Кроме того, введение в рацион таурина позволит уберечь клетки от оксидативного стресса и улучшить механизм сжигания жира.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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