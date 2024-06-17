Цистит: причины, диагностика и профилактика

Цистит доставляет дискомфорт и снижает качество жизни. Это связано с частыми и неожиданными позывами к мочеиспусканию. Сам процесс сопровождается мучительными болями и резями. Каковы факторы развития цистита и что можно сделать, чтобы уберечься от этого заболевания?

Есть целый перечень причин развития цистита. Что можно предпринять в целях профилактики этого заболевания? Какие существуют способы обследования и в чем заключается коррекция факторов, способствующих рецидиву проблемы? Давайте разбираться.

Что полезно знать про цистит

Цистит считается урологическим заболеванием, но его связь с гинекологией состоит в следующем.

Причины развития цистита

Нарушение микробиома влагалища: снижение уровня лактобактерий и повышение pH способствует росту патогенной микрофлоры (как правило, это кишечная палочка) и увеличивает вероятность инфицирования мочевыводящих путей с дальнейшим развитием цистита.

Половые инфекции и вирусы, передающиеся половым путем, являются еще одним фактором цистита (хламидии).

Посткоитальный цистит - развивается в течение суток после соития и часто рецидивирует. Типичная причина подобной проблемы: анатомическая специфика строения уретры (короткая и широкая, расположенная близко к преддверию влагалища).

Типичная причина подобной проблемы: анатомическая специфика строения уретры (короткая и широкая, расположенная близко к преддверию влагалища). Частые половые акты, микротравмы в их процессе, применение вибраторов, спермицидов . А если у женщины снижены эстрогены, слизистая оболочка влагалища истончается и отмечается сухость - это способствует развитию рецидивирующего цистита.

. А если у женщины снижены эстрогены, слизистая оболочка влагалища истончается и отмечается сухость - это способствует развитию рецидивирующего цистита. Цистоцеле (опушение влагалищной передней стенки после рождения ребенка) создает остаточное количество мочи.

Острый цистит лечится просто: при клинических проявлениях (боли в нижней зоне живота; частые и мучительные мочеиспускания; жжение в области промежности; мутная моча с посторонним запахом) не дожидаясь результатов анализов мочи доктор назначает антибиотик.

Более чем в 45% эпизодов возможен рецидив цистита в течение первого года после первого приступа.

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Стратегии при хроническом цистите с рецидивами

Образ жизни и гигиена

Вода. Необходимо пить достаточный объем воды ежедневно.

Исключить из рациона острое и пряное, кофеин, газировки, спиртное.

Применять для подмывания гели, с подкислением среды. Подмывания – утром и вечером.

Правильно использовать туалетную бумагу – по направлению спереди назад. Подмывание после дефекации.

Не применять ежедневные гигиенические прокладки.

Носить нижнее белье из натуральной ткани. Выбирать не стринги, а другие модели белья. Не носить брюки в обтяжку.

Опорожнять мочевой пузырь при первых позывах (не терпеть).

Употреблять домашний морс из клюквы и брусники.

Какие сдаются анализы

О бследование на половые инфекции (мазок).

Обследование на патогенную микрофлору (мазок).

При приеме гестагенов/перименопауза/менопауза – мазок на КПИ (дает определить локальный эстрогенный дефицит).

Растительные уросептики для профилактики цистита

Канефрон (золототысячник, розмарин).

Фитолизин (паста с травами и аромамаслами).

Фитонефрол (урологический сбор).опубликовано econet

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