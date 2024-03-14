Точечный массаж для иммунитета

Сильная иммунная защита организма - залог здоровья и активности. Как, не прибегая к аптечным препаратам, усилить иммунный ответ и предотвратить простуды и грипп? Техника точечного самомассажа поможет укрепить ваш иммунитет. Вот ее подробное описание.

Точечный массаж просто незаменим для профилактики вирусных заболеваний, гриппозных состояний, для поднятия тонуса и общего самочувствия. Это уникальная и простая техника, которую освоить может каждый человек.

Техника точечного самомассажа

Полезно массировать набор точек для профилактики – 3 раза в день. Если вы уже заболели, то для положительного эффекта желательно делать массаж каждый час.

Важно помнить, что точечный массаж выполняется в строгой последовательности.

Последовательность точечного массажа

Первые две точки – низ грудины. Двумя пальцами находим эти точки и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений) . И точно так же в обратную сторону.

. И точно так же в обратную сторону. Точка во впадине на шее - на счет раз-два-три девять вращений

Две точки по краям щитовидной железы - на счет раз-два-три девять вращений.

За ушами находятся 4 точки. Ставим пальцы за ушами и выполняем потирающие движения на счет раз-два-три.

Следующая точка находится между седьмым шейным позвонком (самый выпирающий позвонок на шее) и шестым позвонком и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений).

Следующие точки – по краям носа. Массажируем вращательными движениями на счет раз-два-три (девять вращений).

Точки на начале бровей. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).

Точки перед ушами. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).

Последняя, девятая точка расположена на руке. Как ее найти? Прижимаем большой палец к четырем другим пальцам кисти руки. Образуется складочка на коже. Конец складочки – искомая точка. Массажируем на счет раз-два-три (девять вращений).

Такой массаж можно выполнять в любом месте, и он не требует специальных навыков. В придачу к этому вы реже будете ходить в аптеку, чтобы купить разные средства для укрепления иммунитета.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet