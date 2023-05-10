Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Тестостерон: симптомы дефицита главного мужского гормона

Тестостерон: симптомы дефицита главного мужского гормона

Источник: Econet 10 мая 2023 6634
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Тестостерон входит в группу андрогенов – стероидных гормонов, вырабатывающихся у мужчин и женщин, и отвечающих за процесс накопления вторичных мужских половых признаков. Тестостерон считается главным андрогеном, который регулирует половую активность, иммунную систему, обеспечивает приток энергии, здоровье костей и усиленный рост мышц. С возрастом, уровень гормона естественным образом снижается, и организм начинает испытывать его недостаток.

Тестостерон: симптомы дефицита главного мужского гормона

Количество тестостерона варьируется индивидуально и зависит от многих факторов, но в мужском организме его вырабатывается гораздо больше, чем у женщин. Для мужчин норма составляет от 300 до 1000 нг/дл, а для женщин – 15-70 нг/дл. Андрогеновые рецепторы к этому гормону расположены во всех клетках и тканях мужских организмов. Поэтому тестостерон оказывает сильное влияние на все процессы, происходящие в мужских телах, функции их органов и систем, сохранение здоровья и молодости.

Тестостерон в мужском организме

В детском возрасте уровень этого гормона примерно одинаковый и у мальчиков, и у девочек. Но с наступлением пубертатного периода надпочечники и яички начинают усиленно синтезировать тестостерон в телах юношей, превращая их во взрослых мужчин, со всеми их отличительными признаками.

Воздействие гормона на мужской организм:

  • регулирует процессы полового созревания;
  • несет ответственность за амбиции, устойчивость к стрессам, ровное настроение без резких колебаний (по женскому типу);
  • влияет на активный рост и развитие мышечной ткани, и поддерживает ее на должном уровне;
  • обеспечивает половые и репродуктивные функции, развитие мужских половых клеток;
  • отвечает за жиросжигание, предохраняет от развития ожирения;
  • регулирует плотность костной ткани, защищает от риска остеопороза;
  • предотвращает развитие сердечных и сосудистых патологий, сокращает риск инфаркта и инсульта, сахарного диабета;
  • обладает мощным обезволивающим эффектом, поэтому мужчины менее чувствительны к боли;
  • принимает участие в процессе кроветворения, дефицит гормона может провоцировать развитие анемии;
  • защищает от опухолей, поэтому недостаток способствует риску рака предстательной железы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Тестостерон: симптомы дефицита главного мужского гормона

Примерно с 30 лет, уровень тестостерона в мужском организме постепенно снижается на 1-2% за год. Это необратимый процесс, и его скорость зависит от активности гормонов в юношеском возрасте. Чем выше был уровень тестостерона в 20 лет, тем медленнее организм ощутит его нехватку в пожилом, со всеми сопутствующими проблемами.

Симптомы недостатка тестостерона

Дефицит гормона наносит мужскому организму ощутимый вред, но проявляться он может по-разному. Мужчины проходят медицинские обследования у различных специалистов, принимают курсы лечения, но проблемы не исчезают, потому что имеют одну причину – нехватку тестостерона.

Дефицит гормона провоцирует:

  • вегето-сосудистые заболевания, приливы, кардиалгии;
  • развитие ожирения; рост грудных желез, выпадение волос;
  • сбои в костной и мышечной системах;
  • снижение физической силы;
  • психические и эмоциональные расстройства;
  • нарушения сна, памяти, колебания настроения;
  • старческое угасание, возникновение морщин;
  • проблемы в сексуальной и мочеполовой сфере.

Если подобные проявления сопровождаются снижением показателей тестостерона до 15 нмоль/л, то мужчине следует обратиться к эндокринологу, который проведет обследование и назначит адекватное лечение.

Существует еще более простой способ определить нормальный уровень тестостерона.

Здоровый мужчина:

  1. Имеет окружность талии меньше 93 см. Каждый лишний сантиметр свидетельствует о еще более низком уровне гормона.
  2. Не имеет проблем с мочеиспусканием, не поднимается для похода в туалет по ночам.
  3. Полноценно высыпается без пробуждений, в течение 7-8 часов.
  4. Не проявляет признаков депрессии.
  5. Сохраняет половые функции в любом возрасте.

Положительный ответ должен быть не менее, чем по четырем пунктам. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье мужское здоровье гормоны

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Жора

      Понятное дело, что если силы уже не те, выносливости меньше - нужно провериться. Я ощутимо быстрее стал уставать к 40 годам, сейчас для профилактики мэнс формулу больше чем поливитамины себе беру - помогает в тонусе оставаться. Там и для здоровой выработки тестостерона все есть, и для высокого жизненного тонуса тоже - женьшень, пажитник

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого; именно от этой усталости ты глух и слеп к остальному. Карлос Кастанеда
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.