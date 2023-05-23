Тест на опущение внутренних органов + упражнение от врача остеопата

Остеопат Владимир Животов расскажет как с помощью простого теста можно определить есть ли у вас опущение органов и какое упражнение для подъема внутренних органов поможет в таком случае.

Давайте пройдем тест на опущение органов. Каждый вопрос дает один балл:

1. Выпирает ли у Вас живот над лоном?

2. Встаете ли Вы ночью, чтобы помочиться?

3. Отмечается ли хронический цистит?

Опущение внутренних органов: тест + упражнение

4. Есть ли у Вас неудержание мочи при кашле, смехе, понятии тяжестей?

5. Испытываете ли Вы ощущения тяжести в желудке после еды?

6. Есть ли у Вас хроническое воспаление матки и придатков? (для мужчин - хронический простатит или аденома простаты)

7. Есть ли у Вас обильные менструации?

8. Есть ли у Вас варикозное расширение вен ног?

9. Есть ли у Вас геморрой?

10. Есть ли у Вас отеки ног?

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Оценка:

1-2 балла (при отрицательных ответах на остальные вопросы) - легкое опущение внутренних органов

3-5 баллов - опущение органов средней степени

6-10 баллов - грубое опущение.

Упражнение для подъема внутренних органов нужно выполнять обязательно, даже если у Вас одна жалоба из списка. Но нужно учесть, что бОльшее количество жалоб диктует необходимость более длительного выполнения упражнений, при грубом опущении - обращения к специалисту для подъема внутренних органов и ношения утягивающего белья!

Сегодня тренируем мышцы живота при помощи упражнения, которым пользуются певцы. При его выполнении нужно дышать только животом, не включая грудь.

Встаньте так, как Вам удобно, тело расслаблено. Важно не выводить таз вперёд.

Голову держим прямо. Не нужно наклонять ее, чтобы подглядывать, как себя ведет живот.

Делаем глубокий вдох, надувая низ живота

Далее, резко напрягая живот, толчками выпуская воздух, произносим звук С. Для хорошего результата принципиально важно во время упражнения не вдыхать дополнительный воздух! Руками помогать себе не нужно.

Произносим звук С до тех пор, пока хватает воздуха. Чтобы вытолкнуть последние капли воздуха, живот придётся напрячь очень сильно!

После того, как Вы израсходовали весь воздух, очень медленно делайте вдох через нос.

Делаем паузу, чтобы отдышаться, от 30 до 60 секунд. Повторяем все вышеописанное.

Таких подходов можно делать от трёх и более. Чтобы усилить свой спортивный интерес, можете засекать время по секундомеру. Со временем длительность произнесения звука будет увеличиваться.

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Если Вы выполнили упражнение правильно, то будет ощущение, как будто нижняя часть живота завязалась в крепкий узел или как будто живот что-то стало поддерживать снаружи. В этом упражнении мы прекрасно тренируем не только мышцы живота, но и диафрагму, и дыхательную систему в целом.опубликовано econet

Автор Владимир Животов, краниопостуролог и врач-остеопат

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