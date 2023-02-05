Топ-20 причин перестать употреблять алкоголь даже в малых дозах

Некоторые не видят ничего плохого в том, чтобы выпить немного алкоголя вечером или только в праздничные дни. Другие же не знают меры и выпивают, чуть ли не каждый день. О том, какое воздействие на организм оказывают алкогольные напитки знает каждый, но в этой статье мы приведем 20 весомых аргументов, после ознакомления с которыми вам вряд ли захочется когда-либо пить.

Почему стоит отказаться от алкоголя?

1. Злоупотребление алкоголем приводит к развитию серьезных заболеваний, недисциплинированности, бессмысленных конфликтов и нищете.

2. Такие напитки безжалостно разрушают внутренние органы и провоцируют раннюю смерть. А самое страшное – последствия употребления этого яда наступают постепенно. Человек наивно полагает, что в любой момент сможет остановиться.

3. Задумайтесь, под действием алкоголя происходит около 80% смертей, вызванных раком пищевода и ротовой полости, 90% случаев сексуального насилия, 70% незапланированных беременностей, 50% ДТП, 50% убийств и 25% самоубийств. Это ужасающие цифры.

4. Учеными доказано, что у тех, кто даже в умеренных количествах употребляет алкогольные напитки, мозг со временем усыхает и уменьшается в размере. Всего один стакан водки способен уничтожить до 2000 мозговых клеток. У 95% алкоголиков есть проблемы с мозгом. Шансы родить здорового ребенка от пьющего (даже умеренно) человека невелики. Дети от пьющих мужчин рождаются с отклонениями в развитии и даже мертвые. У женщин, употребляющих алкоголь ситуация со здоровьем еще хуже. Задумайтесь хотя бы о будущем ваших детей, когда у вас возникает желание выпить, не отнимайте у них шанса жить нормальной, полноценной жизнью. По статистике порядка 95% нарушений генетического кода возникает именно по причине злоупотребления алкоголем, наркотиками и даже сигаретами.

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5. Специалистами был проведен интересный эксперимент с куриными яйцами – под птицематку заложили 160 яиц и в том же помещении варили спирт. Спиртовые пары, воздействуя на яйца, привели к следующему результату: только из 80 яиц вылупились птенцы, из которых 25 были мутантами (без когтей, клюва и с прочими дефектами).

6. Любая доза алкоголя наносит непоправимый вред организму. У человека, употребляющего алкоголь, только на время создается иллюзия счастья и безмятежного состояния. Действие таких напитков подобно действию тяжелых наркотиков.

7. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на планете каждый третий человек умирает от причин, спровоцированных алкоголем и каждый пятый от заболеваний, вызванных курением. Это означает, что в одной России ежегодно умирает порядка полутора миллионов человек. Эта цифра в 20 раз превышает численность жертв при атомном взрыве в Хиросиме. Правительство пыталось этому воспрепятствовать, тогда в силу вступил сухой закон, который действовал на протяжении 10 лет. За это время количество больных людей действительно сократилось, тюрьмы не были переполнены, а в домах воцарился мир. Сейчас, к сожалению, все иначе и иногда кажется, что хуже уже некуда.

8. Для общества, особенно подрастающего поколения большую опасность представляют не алкоголики как таковые, поскольку им вряд ли хочется подражать, а умеренно пьющие родители. Вспомните поговорку – пьянство начинается с рюмочки. Не подавайте такого примера собственным детям, они смотрят на вас и повторяют.

9. Многочисленные исследования показали, что дети в возрасте до 6 лет уже отлично осведомлены, как выглядит человек в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, если им предложить поиграть в игру и представить свадьбу либо день рождения, то первое, с чего они начнут – это сядут за общий стол, вообразят, будто открывают бутылки, выпивают и потом ходят по помещению специально шаткой походкой. То есть малыши уже воспринимают такое проведение праздников как обычное явление, у них формируется стереотип, что в пьянстве нет ничего страшного.

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10. Подростки с помощью алкоголя отлично самоутверждаются. Даже небольшая доза любого алкогольного напитка вызывает у них чувство эйфории и смелости. Иногда они совершают ужасные поступки, а после оправдываются, что во всем виновата водка.

11. Согласно статистическим данным пьющие люди живут на 15 лет меньше, курящие – на 8 лет.

12. Почему люди пьют? Ответить на этот вопрос можно коротко. Алкоголь – это наркотик, вызывающий привыкание, он продается легально везде и стоит недорого.

13. Некоторые думают, что немного алкоголя можно выпить для веселья. Безусловно, веселье необходимо мозгу, оно позволяет легче пережить стрессовые ситуации и укрепить нервную систему. Но веселье полезно только в том случае, если возникает естественным образом у трезвого человека. «Пьяное» веселье – ничто иное, как эйфория, вызванная действием наркотика. Это состояние возбуждения, которое просто не может положительным образом сказываться на мозге и нервной системе. После «пьяного» веселья человек сталкивается с очень неприятными последствиями – тошнотой, головной болью, рвотой, усталостью и эмоциональной подавленностью. Если выпивать по выходным дням, то рабочая неделя вряд ли начнется с хорошего настроения.

14. Алкогольное опьянение создает иллюзию снятия напряжения. На самом деле напряжение в мозге и нервной системе при таком состоянии не исчезает, а еще больше возрастает.

15. Запомните – у людей нет врожденной потребности в выпивке. Если бы прилавки магазинов не были бы заполнены алкогольной продукцией, никто бы ее не употреблял, люди находили бы другие, более полезные способы расслабиться.

16. Чтобы сделать выбор – пить или нет, нужно осознавать все последствия пьянства. Большинство рекламных компаний пропагандируют пользу алкогольных напитков, якобы они созданы только для «настоящих мужчин» и «повышают статус». Не давайте себя обмануть, учитесь не обращать внимания на рекламу.

17. Алкоголь ускоряет процесс мочеиспускания, то есть из организма выводится больше воды и солей. Именно поэтому после бурного застолья людей мучает жажда. Кроме того, алкогольные напитки нарушают абсолютно все происходящие в организме обменные процессы и он не способен работать должным образом.

18. Само словосочетание «спиртные напитки» является неправильным, поскольку напитки должны содержать полезные для организма вещества. В пиве, вине, коньяке (особенно выпущенных современными производителями) количество безвредных компонентов минимально. Чтобы организм получил нужное количество питательных веществ из этой продукции, выпивать нужно смертельные дозы.

19. В сети интернет встречается информация о том, что зарубежные ученые доказали пользу пива. Прежде чем верить в это, разберитесь во всех нюансах. Подобные исследования проводятся при финансовой поддержке алкогольной индустрии. В научных журналах с хорошей репутацией такой информации нет.

20. Даже при умеренном употреблении алкоголя приходится тратить круглую сумму в год. Эти деньги можно потратить на покупку автомобиля или недвижимости.

Избавиться от алкогольной зависимости под силу каждому человеку. Главное желание и вера в себя. Будьте здоровыми, счастливыми и трезвыми!опубликовано econet

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