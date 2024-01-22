Цинк для здоровья: краткий гайд

Микроэлемент цинк крайне важен для функционирования систем и внутренних органов. К факторам дефицита цинка можно отнести вегетарианскую диету, сахарный диабет, алкоголизм и ряд других проблем со здоровьем. При многих патологиях прием цинка как диетической добавки является действительно верным решением.

Поддержание оптимального количества микроэлемента цинка (Zn) в организме имеет значение для здоровья. Ценные качества этого минерала разноплановы, ведь он функционирует в ферментных реакциях, укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран, поддерживает функции органов чувств, половую сферу у мужчин и не только.

Цинк для поддержания здоровья

Минерал цинк (Zn) можно отыскать почти в каждой клеточке нашего организма; он есть в составе почти двухсот белков-ферментов. Последние «работают» в ускорении биохимических реакций, а Zn активно действует в ферментных реакциях. Поэтому уменьшение его содержания сказывается на многих органах и системах. Zn играет роль в гормональных функциях (речь идет, например, об инсулине и половых гормонах).

Распространенные признаки незначительной нехватки Zn: ослабленная устойчивость к инфекциям, длительное заживление ран, ухудшение обоняния и вкуса, дерматологические проблемы различной сложности.

Факторы нехватки Zn

Снижение поступления:

инфекции/воспаления;

цирроз (у страдающих пьянством);

анорексия;

ожоги;

нехватка белка;

рацион питания, исключающий мясо;

голодание.

Ухудшение усвоения:

алкоголизм;

продолжительная кровопотеря;

диабет;

понос;

рацион с большим процентом пищевых волокон;

рацион большим соотношением Са/ Zn;

пищевой рацион большим соотношением Fe/ Zn;

воспаления кишечника;

болезни печени;

панкреатит.

Повышенная потребность:

преклонный возраст;

вынашивание ребенка и кормление грудью;

применение оральных контрацептивных препаратов;

время усиленного роста организма.

Проблемы, при которых желателен прием содержащих Zn добавок

Акне

В специальных исследованиях содержащие Zn добавки показали результат, аналогичный антибиотику тетрациклину.

Болезнь Альцгеймера

Zn может оказаться серьезным фактором данного заболевания. Прием содержащих цинк добавок показывает положительные результаты для больных этим недугом.

Простудные заболевания

Zn показывает противовирусный эффект в случае простуд.

Диабет

Zn работает почти в каждой стадии метаболизма инсулина. Если имеется дефицит Zn, инсулин не функционирует надлежащим образом. Диабетикам полезно принимать содержащие Zn добавки и витамины и минералы, растворимые в воде, так как у этих больных ценные для организма хим. соединения выводится с уриной.

Ослабленная иммунная защита

Zn – активная составляющая иммунной защиты. Прием содержащих Zn добавок укрепляет функции иммунитета, нарушенные в процессе старения.

Нарушение половой функции у мужчин

Zn работает в гормональном метаболизме, выработке спермы. Нехватка Zn покажет снижение процента тестостерона и числа сперматозоидов.

Вынашивание ребенка

Низкое содержание Zn может вызвать преждевременные роды, малый вес младенцев, торможение роста.

Ревматоидный артрит

Zn работает как антиоксидант. У страдающих ревматоидным артритом чаще всего пониженное содержание Zn. В ряде экспериментов Zn применялся в терапии этого недуга и показал целебный эффект.опубликовано econet

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