Топ-15 копеечных аптечных средств для красоты и молодости

Чтобы всегда выглядеть молодой и ухоженной не обязательно покупать дорогостоящие крема, маски, шампуни и прочие косметические средства. Замените эту продукцию доступными аптечными средствами, которые в большинстве случаев дают лучший эффект.

Мы составили список средств, которые помогают женщинам выглядеть привлекательно в любом возрасте.

Что обязательно нужно купить в аптеке

1. Аевит – капсулы, содержащие A и E витамины, которые прекрасно справляются с возрастными изменениями. Если на вашем лице появились морщины, то раздавите аккуратно капсулу и обработайте кожу лица смесью. Оставьте, пока все не впитается. Рекомендуемый курс – пару недель.

2. Активированный уголь – отлично очищает кожу и препятствует появлению прыщей. Таблетки используют для приготовления масок от черных точек.

3. Аспирин – оказывает потрясающий лифтинг эффект. Достаточно измельчить одну таблетку и смешать порошок с чайной ложкой сметаны. Такую маску следует нанести на кожу лица на пятнадцать минут, затем смыть остатки теплой водой.

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4. Бадяга – порошок идеально справляется с морщинами и применяется в качестве пилинга. достаточно смешать содержимое одного пакетика с перекисью водорода и нанести на увлажненную кожу лица. В первые минуты может ощущаться легкое пощипывание. Маску можно смыть через 5-10 минут и в течение суток после процедуры лучше не пользоваться косметикой.

5. Бепантен – содержит провитамин B5, устраняющий воспаление. Часто это средство рекомендуют использовать косметологи после пилинга либо чистки лица.

6. Витамин E либо «Токоферол» – препятствует старению кожи, достаточно добавить 10 капель средства в любую маску для лица, чтобы усилить ее эффект. Также можно применять это средство для ухода за ногтями, достаточно втереть его в пластины, чтобы существенно улучшить состояние ногтей.

7. Календула (настойка) – используется вместо лосьона для умывания и устранения черных точек. Достаточно разбавить настойку водой в равных пропорциях и обработать кожу.

8. Корень солодки – настойка отлично помогает осветлить кожу при пигментации.

9. Перекись водорода – обладает противобактериальными и дезинфицирующими свойствами, борется с акне и воспалениями. Можно разбавить перекись водой в равных пропорциях и применять в качестве лосьона.

10. Радевит – эффективен при угревой сыпи, прыщах и морщинах. В его состав входят витамины D, E и A, необходимые для здоровья кожи.

11. Репейное масло – лучшее средство для восстановления волос. Для приготовления маски следует немного подогреть масло на водяной бане, затем равномерно распределить его по волосам и укутать голову полотенцем на час или больше. Повторять процедуру можно дважды в неделю. После такой маски волосы станут лучше расти и приобретут здоровый блеск.

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12. Ретиноевая мазь (ретинол, витамин A) – отлично помогает проблемной и увядающей коже, снимает раздражение и покраснение, подтягивает и омолаживает кожу. Использовать мазь можно только на ночь, чтобы на кожу не попадали ультрафиолетовые лучи, иначе повышается риск пигментации.

13. Салициловая кислота – обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, используется при лечении акне. Следует точечно наносить средство на воспаления либо прыщи.

14. Скинорен – эффективен при акне и постакне. Достаточно обрабатывать средством проблемные участки дважды в день.

15. Солкосерил – отличное средство для зрелой кожи, которое разглаживает морщины, повышает упругость и предотвращает появление купероза. Мазь можно добавлять в любой крем либо просто обрабатывать ей лицо на ночь дважды в неделю. опубликовано econet.ru

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