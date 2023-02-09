Техники оздоровления: Осваиваем дыхание по Хвану и Норбекову

Правильное дыхание есть основа основ в жизнедеятельности организма человека. Без питания человек сможет прожить до 60 дней, без воды — где-то около 7 дней, а без воздуха средний человек проживет около 5-6 минут. Причиной практически всех заболеваний дыхательных путей (бронхиальная астма, ангина, тонзиллит и т. д.) является неправильное дыхание.

Дыханию, его ритму, подчинены все остальные жизненные ритмы нашего организма. Поэтому, выполняя дыхательную гимнастику, вы настраиваетесь на резонанс со своим организмом. Проводя дыхательные упражнения, вы нормализуете состояние организма и тем самым настраиваетесь на волну здоровья. Вы освобождаете путь своему организму к потаенным оздоровительным механизмам.

Осваиваем дыхание Хвана

Сядем поудобнее, лучше — на стул. Тело расслаблено, глаза — закрыты, язык не касается стенок полости рта. В голове должно быть пусто: нужно пустое пространство для тех образов, которые вы будете вызывать. Представьте себе круг или квадрат, куда вы перемещаете посторонние мысли, освобождая от них голову. Можно просто выносить их за пределы головы, вне головы они тут же растворяются в воздухе. Если у вас есть другой способ освобождения от посторонних мыслей, воспользуйтесь им. Сделайте так, как вам удобнее.

Мы начнем краткий рассказ о системе и, следуя ее принципам, сразу же проведем несколько упражнений. При внимательном выполнении этих упражнений вы постигнете суть того, о чем говорится, не только разумом. Дайте попробовать своему организму испытать нашу систему.

А дальше — прислушивайтесь к голосу вашего тела. Если у вас возникнет желание повторить упражнение — повторите. Если желания нет — не насилуйте свой организм. Читайте дальше. Ну а если захочется отдохнуть — отдыхайте. Важно научиться с первых же шагов освоения системы слушать свой организм.

Перед любым упражнением — настройтесь!

Упражнения необходимо начинать с определенного настроя. Занимаясь по системе, вы вскоре сумеете быстро входить в настрой Норбекова, который имеет несколько составляющих, главная из которых — образ молодости и здоровья. Но этот настрой формируется постепенно. Для его становления шаг за шагом следует освоить медитативное дыхание (дыхание Норбекова), научиться вызывать ощущения тепла, холода, покалывания (ощущения Т-П-Х) в различных частях тела, вызывать из памяти образ абсолютного здоровья (образ молодости и здоровья — ОМЗ).

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А пока начинать физические упражнения и заканчивать комплекс упражнений следует с дыхания Ю. Хвана.

Правильное дыхание

Прежде всего, разберемся в этом вопросе. Правильное дыхание есть основа основ в жизнедеятельности организма человека. Без питания человек сможет прожить до 60 дней, без воды — где-то около 7 дней, а без воздуха средний человек проживет около 5-6 минут.

Причиной практически всех заболеваний дыхательных путей (бронхиальная астма, ангина, тонзиллит и т. д.) является неправильное дыхание.

Любой орган, если лишить его движения, начнет понемногу атрофироваться. Так же и дыхательная система: вынужденная работать вполсилы, она подаст первые признаки неблагополучия появлением

заболеваний.

Целительные свойства крика

Первое. В нашей системе дыхания — в процессе устранения вышеуказанных недугов — используется крик как обязательный атрибут.

Второе. При дыхании с напряжением и криком сразу же появляется чувство теплоты: это признак происходящего в динамике биохимического процесса, при котором выделяется теплота. После усвоения

кислорода организмом остается часть неосвоенного кислорода. А последний, как мы знаем, является сильнейшим окислителем. Поэтому во избежание ненужных окислительных реакций необходимо удалить излишки кислорода. Мы делаем именно это, выполняя дыхательные упражнения, завершает которые напряженный выдох с криком.

Третье. Крикнув, человек чувствует себя более свободным, он словно освобождает себя из тесных рамок. Попробуйте, и вы почувствуете, что это такое — крик во всю силу легких. Попробуйте крикнуть, и вы почувствуете, почему так любят кричать дети.

Вам станет понятной радость матери и акушера, когда новорожденный ребенок кричит изо всех своих младенческих сил. Он кричит о том, что он наконец свободен, он — родился!

Кричите и вы, кричите, чтобы быть здоровее. Кричите и не обращайте ни на кого внимания. Все равно, кто и что может сказать по этому поводу. Здоровье — ваше, и здоровые дыхательные пути нужны, в первую очередь, вам.

Учимся дышать правильно

Итак, учимся дышать. Мы уже сидим удобно, и в голове — ну ни одной мысли. Только пустота, готовая принять Новое... Вдох — холод — через нос. Выдох — тепло — через рот. Вдох короче выдоха примерно в два раза. Дышим спокойно, вдох — 6 секунд, пауза — 2 секунды, выдох — 6 секунд.

Во время вдоха мысленно повторяем «в-д-о-о-х», на выдохе — в-ы-д-о-о-х». Каждый вдох несет прохладу, каждый выдох — тепло. Считаем во время дыхания. Выполняем вдохи и выдохи не менее 10-11 раз. В конце дыхательного упражнения — вдох и резкий выдох с криком, крик производим 3 раза.

А теперь попрактикуйтесь. Подышите и сделайте несложное упражнение.

Например, разомните немного шею. Что, и голова с утра побаливает? Тем более. Вы подышали? Так. Выпрямитесь, голову держите ровно. Теперь медленно наклоните голову, сначала вниз, словно ведете подбородком вниз по груди. Опустите голову настолько низко, насколько сможете. Теперь — обратное движение, медленно ведите голову в исходное положение.

Попробуйте теперь запрокинуть голову назад, к лопаткам, движение головы — плавное и неспешное. Так же медленно возвратитесь в исходное положение. Проделайте каждое движение по 2-3 раза.

Теперь — следующий элемент упражнения. Наклоните голову сначала влево, стараясь достать ухом плечо. Затем правым ухом постарайтесь достать правое плечо. Чувствуете, как растягиваются мышцы шеи? И что-то в шее похрустывает? Вот вам и головная боль, наверняка — остеохондроз. Попробуйте еще раз.

Медленно ведите голову к одному плечу, а затем к другому. Выполните движения 2-3 раза. Ничего страшного, если вы не смогли наклонить голову к самому плечу. Со временем все это будет происходить гораздо легче.

После упражнения снова подышите по системе Хвана. Помните, как это делается? Вдох — холод — через нос. Выдох — тепло — через рот. Вдох короче выдоха, примерно, в два раза. Дышим спокойно, вдох — 6 секунд, пауза — 2 секунды, выдох — 6 секунд. Во время вдоха мысленно повторяем «в-д-о-о-х», на выдохе—«в-ы-д-о-о-х». Каждый вдох несет прохладу, каждый выдох — тепло. В конце дыхательного упражнения — вдох и резкий выдох с криком (3 раза).

Сделайте паузу. Дайте вашему организму понять, что с ним произошло. Дайте ему время, не торопите его.

После того как организм успокоится, начнем осваивать и дыхание Норбекова.

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Осваиваем дыхание Норбекова

Целительные свойства дыхания Норбекова

Дыхание Норбекова — самый удивительный, самый загадочный и самый универсальный инструмент настоящей системы. Его природа удивительна, его целительные возможности можно назвать фантастическими, а технология освоения удивительно проста. Этим дыханием легко овладеете и вы. Дыша по Норбекову, мы получаем возможность:

максимально активизировать энергетику нашего тела;

направлять по своей воле потоки целебной энергии к любому органу, к любой клетке нашего организма:

без каких-либо затруднений подключаться к энергетическим ресурсам внешнего мира;

читатель, если вам этого мало, вы не ошибетесь, прибавив к этим характеристикам любую свою.

Основа воздействия дыхания на происходящие в нас процессы — это, если говорить очень упрощенно, наша настройка на ритм вещей, которые нас занимают. «Попав на волну» того, что нас беспокоит, мы можем войти в резонанс с проблемой, т. е. настройка на такую волну дает некое совпадение параметров. Что, в свою очередь, ведет к дальнейшему взаимодействию. (На уровне тонких материй, конечно.)

Освоение техники дыхания по Норбекову

Дыхание Норбекова используется не только для настройки на занятие. Оно не только подготовит организм к занятию, освободит от ненужных мыслей, от всевозможных эмоциональных «отходов» — раздражения, обид и т. п.

Дыхание Норбекова — это ваш первый шаг в особое медитативное состояние, или в состояние Норбекова. Поэтому дыхание Норбекова иначе именуется медитативным дыханием.

Медитативные упражнения (не только дыхание, о котором мы сейчас говорим) освобождают пространство, которое вы собираетесь заполнить новыми ощущениями и образами. Ведь, как гласит восточная мудрость, в полную пиалу ничего не нальешь. Сначала придется вылить прежнее содержимое. Медитация помогает наполнить себя светом, радостью

и — набраться решимости и сил перед занятием.

Дыхание Норбекова осуществляет первый запуск самовосстановительных процессов в организме. Дыхание Норбекова важно практиковать регулярно. Как правило, им занимаются до занятий или в перерыве между комплексами физических упражнений. Но помните правило: нельзя заставлять себя через силу заниматься дыханием Норбекова. Организм

должен «потянуться» к этому правильному дыханию.

Итак, начинаем осваивать дыхание.

Сосредоточимся на своем указательном пальце. А теперь следим за своим дыханием. Не пытаемся его ускорить, задержать или замедлить, — просто следим за ним. Вдох—выдох, вдох—выдох... С каждым вздохом мысленно чуть увеличиваем длину (не время — длину!) выдоха. Опустим веки, постараемся расслабить глаза.

Представим мысленно выдыхаемый нами воздух. Окрасим его в любой цвет, который придет на ум. При этом отмечаем краем сознания, что вдох вносит в нас прохладу, а выдох — уносит тепло. Оба этих процесса сопровождаются легким, едва ощутимым пощипыванием, покалыванием. Особенно это заметно при дыхании через нос. Что это за ощущение?

Чуть позже, читатель, вы узнаете и об этом. Продолжаем мысленным взором следить за процессом дыхания. Чуть увеличим контрастность и интенсивность цвета воздушной струи. Цветное изображение процесса — вещь вспомогательная, но позволяет уловить суть метода. Как только это произойдет, надобность в цветном изображении отпадет.

А теперь направим вдохи-выдохи к пальцу. Представим, что воздух входит через палец и выходит тоже через него, а не через рот или нос.

Вдох омывает палец прохладой, насыщает свежей энергией, с теплом выдохе из пальца выносится отработанный энергетический шлак. Это так просто. Вдох приносит хорошее, выдох уносит плохое. Это понятно даже ребёнку.

Ничего сложного в технике дыхания по Норбекову нет. Очень скоро мы так приноровимся к нему, что не будем его замечать, как не замечаем процесса физического дыхания.

Как переносить и направлять дыхание

Дышать через палец какое-то время (минуту-другую), чтобы привыкнуть. Картинка происходящего процесса больше не нужна, «выключите» ее. Теперь подышим через ладонь, через кисть, потом через всю руку. Когда это станет хорошо получаться, проделаем небольшой эксперимент.

Подышим через одну из ладоней, фиксируя всё внимание только на ощущениях выдоха, а вдоха — словно не замечая. Представим, как с каждым выдохом в ладони задерживается какая-то доля тепла.

Ладонь тут же начнет нагреваться. Зафиксируем этот момент.

А теперь повторим упражнение по-другому. Не замечая выдоха, задерживаем в ладони только прохладу вдоха. Через минуту-другую появится ощущение, что ладонь стала холодной. (На деле она может

оставаться нормальной, но наше ощущение будет именно таковым.)

Точно так же можно вызвать в ладони явственные ощущения пощипывания, покалывания. Эти ощущении еще пригодятся, запомним их. Подробнее расскажем об этом дальше.

Необязательно пользоваться именно таким способом вызова ключевых ощущений. К одной и той же цели можно прийти разными путями. Наша задача — выбрать из них тот, что наиболее нам подходит. Прислушаемся к своему организму. Путешествуя по неведомым морям новых возможностей, почаще отправляйте в полет интуицию. Она, как птица, которая всегда летит в сторону суши, обязательно выведет на нужный путь. Возможности человека велики, просто мы привыкли подавлять себя.

И вы можете очень многое.

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Дальнейшие упражнения переноса дыхания делайте так, как сочтете нужным. Вы уже сумели установить дыхание Норбекова в пальце, в руке, в ладони, значит, можете перенести его в любую область своего тела или направить его к любому своему органу.

Например, мысленно представим, что щитовидная железа, так же как и ладони (предыдущее упражнение), умеет дышать. «Дышим» щитовидкой. Вдох — выдох, прохладно—тепло. Делаем 5-10 вдохов и выдохов, наслаждаемся тем, как замечательно «дышит» щитовидная железа.

А не попробовать ли дышать солнечным сплетением? Почему нет? Оно «дышит» так же спокойно, как и предыдущий орган.

Затем «дышим» стопами. После этого наделяем какой-либо больной орган возможностью «дышать». «Дышим» через нездоровый орган и радуемся, как хорошо и свободно это получается.

Куда не следует направлять дыхание

Внимание! Дыхание Норбекова никогда не следует направлять в две запретные зоны: в область сердца и в область головного мозга. Тот же запрет распространяется и на работу с ключевыми ощущениями (энергиями) Т-П-Х. Функции сердца и головного мозга не терпят никакого вмешательства, они нормализуются в процессе общего оздоровления организма.

После этого можно приступать к упражнениям системы Норбекова. Вначале вы просто учились правильно дышать, следуя заданному ритму. Затем, используя этот навык, вы попробовали «дышать» той или иной частью тела, тем или иным органом, включая и больные органы.

Ритмичное дыхание помогло вашему организму, той или иной его части, почувствовать себя прежним, здоровым и молодым. Медитативное дыхание вызывает ощущение здоровья. И вы, занимаясь им, вспомните то время, когда не знали болезней. Закрепившись, этот образ разбудит самоисцеляющие силы вашего организма. И начнет помогать вам в преодолении немощи и недугов. Медитативное дыхание подготовит организм к переходу в настрой, или состояние, Норбекова.опубликовано econet

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