Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

Правильное питание помогает терять лишний вес, а фитнес - тонизировать и укреплять мышцы. Но что делать с провисанием и ДРЯБЛОСТЬЮ РУК и груди? Как вернуть молодость?
Складки под мышками и в районе спины – это слои жира, но возникают они не только от чрезмерного питания, но и из-за плохой работы лимфосистемы. Еще складки, как и провисание и потеря формы груди, появляются из-за длительного неправильного положения тела (сидячая работа за столом). Просто кровоток задерживается и начинаются отеки и застои отходов. Часто проблемы отражены и на лице, так оно и корпус тела, включая руки, выглядят вялыми одутловатыми и рыхлыми.
Идеально для красоты тела делать массаж.
Дважды - утром и вечером. Такой легкий и приятный способ, сразу же даст чувство облегчения уставшей спины и поможет похудению проблемных зон.
(треугольник на рисунке - тот отдел, который мы будем подтягивать и омолаживать массажем)
Плечевой мышечный массаж «Ваки» для подтяжки груди и избавления от жировых складок на руках
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Ход движения
Поместите большой палец в большой лимфатический узел, который японцы именуют – «ваки», и стягивайте кожу с жиром пальцами, а большой палец положите на спину. Проделайте движение 10 раз без ощущения дискомфорта.
Положите большой палец на грудь и "ущипните" складку или жировой проблемный участок.
Сделайте движение около 10 раз.
Люди с повышенной жесткостью плеча должны быть особенно интенсивны в массаже.
Возьмите крем или масло (желательно для бюста или увлажняющее) и нанесите его на ладони. Массажируйте грудной отдел, декольте и подмышечную область, спину, где сможете дотянуться. Делайте это ладонями круговыми движениями.
Здесь, как и при уходе за лицом, важно проводить процедуру очень нежно и мягко.
Попробуйте быть личным скульптором своей фигуры!
Установите руки на груди - одну сверху, другую снизу. Перемещайте руки попеременно круговыми движениями.
Массируйте от 10 до 20 раз для каждой стороны.
Массажируйте, касаясь ладонью сначала только верха грудного отдела, затем середины и потом уже - низа. По 10-20 раз с каждой стороны.
Это заключительный этап массажа «Ваки», Вы как бы "поправляете" созданную руками форму и закрепляете результат.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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