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Целительный настой из семян укропа

Автор: Econet 09 октября 2023 6238
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Привычный нам укроп (точнее, его семена) пользуется популярностью в народной медицине. Его полезное действие распространяется на работу почек, сердца и сосудов, пищеварения и не только. Можно приготовить целительный настой из семян укропа, как говорят, "от 100 болезней".

Целительный настой из семян укропа

Укроп называют травой от 100 болезней. Это известное средство народной медицины. Речь пойдет именно о семенах этого растения. Семена укропа содержат марганец (Mg), селен (Se), кальций (Ca), железо (Fe), цинк (Zn), медь (Cu), магний (Mg), калий (K), фосфор (P), натрий (Na), витамины А, С и витамины комплекса В. В составе семян укропа есть эфирные масла, флавоноиды, каротин. Как применять это средство?

Семена от 100 болезней. Давление, желудок, почки

Семена укропа - великолепное средство от проблем желудка, высокого давления. Кроме того, семена укропа налаживают функцию почек и полезны для кроветворной системы.

Семена укропа:

  • нормализуют давление,
  • помогают при бессоннице, успокаивают,
  • облегчают метеоризм, стимулируют перистальтику кишечника,
  • позитивно действуют на сердечную функцию,
  • выводят шлаки и токсичные агенты из организма,
  • налаживают работу пищеварительного тракта, возбуждают аппетит.

Целительный настой из семян укропа

Рецепт настоя с семенами укропа

Компоненты:

  • 2 ст. ложки перемолотого укропа. 
  • 1 ст. ложка порошка цикория.

Как готовить:

  • Заливаем ингредиенты 1 л кипятка.
  • Даем настояться в течение 3-4 часов.
  • Фильтруем.

Пить настой необходимо в течение 2 дней. Оставшийся состав храним в холодильнике. Перед употреблением желательно нагреть жидкость до комнатной температуры. 

Принимать по 100-150 гр. на голодный желудок (за 20-30 минут до еды) 2-3 раза в день. Желательно пить на ночь, через 1,5-2 часа после ужина.

Состав укрепляет сон, нормализует работу почек и желудка. Также вы заметите, что проходят головные боли из-за повышенного давления.

Противопоказания: не рекомендуется употреблять тем, у кого пониженное давление.

Совет: цикорий можно заменить сухим шиповником. 

Курс приема настоя: 10 дней, 5 дней – перерыв.  3-4 курса приема дадут ощутимый результат.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье семена укропа почки давление пищеварительный тракт метеоризм кишечник сердце бессонница

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