Тест на подвижность в шейном отделе позвоночника

Изометрическую гимнастику называют фитнесом для занятых, так как она не занимает много времени, не требует дополнительного оборудования и отличается положительным лечебным эффектом с самых первых занятий. Она основывается на напряжении и расслаблении мышечных тканей, без выполнения движений.
Эта гимнастика помогает избавиться от болей в спине и пояснице, сохраняет суставы, расслабляет тело и убирает спазмы, тренирует целевые мышцы – те, которые необходимо нагружать при вашей проблеме, без повышения риска травматизма.
Перед тем, как начать заниматься изометрической гимнастикой, лучше всего определить, какие проблемы имеются в том или ином отделе позвоночника, суставах, конечностях. Это требуется, чтобы составить индивидуальную тренировочную программу, с учетом особенностей вашего организма.
Встаньте перед зеркалом и проверьте, какой объем движений может выполнять шейный отдел позвоночника, насколько они свободны:
Любые ограничения в движениях, связанные со сгибанием, разгибанием или вращениями в шейном отделе позвоночника, могут свидетельствовать об остеохондрозе отдела, грыжах межпозвонковых дисков, артрозами суставов, ревматическими воспалительными процессами в позвоночнике. В таких случаях, требуется обратиться к врачу и пройти тщательное медицинское обследование.опубликовано econet
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