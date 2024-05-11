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Трифала: одно из самых мощных и действенных аюрведических средств

Автор: Econet 11 мая 2024 6598
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Трифала – это аюрведическое лекарственное средство, представляющее собой сочетание трех растений, произрастающих в Индии: амалаки, харитаки и бибхитаки. И оно обладает уникальными полезными свойствами.

Трифала: одно из самых мощных и действенных аюрведических средств

Лекарственное средство трифала

В состав лекарства входят растения

  • индийский крыжовник (амла) – источник витамина С, стимулирует иммунную систему, обладает антиоксидантными свойствами, оказывает сильное тонизирующее воздействие на печень, ускоряет выведение токсинов;
  • ягоды харитаки – нормализует артериальное давление, улучшает работу пищеварительного тракта, устраняет запоры, нормализует сахар в крови;
  • бибхитаки – омолаживает организм, исцеляет болезни печени и сердца, улучшает рост волос и зрение.

Это комплексное средство обладает мощным очищающим воздействием. С его помощью ускоряется выведение шлаков и токсических веществ, улучшается кровоток. Благодаря запуску естественной детоксикации организма, снижается показатель холестерина и артериальное давление. Трифала способствует регенерации, подпитывает и оздоравливает ткани, восстанавливает работу органов пищеварения и репродукции.

Трифала: одно из самых мощных и действенных аюрведических средств

Применение трифалы

  • Для оздоровления волос – укрепляет корни волос, останавливает их выпадение, замедляет появление седины.
  • Для кожи – очищает кожу и восстанавливает баланс. Обладает антибактериальными и заживляющими свойствами. Предотвращает покраснения кожи, высыпания, шелушения.
  • Для зрения – восстанавливает остроту зрения, снимает напряжение и нормализует глазные функции.
  • Для пищеварения – улучшает абсорбцию, налаживает работу кишечника.
  • Для снижения веса – способствует усвоению питательных веществ и помогает своевременному опорожнению.
  • Для детоксикации – стимулирует желчеобразование и перистальтику кишечника.
  • Для борьбы с воспалениями – уменьшает воспалительные процессы, развивающиеся из-за плохого иммунитета и недостатка витаминов в организме.

Трифала: одно из самых мощных и действенных аюрведических средств

Рекомендации по применению

Обычно порошок трифалы рекомендуют употреблять ежедневно по 1,5 ч. ложки, растворяя в стакане горячей воды или сока. Можно добавлять немного меда, коричневого сахара, имбиря или острого перца.

Бесконтрольное употребление трифалы может привести к диарее, обезвоживанию организма, метеоризму, проблемам со сном, скачкам сахара и холестерина. Препарат нельзя употреблять беременным женщинам.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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