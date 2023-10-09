Привычный нам укроп (точнее, его семена) пользуется популярностью в народной медицине. Его полезное действие распространяется на работу почек, сердца и сосудов, пищеварения и не только. Можно приготовить целительный настой из семян укропа, как говорят, "от 100 болезней".

Укроп называют травой от 100 болезней. Это известное средство народной медицины. Речь пойдет именно о семенах этого растения. Семена укропа содержат марганец (Mg), селен (Se), кальций (Ca), железо (Fe), цинк (Zn), медь (Cu), магний (Mg), калий (K), фосфор (P), натрий (Na), витамины А, С и витамины комплекса В. В составе семян укропа есть эфирные масла, флавоноиды, каротин. Как применять это средство?

Семена от 100 болезней. Давление, желудок, почки

Семена укропа - великолепное средство от проблем желудка, высокого давления. Кроме того, семена укропа налаживают функцию почек и полезны для кроветворной системы.

Семена укропа:

нормализуют давление,

помогают при бессоннице, успокаивают,

облегчают метеоризм, стимулируют перистальтику кишечника,

позитивно действуют на сердечную функцию,

выводят шлаки и токсичные агенты из организма,

налаживают работу пищеварительного тракта, возбуждают аппетит.

Рецепт настоя с семенами укропа

Компоненты:

2 ст. ложки перемолотого укропа.

1 ст. ложка порошка цикория.

Как готовить:

Заливаем ингредиенты 1 л кипятка.

Д аем настояться в течение 3-4 часов.

Фильтруем.

Пить настой необходимо в течение 2 дней. Оставшийся состав храним в холодильнике. Перед употреблением желательно нагреть жидкость до комнатной температуры.

Принимать по 100-150 гр. на голодный желудок (за 20-30 минут до еды) 2-3 раза в день. Желательно пить на ночь, через 1,5-2 часа после ужина.

Состав укрепляет сон, нормализует работу почек и желудка. Также вы заметите, что проходят головные боли из-за повышенного давления.

Противопоказания: не рекомендуется употреблять тем, у кого пониженное давление.

Совет: цикорий можно заменить сухим шиповником.

Курс приема настоя: 10 дней, 5 дней – перерыв. 3-4 курса приема дадут ощутимый результат.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet