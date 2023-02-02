Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!

Эстетическое тейпирование лица и шеи может стать физиологичной и безопасной альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты.

Гладкая и подтянутая кожа – это мечта любой женщины. Но рано или поздно любая женщина увидит в зеркале первые неприметные морщинки. Кожа постепенно потеряет эластичность, «поплывет» овал лица – и начнется поиск волшебного крема Азазелло, который повернет время вспять. Неудивительно, что голливудские дивы были готовы продать душу за секрет вечной молодости.

Эстетическое тейпирование лица – операция уже не нужна!

К счастью, Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд не пришлось закладывать свою бессмертную душу – их спас обычный клей. Актрисы подтягивали кожу, наклеивая киперные ленты из шелка. В результате, получался идеальный овал лица и гладкая кожа, а сами ленты были надежно спрятаны под париками. И даже сейчас в просвещенный век ботокса и пластической хирургии, этот простой способ не потерял своей актуальности.

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Спустя столетие на смену простой ткани и клею пришли тейпы – ленты из натурального хлопка на гипоаллергенной клеящей основе. При температуре тела клей активируется, и пластырь надежно приклеивается к коже. По некоторым своим характеристикам тейп очень похож на человеческую кожу, поэтому при наложении он стимулирует обменные и восстановительные процессы.

С помощью методики тейпирования лица можно добиться следующих результатов:

сглаживание морщин вокруг губ;

уменьшение двойного подбородка;

разглаживание «гусиных лапок»;

разглаживание мимических морщин на лбу в межбровном пространстве;

уменьшение выраженности носогубной складки;

подтягивание овала лица;

устранение отеков под глазами;

подъем верхнего века;

уменьшение морщин на шее.

За рубежом тейпирование в косметологии считается одним из самых быстроразвивающихся и многообещающих направлений. Ведь эффект от одной единственной процедуры впечатляет. Эту методику можно использовать для экстренного омоложения перед такими важными событиями как свадьба или годовщина. А добавив тейп в ежедневную рутину красоты, можно буквально повернуть процесс старения кожи вспять.

Тейпирование лица: техники и рекомендации

Суть метода состоит в том, что кожа по направлению массажных линий обклеивается тейпами различной ширины, силы и давления. В результате, безоперационным путем достигается эффект подтяжки лица.

Накладывать тейпы можно только на подготовленную кожу. Для этого ее тщательно очищают и увлажняют при необходимости. Затем по ходу биоактивных зон аккуратно наклеивают тейп.



Когда мышца, расположенная под кожей области лба, называемая “лобное брюшко” (лат. Venter frontalis) слабеет и теряет свою эластичность, на лбу появляются морщины. Две тонкие тейп-ленты нанесенные поперек морщин помогают разгладить их.



Эта аппликация поможет убрать морщинки в уголках глаз. При нанесении кинезиологического тейпа старайтесь сохранять лицо неподвижным.



Эта аппликация поможет избавиться от носогубной складки и морщин в уголках рта.

Тейп оставляют на коже на срок от 30 минут до 8 часов. Затем пластырь снимают – для этого достаточно хорошо смочить его водой.

Несмотря на впечатляющий эффект после первой же процедуры, тейпирование лица в косметологии требует комплексного подхода: методику рекомендуют совмещать с массажем, не забывая про регулярность тех и других процедур.

Тейпирование лица в косметологии – достойная альтернатива операции

Этот метод хорошо известен за рубежом – процедуру с тейпами вам предложат в любом косметологическом кабинете. В России тейпирование лица, как метод, появилось не так давно – очень долго тейпами пользовались только спортсмены. Но сейчас все больше и больше косметологов проходят соответствующее обучение для того, чтобы использовать в работе революционный метод безоперационного омоложения кожи.

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Почему? Попробуем рассмотреть главные преимущества этого метода перед традиционными способами борьбы со старением кожи.

Эффективность. Тейпирование в отличие от разрекламированных кремов обладает доказанной эффективностью. Даже после одной процедуры кожа приобретает подтянутый свежий вид. А регулярное использование позволяет закрепить этот процесс, практически полностью устраняя мимические морщины на лбу и устойчивую к воздействию носогубную складку.

Тейпирование в отличие от разрекламированных кремов обладает доказанной эффективностью. Даже после одной процедуры кожа приобретает подтянутый свежий вид. А регулярное использование позволяет закрепить этот процесс, практически полностью устраняя мимические морщины на лбу и устойчивую к воздействию носогубную складку. Доступная цена. Рулон кинезиологического тейпа стоит всего 400-550 рублей, и для косметологических целей он расходуется достаточно экономно. Даже при небольшом бюджете можно порадовать свою кожу секретным оружием голливудских звезд.

Рулон кинезиологического тейпа стоит всего 400-550 рублей, и для косметологических целей он расходуется достаточно экономно. Даже при небольшом бюджете можно порадовать свою кожу секретным оружием голливудских звезд. Отсутствие побочных эффектов. Конечно, укол ботокса или операция могут преобразить лицо, разом убрав с него пять-десять лет. Но не каждая женщина решится прибегнуть к операции или инъекции из-за побочных эффектов и длительного восстановления. Про жертв пластической хирургии слышали абсолютно все. Основа любого тейпа – натуральный хлопок. Он абсолютно безопасен для здоровья: тейпирование с успехом используется даже у грудных детей.

Таким образом, эстетическое тейпирование лица и шеи может стать физиологичной и безопасной альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты.

Какие кинезиотейпы лучше всего подойдут для процедуры тейпирования лица?

Что важно в таком деликатном вопросе, как тейпирование лица – конечно же выбрать подходящий и качественный тейп! Для этого не подойдут спортивные тейпы с жесткой адгезией, тейпы низкого или посредственного качества (например произведенные в Китае). Также грубый хлопок тейпа – это тоже серьезная проблема, которая отразится на состоянии вашей кожи при тейпироании. На лицо следует накладывать только лучшие тейпы! И, к тому же, они должны быть удобной ширины, для того, чтобы упростить процедуру наложения тейпа на лицо.опубликовано econet

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