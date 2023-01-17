ТЕСТ: Проверьте в каком состоянии ваш позвоночник, коленные суставы, шея и стопы

Хотите проверить здоровый и гибкий ли у вас позвоночник? В этой статье вы найдете простые и функциональные тесты, которые можно проделать самостоятельно, чтобы это определить.

Древняя пословица говорит: Человек молод настолько, насколько молод его позвоночник. По утверждению специалистов, из 150 человек лишь один – счастливый обладатель здорового и гибкого позвоночника. Вы в их числе ? Это нетрудно проверить с помощью простейших функциональных тестов, которые легко проделать и самостоятельно.

Самодиагностика состояния опорно-двигательного аппарата (позвоночник, суставы

Поставьте ноги вместе и максимально наклонитесь вперед. Если вы коснулись пола ладонями, получаете 4 балла, пальцами – 3 балла, не смогли дотянуться до пола – 0 баллов.

Поставьте ноги прямо, на ширине плеч. Не двигая тазом, наклонитесь влево, затем вправо, скользя руками по ноге. Если вы коснулись пальцами икр – 4 балла, достали до колена – 3 балла, не дотянулись до колена - 0 баллов.

Лежа на спине, заведите ноги за голову. Если можете коснуться пола прямыми ногами – 4 балла, дотянулись до пола слегка согнутыми ногами – 3 балла, сильно согнутыми ногами – 2 балла, совсем не смогли коснуться пола – 0 баллов.

Это упражнение нужно делать осторожно, без насилия над собой.

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Подведем итоги.

Если вы набрали 12-8 баллов, ваш позвоночник обладает отличной гибкостью. Всё, что вам нужно, это поддерживать форму.

Всё, что вам нужно, это поддерживать форму. Если у вас 7 – 4 балла, вы подрастеряли былую гибкость. Но все еще можно исправить – занятия физическими упражнениями помогут вернуть форму.

Но все еще можно исправить – занятия физическими упражнениями помогут вернуть форму. Если же ваш результат 3-0 баллов, ваша гибкость оставляет желать лучшего. Вероятно, вы и сами ощущаете её недостаток в повседневной жизни. Только регулярные и продолжительные тренировки вернут вашему позвоночнику желанную гибкость и здоровье.

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Дополнительный тест

Чтобы узнать, ровный ли у вас позвоночник, попробуйте завести руку за спину (одну сверху – через плечо, другую снизу, от пояса), и соединить пальцы. Потом поменяйте руки. Если позвоночник ровный, руки легко смыкаются в любом положении. При искривлении позвоночника – в одном из положений руки сомкнуть труднее, а иногда невозможно.

Осанка

В древние времена на Руси бытовали выражения – осанистость, сановитость, которые были связаны не только с гордой боярской поступью, но и с величавостью несгибаемой волей широкоплечих былинных героев. Действительно, здоровье во многом связано с осанкой. Прямая спина, широкая грудная клетка – значит, дышится легко, меньше чувствуется усталость. А для женщины красивая осанка – чуть ли не главный секрет успеха.

Что же такое «правильная осанка»? Это такое положение тела, при котором позвоночник испытывает минимальную нагрузку. При правильной осанке естественные изгибы позвоночника выражены симметрично, плечи находятся на одном уровне и слегка развернуты, живот подтянут.

Тест для проверки осанки

Встаньте спиной к стене, плотно прижмите к ней затылок, лопатки, ягодицы, икры и пятки. Затем положите ребром одну ладонь сзади на шейный изгиб, а другую – на изгиб позвоночника в области талии. При нормальной осанке глубина изгибов будет равно примерно ширине ладони.

Встаньте перед зеркалом боком и мысленно проведите линию от верхней точки плеча через тазобедренный сустав и колено до середины стопы. Если ваша осанка безукоризненна, эта воображаемая линия должна быть абсолютно прямой.

Шея

Большинство из нас мало уделяют внимания шее, пока в ней не появляется боль. А ведь она играет очень важную роль в нормальном функционировании всего организма. Для определения состояния шейного отдела позвоночника можно использовать следующие функциональные тесты.

Медленно наклоните голову вперед, стараясь коснуться подбородком груди, а затем так же осторожно запрокиньте голову назад.

Наклоните голову влево, потом вправо, стараясь коснуться ухом плеча.

