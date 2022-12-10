Тренировка для «ленивого» кишечника – лучший способ борьбы с запором

Нарушение процесса пищеварения ведет к проблемам с опорожнением кишечника. Запоры или затрудненная дефекация создают дискомфорт и напряжение, задерживая в организме токсины, продукты жизнедеятельности. Это сказывается на состоянии кожи, волос, общем самочувствии, лишает жизненной энергии и работоспособности.

Запоры – не единственная проблема, возникающая при проблемном кишечнике. При нарушении стула не вырабатываются полезные вещества, аминокислоты, снижается иммунитет. Кроме синтетических препаратов для улучшения перистальтики, можно тренировать кишечник правильным питанием и физическими нагрузками.

Причины проблем со стулом

Запоры, боли в животе, высыпания на коже – причиной проблем может стать «ленивый» кишечник. Нарушение возникает в любом возрасте, характерно для пожилых людей и малоподвижного образа жизни. Человек с трудом ходит в туалет, жалуется на вздутие живота, боли и неприятный запах изо рта.

Врачи выделяют несколько причин, которые приводят к нарушению стула:

1. Малоподвижный образ жизни, при котором бездействуют мышцы живота, не происходит стимуляция кишечника.

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2. Нарушение водного режима: при недостатке воды кал становится более плотным, ухудшается его продвижение и выведение естественным путем.

3. Неправильное питание, лишенное клетчатки, делает кишечник более ленивым, нарушает стул.

4. Возраст: после 55 лет снижается тонус мышц, поэтому перистальтика становится менее выраженной. В пожилом возрасте запоры – частая проблема.

5. Резкая смена климатического или временного пояса. После переезда организм может долго «приходить в себя» после перелета, негативно реагировать на экзотическую пищу.

6. Привычка сдерживать позывы к опорожнению: человек просто приучает кишечник терпеть, на уровне рефлексов вырабатывая вредную привычку.

7. Побочное действие препаратов. Проблемы со стулом часто возникают при лечении мочегонными, противосудорожными лекарствами, на фоне приема средств от депрессии и гипертонии.

8. Стрессовые ситуации, нарушение сна.

В редких случаях кишечник становится ленивым при заболеваниях. В большинстве ситуаций виноваты сами пациенты, которые привыкают питаться на ходу, увлекаются фаст-фудом и полуфабрикатами, не любят спортивные нагрузки.

Тренируем кишечник правильно

При лечении нарушений стула основной упор делается на восстановление здоровых рефлексов и формирование полезных привычек. При соблюдении простых правил можно натренировать кишечник работать правильно «без сбоев», не прибегая к слабительным и микроклизмам. Основные из них:

Стул в одно и то же время

Ваша задача – посещать туалет в определенное время, например, после завтрака или обеда. Через 20–30 минут после приема пищи кишечник получает сигнал или гастроколический рефлекс, при котором ускоряется перистальтика и активируется выделительная функция. Постепенно вырабатывается привычка, восстанавливается стабильный стул.

Идеальное время – через 30–40 минут после утреннего пробуждения. Съешьте легкий завтрак или выпейте натощак стакан прохладной воды медленными глотками. Старайтесь не тужиться, чтобы процесс был максимально естественным.

Создайте благоприятные условия

Постарайтесь устранить причину стресса, которая провоцирует нарушение стула. При посещении туалета не спешите, не ругайте себя за неудачу, не отвлекайтесь на внешние раздражители. Унесите из туалета отвлекающие журналы, не берите с собой гаджет.

Не подавляйте позывы к опорожнению

Первое время постарайтесь ходить в туалет при любом позыве, чтобы выработать правильные рефлексы. Только после этого начинайте приучать кишечник опорожняться в одно и то же время.

Примите правильную позу

Природная поза для опорожнения кишечника – сидя на корточках. Для выработки природного рефлекса поставьте под ноги небольшую скамейку или подставку. Это расслабит пуборектальную мышцу, которая в сокращенном положении удерживает содержимое и устраняет позывы к дефекации.

Большое значение имеет правильное и рациональное питание. Добавьте в ежедневное меню больше продуктов, содержащих клетчатку и балластные вещества: отруби, перловую и овсяную кашу, чечевицы, яблоки и бананы. Для тренировки кишечника и улучшения перистальтики диетологи рекомендуют томаты, тыкву в любом виде, кисломолочные продукты.

Тренировка кишечника – это несложный, но длительный процесс выработки правильных рефлексов. Она сочетает принципы правильного питания, легкие физические нагрузки и устранение стрессов, мешающих работе системы пищеварения. При соблюдении перечисленных правил можно добиться хороших результатов в течение нескольких недель.опубликовано econet.ru

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