Терпены: какие бывают и какое влияние они оказывают на здоровье?

Терпены – это ароматические биологически активные вещества растений. Они могут представлять большую пользу для здоровья человека. Например, многие из терпенов оказывают противовирусный, противогрибковый, антибактериальный, антисептический и противоотечный эффект.

Терпены – это ароматические соединения, содержащиеся во многих растениях, хотя многие люди обычно связывают их с каннабисом, потому что растения каннабиса содержат их в высоких концентрациях. Далее в статье вы узнаете какие бывают терпены и какое влияние они оказывают на ваше здоровье.

Что такое терпены?

Терпены, ароматические соединения, создают характерный запах многих растений, таких как конопля, сосна или лаванда, а также свежей апельсиновой корки. Аромат большинства растений обусловлен сочетанием терпенов. В природе эти терпены защищают растения от поедания животными, либо привлекают насекомых – опылителей.

Некоторые терпены играют защитную роль в растении, помогая ему оправиться от повреждений; другие действуют как часть иммунной системы растения, подавляя инфекции.

Терпены – самый большой одиночный класс соединений, обнаруженных в эфирных маслах, также называемых изопреноидами. Терпены состоят из молекул изопрена. Строительный блок представляет собой пятиуглеродный изопреновый блок. Терпеновые углеводороды имеют молекулярную формулу (C5H8)n; где n диктует количество количество вовлеченных единиц.

Каждая молекула изопрена (иногда называемая изопреновой единицей) содержит пять атомов углерода с двойными связями. Простейшие терпены – это монотерпены, содержащие две молекулы изопрена. Сесквитерпены имеют три молекулы изопрена, а дитерпены – четыре.

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Терпены можно подразделить на группы ациклические или циклические, которые указывают на их структуру. Ациклические терпены линейны, как и монотерпен β-мирцен. Циклические терпены образуют кольцо, подобное монотерпеновому р-цимену. Моноциклические, бициклические и трициклические монотерпены (то есть одно, два или три неароматических кольца) встречаются в эфирных маслах.

Терпеноиды

Некоторые люди также используют термин терпеноиды. Однако терпены и терпеноиды - это не одно и то же. Терпены являются естественной формой этих соединений, когда они находятся в живом растении. По мере того как растение высыхает, то терпены окисляются и превращаются в терпеноиды.

Терпены содержат менее пяти единиц исходных углеродных скелетов и могут быть сгруппированы в первые три из следующего списка:

монотерпены (две единицы, например, ментол),

сесквитерпены (три единицы, например, зингиберен в имбире),

дитерпены (четыре единицы, например, ретинол),

тритерпены (шесть единиц, например, сквален),

тетратерпены (восемь единиц, например, β-каротин).

Терпеноиды, также называемые изопреноидами, имеют более пяти единиц изопрена и представляют собой большой и разнообразный класс природных молекул, сходных с терпенами, но часто с измененными углеродными скелетами (например, в тетрациклическом или пентациклическом) и насыщенных кислородом во многих отношениях по своей природе.

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Влияют ли терпены на людей?

Многие терпены биологически активны, а это значит, что они могут воздействовать на организм. Этот эффект будет варьироваться в зависимости от концентрации самого терпена и того, как человек его использует.

Поскольку терпены производят яркие запахи, они составляют основу многих эфирных масел и являются неотъемлемой частью многих альтернативных методов лечения, таких как ароматерапия. Вдыхание ароматов некоторых растений и эфирных масел может повлиять на настроение человека и уровень стресса.

Существует множество медицинских исследований по изолированным терпенам, и некоторые из них могут даже найти свое применение в медицине. Исследования в области химико-биологических взаимодействий отмечают, что многие терпены продемонстрировали благотворное воздействие на организм и могут служить альтернативной медициной или даже терапией.

Типы некоторых терпенов

В то время как в природе существует много терпенов, ученые изучили лишь несколько из них. Вот несколько примеров более известных терпенов.

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Лимонен

Лимонен – это обычный терпен, который большинство людей могут узнать по его запаху. Как следует из названия, лимонен придает кожуре фруктов, таких как лимоны и апельсины, цитрусовый запах. Лимонен представлен в двух формах: D-лимонен и L-лимонен. D-лимонен обладающий цитрусовым запахом, содержится до 90% в цитрусовом эфирном масле и до 6% в скипидаре из живицы сосны.

В исследованиях отмечается, что лимонен обладает следующими терапевтическими свойствами:

противовоспалительный,

сильный антиоксидант,

противовирусный,

антидиабетический,

противоопухолевый (рак молочной железы, рак толстого кишечника, меланома),

может растворять холестерин-содержащих камней в желчном пузыре,

облегчает изжогу и гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ),

снижает воспаление при колите и язвенном колите,

уменьшает проявление депрессии,

снижает риски инсульта при гипертонии,

уменьшает возникновение осложнений при диабете,

увеличивает уровень ЛПВП-холестерина и снижает уровень глюкозы,

предотвращает развитие фиброза.

Отмечается, что D-лимонен снижает токсичность для печени от таких веществ, как фенацетин, парацетамол и кофеин. Лимонен, по-видимому, модулирует поведение некоторых иммунных клеток и цитокинов, что может защитить организм от целого ряда проблем. Лимонен считается безопасным для людей, которые принимают его в качестве добавки.

Пинен

Пинен – еще один природный терпен. Существует две формы пинена: а-пинен и b-пинен. Пинен дает свежий, яркий аромат многих растений, в том числе сосновой хвои, розмарина и базилика. Пинен также обладает некоторыми терапевтическими свойствами. Сообщалось о широком спектре лечебных свойств пинена, включая модуляцию устойчивости к антибиотикам, антикоагулянтное, противоопухолевое, противомикробное, противомалярийное, антиоксидантное, противовоспалительное и обезболивающее действие.

Ширин-Йоку (Shinrin-yoku), что означает “лесное купание”, – это японская терапия, которая включает в себя неспешные прогулки в лесу, впитывание атмосферы и наслаждение ароматом. Ширин-Йоку может оказывать профилактическое и восстановительное воздействие на психику и физиологию человека.

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Одно исследование сравнило эффект пешего туризма в лесах с городскими прогулками и обнаружило, что “лесные купания” (даже просмотр изображений лесов!) значительно снижает у людей кровяное давление, частоту пульса и выброс гормона стресса кортизола по сравнению с аналогичными прогулками в городе.

Исследование в Acta Salus Vitae отмечает, что количество пинена в воздухе здорового леса достаточно для лечебного воздействия. Пинен действует как бронходилататор, позволяя большему количеству воздуха проникать в легкие. Он также обладает противовоспалительным действием и может бороться с некоторыми инфекционными микроорганизмами во вдыхаемом воздухе.

Перечень некоторых заболеваний и состояний организма, где пинен показал себя с положительной стороны, как терапевтическое или снижающее риск средство:

Хроническая обструктивная болезнь легких ХОБЛ.

Острый бронхит.

Инсектицид против головных вшей.

Болезнь Альцгеймера, через защиту нейронов от окисления.

Проблемы с ухудшением памяти и настроения.

Снижение устойчивости к антибиотикам.

Уменьшение тромбообразования (агрегации тромбоцитов).

Активность против некоторых раковых клеток (меланома, карциномы печени, нейробластомы.

Увеличение антиоксидантной (антиокислительной) емкости лимфоцитов.

Защита желудка от агрессивных веществ и язв.

Снижение проявления движения глаз во сне, улучшение качества сна.

Защита от окислительного стресса (чрезмерная выработка АФК).

Снижение рисков заболевания эндокардитом через подавление бактерий.

Улучшение детоксикации организма через активацию цитохрома P-450.

Уменьшение воспаления поджелудочной железы при панкреатите.

Снижение активности аллергического ринита.

Эффект по купированию судорог.

Противовоспалительное действие через уменьшение выработки цитокинов IL-6, ФНО-альфа, ЦОГ-2 и блокирование воспалительных путей MAPK и NF-kB.

Лечение IgA-нефропатии (воспалительного заболевания почек).

Мирцен (myrcene)

Мирцен (myrcene) – это терпен, который обычно содержится в таких растениях, как хмель, лимонник и тимьян. Цветы растения каннабис также содержат мирцен.

Мирцен – сильный антиоксидант. Одно исследование на мышах показало, что мирцен может помочь защитить мозг от окислительного повреждения после инсульта.

Другое исследование на мышах показало, что мирцен оказывает аналогичное защитное действие на сердечную ткань. Исследователи отмечают, что мирцен может быть полезным альтернативным средством лечения после ишемического инсульта.

Однако важно иметь в виду, что в этих исследованиях использовались очень высокие концентрации мирцена, вплоть до 200 миллиграммов (мг) на килограмм (кг) (мг/кг) веса.

Еще в одном исследовании на клеточной модели остеоартрита было отмечено, что мирцен, по-видимому, оказывает противовоспалительное действие и может предотвращать разрушение некоторых клеток хряща. Это может сделать его полезным против остеоартроза.

Бета-кариофиллен (beta-caryophyllene)

Бета-кариофиллен (beta-caryophyllene) содержится во многих травах и овощах, таких как гвоздика и черный перец. Как и другие терпены, бета-кариофиллен может оказывать противовоспалительное действие на организм, что может снизить уровень боли у некоторых людей.

В одном исследовании на животных, бета-кариофиллен уменьшил боль от воспаления и болезненность нерва. Другие исследования показали, что противовоспалительный и обезболивающий эффект бета-кариофиллена может быть полезен для лечения длительной хронической боли, поскольку организм не проявляет признаков развития толерантности к этим эффектам.

Гумулен (humulene)

Гумулен (humulene) является ключевым компонентом растения – хмеля. Другие растения, такие как гвоздика и имбирь, также содержат его.

Одно из исследований в области фармакологии отмечает, что терпены, включая гумулен, могут иметь потенциал в предотвращении аллергических реакций и астмы. В животных моделях гумулен уменьшал аллергическое воспаление в дыхательных путях. Это может сделать его полезным соединением для естественного лечения астмы в будущем.

Другое исследование в области пищевой и химической токсикологии показало, что гумулен может также оказывать защитное действие на некоторые клетки. Этот защитный эффект может снизить риск рака. Однако это только предварительные данные, и ученые должны продолжать изучать эффекты гумулена, чтобы подтвердить эти утверждения.

Линалоол (linalool)

Линалоол (Linalool) – терпен, который наиболее распространен в лаванде и придает цветку его богатый аромат. Линалоол является одним из наиболее важных соединений в ароматерапии и отвечает за успокаивающий эффект, который многие люди получают, когда вдыхают запах лаванды или ее эфирного масла.

Исследование в области доставки лекарственных средств отмечает, что линалоол может влиять на организм различными способами из-за целого ряда свойств, включая:

противовоспалительное,

противомикробное,

нейрозащитное,

как антидепрессант,

противоопухолевое,

анти-тревожное.

Оцимен (ocimene)

Оцимен (ocimene) – терпен, присутствующий в различных фруктах и растениях, включая петрушку, базилик, манго, кумкваты и орхидеи.

Оцимен известен своими привлекательными, травяными и древесными ароматами. Эти сильные ароматы присутствуют во многих духах, и они помогают растениям защищаться от насекомых. Оцимен способен отгонять тлю от растений, что может объяснить, почему комары не приближаются к цветам, содержащим цитрусовые масла, в которых много оцимена.

Медицинская польза оцимена может включать противовирусные, противогрибковые, антибактериальные, антисептические и противоотечные эффекты. Но пока эти возможности полностью не доказаны.

Валансен (valencene)

Валансен (valencene)- терпен который является ароматическим компонентом цитрусовых фруктов и цитрусовых отдушек. Его получают из апельсинов. Он является предшественником нуткатона, основного компонента аромата и вкуса грейпфрута.

Валансен широко известен как репеллент от клещей и комаров. Потенциальные медицинские преимущества валенсена все еще исследуются, но есть доказательства того, что он может обладать противовоспалительными возможностями.опубликовано econet

Автор Пастухова Юлия

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