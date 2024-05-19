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Топ-10 пищевых добавок

Автор: Econet 19 мая 2024 6702
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Чтобы поддерживать функции органов и систем организма, важно принимать пищевые добавки. Они помогут укрепить иммунитет, нормализовать работу кишечника, способствуют работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, добавки помогают усваиваться необходимым веществам.

Топ-10 пищевых добавок

Какие соединения необходимы организму для нормального функционирования? Предлагаем полный перечень пищевых добавок для укрепления здоровья.

Добавки, полезные для здоровья

Липосомальный витамин С

Витамин C (аскорбиновая к-та) способствует укреплению иммунитета, позитивно воздействует на кардио-сосудистую систему, мозг и кожу.

Витамин С для здоровья

  • при малокровии (помогает усваивать железо)
  • противодействует онкозаболеваниям
  • поддерживает коллаген в коже
  • нормализует сердечную функцию
  • усиливает иммунную защиту
  • укрепляет память
  • профилактика пародонтоза
  • профилактика простуд
  • при заражении крови.

С целью активировать поглощение вит-на С разработан липосомальный вит-н С в жирорастворимой капсуле.

Сывороточный белок

Применяется как заменитель пищи теми, кто стремится контролировать / сбросить вес. Поможет нарастить мышечную массу, способствует снижению аппетита.

Сывороточный белок:

  • источник белка
  • благоприятствует росту мускулатуры
  • снижает давление
  • снижает сахар в крови
  • снижает холестерин
  • позволяет печени удалять токсичные соединения.

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Топ-10 пищевых добавок

Пробиотики

Здоровье бактерий в кишечнике определяет общее состояние. Сбой кишечной микрофлоры увеличивает риск:

  • депрессии
  • артрита
  • сбоев работы щитовидки
  • ревматоидного артрита/волчанки
  • мигреней
  • фибромиалгии.

Пробиотики - это здоровые бактерии кишечника, которые выпускаются в таблетированной форме. Но рост популяции ценных бактерий обеспечивает и здоровый рацион.  

Жирные кислоты Омега-3 

Омега-3 присутствуют в таких продуктах как жирная рыба, грецкие орехи, льняные, конопляные семена и чиа, авокадо.

Рыбий жир омега-3 помогает снизить воспаление, провоцирующее недуги сердца. Высокий показатель омега-3 в крови коррелируется со снижением смертности от сердечных и сосудистых патологий.

Кальций (Са) и магний (Mg)

Здоровье костной ткани и мышц имеет ключевое значение для здоровья. С годами кости истончаются, и есть риск переломов.  

Са. Рацион, включающий фрукты и овощи с высоким процентом кальция, поддержит крепость костной ткани. Са благоприятно воздействует на сосудистую и мышечную функции.

Mg. Потребление продуктов с высокой концентрацией этого микроэлемента поможет укрепить кости, магний предотвращает судороги в ногах, мигрень.

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Топ-10 пищевых добавок

Коллаген

Мускулы, кости, дерма, сухожилия состоят преимущественно из белка коллагена. Он является соединительной тканью и контролирует стабилизацию, эластичность кожи и подвижность суставов. Введение добавок коллагена улучшит состояние костей и сухожилий, уменьшит морщины, оптимизирует рост волос и ногтей.

Коэнзим Q10

Q10 (CoQ10), или убихинон, - антиоксидант, необходимый клеткам для производства энергии. Так как сердце считается самым активным органом, оно требует максимального объема CoQ10.

Этот кофермент необходим при:

  • мигрени
  • высоком давлении
  • ишемии
  • сердечной недостаточности
  • фибромиалгии.

Поливитамины 

Поливитамины важно принимать мужчинам и женщинам для оптимального здоровья. Они служат гарантом того, что организм получит все необходимые вещества.   

Биотин (здоровье кожи, волос, ногтей)

Биотин - витамин комплекса B, или B7. Присутствует в яйцах, мясе, орехах, семечках, позволяет организму брать энергию из жиров, углеводов, белков. Биотин полезен в комбинации с другими микроэлементами и соединениями (Zn, Mg, витамины C и E).

N-ацетилцистеин и глутатион

N-ацетилцистеин - добавка, которую организм трансформирует в глутатион. Помогает уберечь печень от токсичных веществ. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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