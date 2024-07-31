ТРОМБОЗ: Как уберечься? Факторы риска и меры профилактики

✅ ТРОМБОЗ ✅ очень опасен и зачастую приводит к летальному исходу, так как оторвавшийся тромб останавливает кровообращение и прекращает многие жизненно важные процессы организма. В результате тромбоза может развиться инфаркт миокарда, инсульт.
Тромбоз – это настоящий бич нашего времени. Существует ошибочное мнение, что эта болезнь напрямую зависит от возраста. Однако, несмотря на то, что риск заболевания действительно после сорока лет значительно увеличивается, думать о его профилактике необходимо и в гораздо более юном возрасте.
Суть болезни заключается в образовании тромбов на стенках вен и артерий человека, которое происходит вследствие замедления кровотока, связанного с повреждением сосудов или повышением свертываемости крови.
Тромбоз очень опасен и зачастую приводит к летальному исходу, так как оторвавшийся тромб останавливает кровообращение и прекращает многие жизненно важные процессы организма. В результате тромбоза может развиться инфаркт миокарда (при закупорке коронарных сосудов), инсульт (закрытие просвета сосудов головного мозга), ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт почек и других внутренних органов.
Лучшим способом избежать образования тромбоза является своевременная профилактика. А чтобы быть во всеоружии, нужно знать основные причины возникновения тромбов и стараться предотвращать именно их.
Факторы риска тромбообразования:
Тромбоз бывает венозным и артериальным, острым и хроническим. В отдельную группу выделяют атеротромбоз, возникающий при закупорке артерии атеросклеротической бляшкой и приводящий к инфаркту внутренних органов или инсульту мозга.
Тромбоз - опасное для жизни заболевание, которое легче предупредить, чем лечить возникшие осложнения. В первую очередь профилактические меры должны быть направлены на устранение факторов риска:
Лучшей профилактикой тромбоза является занятие спортом. Подойдет и просто ходьба (как спортивная, так и просто прогулки), пробежки, плавание и другие виды фитнеса в бассейне, упражнения на растяжку.
Крепкие мышцы помогают организму более эффективно доставлять кровь снизу-вверх по венам: от ног к сердцу. Но занятия спортом не помогут, если сидеть весь рабочий день на одном месте. Необходимо каждые полтора-два часа менять положение тела, вставать или делать короткую разминку, тогда кровообращение будет в порядке.опубликовано econet
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