Поверните голову четко на 90 градусов в одну, а затем в другую сторону .

Плавно поворачивая голову в каждую сторону до предела, постарайтесь заглянуть себе за спину .

Если вы без труда выполнили все тесты, гибкость шейного отдела позвоночника в полном порядке. Если же, выполняя повороты головой, вы слышали похрустывание, вам было трудно поворачивать голову или при наклонах появлялась боль, значит, состояние вашей шеи нуждается в коррекции. Скорее всего, у вас отмечаются начальные явления шейного остеохондроза.

Коленные суставы

Коленный сустав – один из важнейших узлов в опорно-двигательном аппарате человека. Его главное качество – подвижность – должно сочетаться с совершенно противоположным качество – устойчивостью (стабильностью), что обуславливается во многом состояние коленной чашки (надколенника).

Для определения состояния надколенника можно использовать два очень простых, но весьма показательных теста.

Сядьте на стол, свесив ноги. Нащупайте пальцами коленную чашку и медленно выпрямляйте ногу. Если у вас «разболтанная» коленная чашка, что зависит от состояния связочного аппарата, то во время прохождения последних 10-15 градусов разгибания она вместится кнаружи.

Сядьте на пол, ноги выпрямите, мышцы расслабьте. Возьмите надколенник двумя пальцами и с силой покачайте его из стороны в сторону. Небольшое смещение надколенника считается нормальным, но если он отклоняется кнаружи больше, чем на 1, 5 см, вероятность развития первичного смещения ( вывиха ) надколенника при значительной физической нагрузке очень велика.

Стопы

Стопы – фундамент нашего тела, и в прямом и в переносном смысле. Они выдерживают гораздо большую нагрузку, чем другие части тела. Поэтому стопы должны быть гибкими и упругими. Что во многом зависит от состояния силы подошвенных ( плантарных ) мышц. Оценить это помогут тесты.

«Гусеница». Встаньте босиком на гладкий пол и подровняйте носки. Затем, одновременно сгибая и разгибая пальцы стоп и не отрывая пятки от пола, двигайтесь вперед. Измерьте сантиметровой лентой расстояние, которое вы сумели пройти «гусеничным ходом» за 20 секунд. Если вам от 10 до 50 лет и у вас крепкие мышцы стоп, результат должен быть не менее 30 см.

Измерьте сантиметровой лентой расстояние, которое вы сумели пройти «гусеничным ходом» за 20 секунд. Если вам от 10 до 50 лет и у вас крепкие мышцы стоп, результат должен быть не менее 30 см. Чтобы проверить гибкость суставов стопы, попробуйте пройти на носках в полном приседе 20 метров. Если у вас гибкие суставы стопы, вы не испытаете при этом никаких затруднений.

Если у вас гибкие суставы стопы, вы не испытаете при этом никаких затруднений. Для определения участия стоп в балансировочной функции, попробуйте, стоя на одной ноге, надеть носок на другую ногу. Если эта функция стоп сохранена, вы легко выполните данный тест.

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Мышцы

Мышцы составляют активную часть опорно–двигательного аппарата. Именно их сокращение позволяет нам совершать всевозможные движения и перемещения. Узнать, в каком состоянии ваши мышцы, также довольно просто.

Чтобы оценить силу мышц голени, наступите передней частью стопы на край ступеньки и опустите пятку, коснувшись пола. Придерживаясь одной рукой за стену ( для равновесия), поднимите пятку. Подсчитайте, сколько раз вы сможете сделать это упражнение «до отказа». Если результат будет не меньше 20 раз, у вас крепкие мышцы голени.

Для оценки состояния икроножных мышц, встаньте в положение «выпад вперед»: одна нога согнута в колене, другая выпрямлена и отставлена назад таким образом, чтобы колена не сгибалась, а пятка не открывалась от пола. В норме икроножные мышцы в таком положении должны быть безболезненны.

Плечевые мышцы можно прощупать. Если при сдавливании появляется боль – это признак наличия в них патологии.

Когда мышцы спины здоровы, любые повороты и наклоны тела в стороны выполняются без каких- либо затруднений.

Для оценки состояние жевательных мышц согните три пальцы (указательный, средний и безымянный) на любой руке, широко раскройте рот и поместите сложенные вместе пальцы в рот. При нормальном состоянии жевательных мышц пальцы должны проходить свободно.опубликовано econet

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