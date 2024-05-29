Туннельный синдром запястья – главная проблема офисных работников

Если вы много времени проводите, работая за компьютером, то ваши руки неизбежно подвергаются большой нагрузке. Боль в пальцах, запястьях и кистях свидетельствует о карпальном синдроме, его еще называют туннельным. Что служит причиной проблемы и как ее предотвратить – ответы на все вопросы вы найдете в данной статье.

Причины развития туннельного синдрома и основные симптомы

Между костями и связками есть специальные каналы, в которых находится срединный нерв. При сдавливании этого нерва возникает туннельный синдром и человек чувствует боль, причем боль ощущается не всегда в суставе кисти. Недуг развивается постепенно – сначала чувствуется слабая боль, затем онемение и дискомфорт в самом суставе. Если долго работать за компьютером без перерывов, то возникает застой крови, ощущается жжение в кисти и боль не прекращается даже после рабочего дня. Со временем сухожилия уплотняются, воспаляются и давят на нерв, от чего боль распространяется на пальцы и запястье.

В этом случае организм предпринимает попытки самостоятельно решить проблему, в связи с чем между хрящами скапливается жидкость, основной задачей которой является вымывание воспаленных клеток. Если на этой стадии организму не помогать и продолжать интенсивно работать за компьютером, то происходит обратный процесс – воспаленные клетки не выводятся, а суставы отекают, особенно в ночное время. Если вы чувствуете боль в кисти ночью, значит, пора бить тревогу. На ранней стадии заболевания исправить ситуацию можно в домашних условиях, но в запущенном случае потребуется операция.

Как предотвратить развитие карпального синдрома

Предотвратить развитие болезни помогут специальные упражнения, выполнять которые следует ежедневно минимум по 10 раз:

1. Сильно сожмите и разожмите кулаки.

2. Сожмите кулаки и сделайте несколько вращательных движений кистями вправо и влево.

3. Сложите вместе ладони, расставьте локти в стороны, расправьте плечи и максимально низко опустите ладони, не нарушая положения локтей.

4. Возьмите небольшой мячик, сжимайте его всеми пальцами левой руки, затем каждым пальцем поочередно и между ладонями. Возьмите мяч правой рукой и выполните аналогичные действия. Напоследок повторите все действия без мяча.

5. Выпрямите руки прямо перед собой. Левой ладонью создайте сопротивление для правой ладони, старясь выпрямить последнюю. Повторите аналогичные действия с правой ладонью, создавая для нее сопротивление левой.

Стоит задуматься о правильном обустройстве рабочего места, ведь предотвратить развитие болезни помогают современные гаджеты:

подушечки под кисти;

эргономичные клавиатуры;

вертикальные компьютерные мыши;

трекболы;

графические планшеты;

тачпеды.

Также можно воспользоваться медицинскими эластичными повязками со специальными металлическими вставками (жесткими либо пружинистыми).

Что делать, если сухожилия кисти уже воспалены

В этом случае помогут следующие процедуры:

1. Горячие ванночки. Наполните небольшую емкость почти горячей водой, сожмите кулаки и не спеша опустите их в воду и минут десять вертите кистями вправо и влево. После укутайте руки полотенцем, чтобы не резко охладить их.

2. Ванночки с парафином. Наполните емкость горячим парафином, окуните пару раз кисти и затем оберните их полотенцем.

3. Согревающий компресс. В легком спиртовом растворе смочите марлю, оберните ей кисти и оставьте на ночь.

4. Массаж. Массировать нужно не только область, где ощущается боль, а всю руку – от кончиков пальцев до предплечья.

Касательно стационарного лечения специалисты обычно предлагают извлечь лишнюю жидкость посредством пункции или назначают медикаментозные препараты в случае повреждения хрящей. При подозрении на туннельный синдром следует обязательно обратиться к врачу, только специалист сможет назначить подходящее лечение в вашем конкретном случае.опубликовано econet

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