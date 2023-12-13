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Целиакия: как лечить глютеновую болезнь

Автор: Econet 13 декабря 2023 6448
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Триггером заболевания целиакия считается белок глютен. В результате развивается хроническое воспалительное состояние. Этот белок содержится в пшенице, ячмене, ржи. Главными стратегиями лечения целиакии являются безглютеновая диета и прием необходимых добавок.

Целиакия: как лечить глютеновую болезнь

Целиакия - это хроническое воспаление, когда в организме происходит аутоиммунная реакция на воздействие глютена (белка некоторых зерновых культур). При этом идет повреждение ворсинок кишечника, которые связаны со всасыванием необходимых веществ. 

Симптомы глютеновой болезни, риски и лечение

Целиакия, как и прочие аутоиммунные недуги, считается многофакторным заболеванием. Точная причина целиакии пока неизвестна. Факторами ее развития можно считать генетические, триггеры внешней среды. 

Симптомы целиакии

Типичные симптомы связаны с работой пищеварения и всасыванием необходимых веществ. Но у пациентов с атипичной глютеновой болезнью желудочно-кишечные симптомы могут быть слабыми или вовсе отсутствовать.  

Общая симптоматика целиакии:

  • боли в области живота, газообразование, вздутие,
  • анорексия,
  • перепады настроения,
  • стабильный запор, диарея,
  • постоянная усталость,
  • торможение полового развития,
  • дерматит, кожные воспаления,
  • у детей: торможение в развитии, задержка роста,
  • сбои усвоения необходимых веществ,
  • тошнота, рвота,
  • стабильные головные боли,
  • слабая концентрация внимания,
  • потеря веса.

Целиакия: как лечить глютеновую болезнь

Не диагностированная и не леченная целиакия грозит осложнениями со здоровьем:

  • определенные виды онкологии,
  • бесплодие,
  • неврологические патологии,
  • дефицит питательных соединений (железодефицитная анемия),
  • остеопороз,
  • патологии почек.

Некоторые состояния связаны с глютеновой болезнью 

  • болезнь Хашимото,
  • аутоиммунный гепатит,
  • диабет 1 типа,
  • синдромы Дауна, Тернера, Вильямса. 

Целиакия: как лечить глютеновую болезнь

Терапия глютеновой болезни

Безглютеновый рацион

Жесткое соблюдение безглютеновой диеты - пока единственный метод терапии глютеновой болезни. Данная диета включает отказ от злаков с глютеном (пшеница, ячмень, рожь) и зерновых продуктов. Безглютеновый рацион питания устраняет симптоматику и останавливает развитие целиакии. 

Альтернативой послужат зерновые без глютена: кукуруза, просо, рис, сорго, гречка, киноа.

Пищевые добавки при целиакии

Добавки в данном случае необходимы для устранения нехватки микроэлементов, вызванной патологией всасывания. 

Типичные дефициты: витамин B12 , фолиевая кислота, витамин D , железо (Fe), цинк (Zn),  магний (Mg). В придачу к этому, для оздоровления плотности костной ткани могут понадобиться добавки с вит-ном D и кальцием (Са).  Систематический прием добавок поможет устранить нехватку важных веществ и микроэлементов.

Имеется гипотеза о том, что введение в рацион пробиотиков может оказаться эффективной стратегией терапии глютеновой болезни. Но потребуются дополнительные исследования на тему позитивного воздействия пробиотиков при целиакии.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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