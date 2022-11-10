ТОП-9 натуральных средств для лечения желчнокаменной болезни

Большинство людей с желчными камнями до конца их жизни даже могут не догадываться о своем заболевании. Но когда камень препятствует оттоку желчи, это может вызывать симптомы желчнокаменной болезни.
Камни в желчном пузыре являются твердыми образованиями, формирующимися внутри желчного пузыря – небольшого органа, расположенного прямо под печенью в правой стороне живота. Они могут быть различного размера, начиная от крохотной песчинки и заканчивая диаметром в 5 см. Общеизвестным фактом является то, что 70 - 80 % камней в желчном пузыре состоят из затвердевшего холестерина, причиной образования которых является избыточное количество холестерина в желчном пузыре. Другими причинами являются высокий уровень билирубина и высокая концентрация желчи в желчном пузыре. Беременность, ожирение, сахарный диабет, заболевания печени, малоподвижный образ жизни, высокое содержание жиров в рационе питания и некоторые формы анемии являются одними из факторов риска возникновения желчнокаменной болезни. Люди старше 60 лет и женщины также более всего подвержены риску образования камней в желчном пузыре.
Большинство людей с желчными камнями до конца их жизни даже могут не догадываться о своем заболевании. Но когда камень препятствует оттоку желчи, это может вызывать симптомы желчнокаменная болезнь в виде внезапного появления сильной боли, особенно в правой стороне живота, боли в спине, тошноту или рвоту, вздутие живота, расстройство желудка, озноб и испражнения светло-желтого цвета. Боль, вызванная камнями в желчном пузыре может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
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Камни в желчном пузыре, вызывающие невыносимую боль, должны быть удалены вместе с желчным пузырем в кратчайшие сроки. При таком симптоме, проконсультируйтесь с врачом для правильного диагноза и лечения.
Если симптомы умеренные, то лечение желчнокаменной болезни народными средствами, является хорошим вариантом, который даст возможность избежать нежелательной операции. Существует несколько народных средств, которые вы можете использовать для профилактики и лечения камней в желчном пузыре.
Кислотная природа яблочного уксуса препятствует выработке холестерина печенью, который ответственен за формирование наиболее распространенного типа камней в желчном пузыре. Этот продукт также играет ключевую роль в растворении камней и облегчении боли.
Еще один хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни и устранения приступа желчной колики является лимонный сок. Он также препятствует выработке холестерина печенью, что помогает быстро восстановиться. Пектин в лимонном соке помогает избавиться от боли в желчном пузыре, связанной с желчнокаменной болезнью. Кроме того, витамин С в лимонном соке делает холестерин более растворимым в воде, что способствует более быстрому устранению продуктов жизнедеятельности.
Мята улучшает пищеварение, стимулируя отток желчи и других пищеварительных соков. Кроме того, в своем составе она имеет компоненты под названием терпены, которые способны эффективно растворять камни в желчном пузыре. Считается также, чтобы они помогают расслабиться спазмированному желчному пузырю и облегчить острую боль.
Людям, страдающим от камней в желчном пузыре, важно сократить употребление жареных и жирных продуктов. В течение одной или двух недель следуйте строгой диете, основывающейся на употреблении фруктовых и овощных соков. Смешанный овощной сок из свёклы, огурца и моркови является хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни.
Подорожник является очень хорошим источником растворимой клетчатки, следовательно, он считается хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни. Клетчатка подорожника связывает холестерин в желчи и помогает предотвратить образование новых камней. Кроме того, это средство способствует нормальной дефекации, что снижает риск перегрузки системы желчного пузыря. Еще подорожник предотвращает возникновение запора, состояния, связанного с повышенным образованием желчных камней.
Примечание: При употреблении подорожника, убедитесь, что вы выпиваете достаточно много воды в связи с тем, что он абсорбирует воду.
Одуванчик является еще одним очень полезным растением для лечения камней в желчном пузыре. Он содержит соединение, известное как тараксацин, помогающее экскреции желчи из печени. Одуванчик также помогает детоксикации и расщеплению жира, накопленного в печени. Когда печень начинает функционировать должным образом, это помогает функционированию желчного пузыря.
В качестве альтернативы, вы можете приготовить травяной чай, добавив 2 ч. ложки корня алтея и 1 ч. ложку корня магонии падуболистной в четыре стакана воды. Кипятите их на медленном огне в течение 15 минут, а затем снимите с огня. Добавьте 2 ч. ложки высушенных листьев одуванчика и 1 ч. ложку сухих листьев мяты перечной и позвольте отвару настояться в течение 15 минут. Наконец, процедите его и пейте этот чай в течение дня.
Кроме того, вы можете употреблять молодую зелень одуванчика, добавляя ее в ваш салат.
Примечание: Людям с диабетом, употребление одуванчика противопоказано.
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Молочный чертополох является еще одним хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни. Это растение содержит горькое вещество под названием силимарин, стимулирующее выработку желчи. Увеличение выработки желчи в свою очередь снижает ее концентрацию и помогает вымывать камни из желчного пузыря. Молочный чертополох также помогает печени нормально функционировать.
Вы также можете принимать это растение в форме пищевых добавок. Для уточнения правильной дозировки, обратитесь к специалисту. Как правило, он предложит принимать 140 мг экстракта молочного чертополоха трижды в сутки. Если экстракт содержит фосфатидилхолин, то стандартная доза составляет от 100 до 200 мг, два или три раза в день.
Касторовое масло обладает многими целебными свойствами, которые могут помочь свести к минимуму и уменьшить количество камней. Его противовоспалительные свойства помогают нейтрализовать воспаление, и уменьшить боль. Кроме того, компрессы с касторовым маслом оказывают положительное воздействие на иммунную и лимфатическую системы.
Груши могут также принести облегчение при боли и других симптомах желчнокаменной болезни. Пектин, присутствующий в грушах помогает размягчить холестериновые камни, которые, в свою очередь с легкостью вымоются из вашего организма.
Также можно очистить груши от кожуры и семян, нарезать на мелкие кусочки и варить их в воде в течение 20 минут. Съедайте тарелку теплых приготовленных груш два раза в день в течение двух недель.
Кроме того, при лечении желчнокаменной болезни народными средствами, нужно пить много воды. Вода помогает хранить желчь в желчном пузыре и помогает организму в разрушении жиров, которые способны ухудшить ваше состояние. Для максимального результата, выпивайте от шести до восьми стаканов воды в день.опубликовано econet.ru.
Автор Алёна Фёдорова
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Источник: https://econet.ru/
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