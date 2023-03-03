Топ-20 полезных свойств глутатиона

Глутатион – это вещество, которое вырабатывает организм человека. Он состоит из белков: глутамата, цистаина, глицина, серосодержащих групп. Глутатион обладает мощной способностью уменьшать окислительные стрессы, борясь со свободными радикалами.

Глутатион: польза для здоровья

1. Уменьшение стресса от окисления

Глутатион понижает число АФК (активные формы кислорода) и борется со стрессорами, которые повреждают здоровые ткани и ДНК. Участвует в регенерации витаминов и полезных веществ, улучшает общую сопротивляемость организма.

2. Угнетает воспалительные процессы

При хронических заболеваниях в организме вырабатываются цитотоксины, поддерживающие воспалительные процессы. Глутатион контролирует их производство и защищает органы и ткани от воспалительных повреждений.

3. Синдром дефицита внимания и гиперактивности и Аутизм

У детей с СДВГ и аутизмом показатель глутатиона меньше нормы на 20-40%. Кроме этого, у них нарушены механизмы его функций в организме. Для облегчения симптомов заболеваний необходимо восстановить показатели глутатиона в активной форме.

4. Психические расстройства

Прием ацетилцистеина, увеличивающего количество глутатиона, облегчает симптомы и улучшает самочувствие при шизофрении, биполярном расстройстве. Он улучшает антиоксидантную защиту, увеличивает стрессоустойчивость.

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5.Депрессии и стресс

Многие анти-тревожные лекарства уменьшает беспокойство и раздражительность при депрессии, путем поднятия количества глутатиона. Тем самым, вещество помогает снизить реакции на стресс и успокоиться.

6. Здоровье мозга

Для активной мозговой деятельности, требуется огромное количество реактивного кислорода, глутатион помогает обеспечивать окислительный метаболизм, необходимый для этого процесса. Восстановление глутатиона помогает бороться с болезнями Паркинсона, Альцгеймера и облегчает их проявления.

7. Вирусные инфекции

Инфекционные возбудители вызывают воспалительные процессы, окислительные поражения и поглощают глутатион, что приводит к снижению иммунитета.

8. Кишечный тракт

Глутатион участвует в регенерации и укреплении слизистых оболочек кишечника, уменьшает их проницаемость.

9. Здоровье печени

Глутатион способствует детоксикации и защищает печень от серьезных повреждений.

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10. Защита от рака

Нормальное количество глутатиона снижает риск развития опухолей и играет важную роль в профилактике раковых заболеваний.

11. Сердечно-сосудистые заболевания

Болезни сердца и сосудов, в основном, вызываются повреждениями в клетках сердечной мышцы. Глутатион уменьшает число вредных радикалов и тем самым, ограничивает риски инсульта и сердечных патологий.

12. Сахарный диабет

Высокий показатель глюкозы в крови уменьшает глутатион и провоцирует серьезные нарушения в работе внутренних органов.

13. Заболевания почек

Глутатион борется с окислительными стрессами в почках и предотвращает ухудшение их функций.

14. Различные зависимости

Курение, злоупотребление алкоголем, прием наркотических веществ, увеличивают показатель активных форм кислорода, ухудшающих работу мозга и поражающих органы и системы. Прием глутатиона помогает усилить антиоксидантную защиту мозга и вывести из организма токсические вещества.

15. Дыхательный аппарат

Снижение глутатиона усиливает воспалительные процессы и может вызвать астму.

16. Качество сна

Пациенты с апноэ имеют низкий уровень глутатиона, восстановление его количества восстанавливает полноценный ночной отдых.

17. Борьба со старением

Свободные радикалы ускоряют процессы старения. Глутатион помогает восстановить поврежденные ткани, укрепляет кости, предотвращает возрастное когнитивное угасание и замедляет наступление старости.

18. Кожные заболевания

Восстановление количества глутатиона улучшитт регенерацию кожи, уменьшит прыщи, осветлит кожные покровы и поможет бороться с возрастными пигментными пятнами.

19. Защита глаз

Глутатион защищает глаза от окислительных стрессов, улучшает их здоровье, предотвращает развитие глаукомы и катаракты.

20. Предотвращение выкидышей

Употребление продуктов, повышающих уровень глутатиона, поможет в профилактике депрессии у беременных, улучшит мозговое развитие у плода и поможет сохранить здоровую беременность.опубликовано econet

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