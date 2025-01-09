Убираем все лишнее! Надежный способ избавления от жира на животе и боках

Ваше тело скажет вам спасибо! Благодаря этой технике, ✅целлюлит и жировые отложения исчезают уже через 3-4 недели регулярных процедур.

Одним из проверенных способов согнать излишки жира с проблемных зон является массаж банками для похудения живота и боков. Делать его не сложно. Поэтому процедура вполне годится для домашнего применения. Имеет минимум противопоказаний и дает хороший косметический эффект.

Массаж банками: показания, принцип выполнения и польза

Почему именно на животе и боках скапливается жир

Массаж банками для похудения: показания

Противопоказания к массажу

Принцип выполнения массажа

Польза баночного массажа

Как помочь себе дополнительно

Почему именно на животе и боках скапливается жир

Как правило, подкожный жир у женщин скапливается именно на бёдрах, животе и боках. В результате огромные его излишки формируют как бы спасательный круг. Фигура становится непривлекательной. А платья и юбки смотрится на ней неинтересно.

Главные причины, по которым жир скапливается в области живота и боков, такие:

Малоподвижный образ жизни. И чем старше женщина, тем быстрее страдают проблемные зоны.

Неправильное питание. Обилие в рационе сладкого, мучного, алкоголя, копчёностей и вредных жиров приводит к тому, что именно в эти депо идут излишки жиров.

Пребывание в состоянии постоянного стресса. От этого в организме вырабатывается гормон кортизол. Он и провоцирует отложения подкожного жира проблемных зонах.

Гормональные нарушения.

Болезни пищеварительной системы. В частности, вопрос касается нарушения работы кишечника.

Помимо жира в области боков и живота женщин могут беспокоить дряблость кожи после родов в или резкого похудения, неприглядные растяжки. Убрать все эти косметические дефекты можно при помощи интенсивного воздействия на кожу. В частности – массажа. А именно – баночного.

Массаж банками для похудения: показания

Интенсивное массажное воздействие на кожу в области бедер, живота и боков показано в таких случаях:

Явно видимый целлюлит;

Дряблая, обвисшая кожа;

Растяжки.

Для справки: подобное воздействие на кожу можно проводить у женщин любого возраста.

Противопоказания к массажу

Противопоказаниями к проведению банок на животе и боках являются:

Любые кожные заболевания, такие как грибок, атопический дерматит, псориаз и другое.

Повышенная температура тела.

Менструация.

Грыжи живота в любой области.

Срок менее двух месяцев после кесарева сечения или любых операций на животе.

Болезни почек и мочевыделительной системы.

Проблемы с желчным пузырем.

Варикозное расширение вен.

Также не стоит проводить баночный массаж, если вы недавно поели. Перед процедурой желудок должен быть пустым. Либо выждите два часа после приема пищи.

Принцип выполнения массажа

Для проведения процедуры вам понадобится:

Массажные банки. Их можно купить в любой аптеке. Причём виды банок разнятся – от силиконовых до стеклянных.

Спички или печная газовая зажигалка.

Массажное антицеллюлитное масло.

Полотенце и простынь.

Массаж выполняют так:

Лягте на твёрдую сухую поверхность, предварительно застелив простынь.

Смажьте кожу живота и боков антицеллюлитный массажным маслом.

Возьмите одну банку в левую руку. В правой держите зажигалку. Зажгите пламя и разместите его внутри банки. Это позволит полностью уничтожить кислород в её полости. Не держите огонь в банке долго. Достаточно будет 3-5 секунд.

Затем выключайте зажигалку и быстро приставляйте банку к коже, слегка прижимая её. Она станет втягивать в себя кожу живота.

Как только это произойдёт, начинайте аккуратно двигать банку по коже зигзагообразными движениями. Старайтесь, чтобы вакуум не пропал. Важно делать процедуру непрерывной. Если банка отстала от кожи, повторите процедуру. Сеанс длится около 7 минут.

После массажа нужно вытереть насухо кожу, принять гигиенический душ и увлажнить тело лосьоном.

Во время баночного массажа необходимо опытным путём контролировать силу нажатия, скорость движения, траекторию перемещения. Банка должна пройтись по всей зоне живота, начиная от лобковой зоны и заканчивая областью под ребрами. Не забывайте прорабатывать бока. Если дома есть муж, подруга, пусть они сделают вам аналогичный массаж на ногах и бёдрах.

Совет: не забудьте сделать фото кожи до и после. Вы заметите явные улучшения уже после трёх-четырёх сеансов массажа. Проводить их нужно регулярно, 2-3 раза в неделю.

Не пугайтесь, если после первых процедур на коже появятся кровоподтёки. Это говорит о том, что подкожные жировые отложения разбиваются. Но если синяков очень много, и они имеют большой диаметр, следующую процедуру лучше отложить на некоторое время, пока кровоподтёки не сойдут.

Польза баночного массажа

Помимо того, что массаж банками сгоняет подкожный жир в области живота и боков, он оказывает на организм и такие положительные эффекты:

Усиливает кровоток к внутренним органам.

Борется с опасным и висцеральным жиром.

Улучшает контуры фигуры.

Делает кожу упругой, эластичной.

Тонизирует мышцы брюшного пресса.

Улучшает перистальтику кишечника.

Нормализует стул.

Усиливает отток лимфы с проблемных зон.

Способствует выведению токсинов из организма.

Ускоряет метаболизм.

Благодаря массажу банками целлюлит и жировые отложения исчезают уже через 3-4 недели регулярных процедур.

Как помочь себе дополнительно

Чтобы закрепить косметический эффект и ускорить получение желаемого результата, косметологи и диетологи рекомендуют делать следующее:

Правильно питайтесь. Исключите из рациона сладкое, жирное, мучное, калорийное. Лучше питаться чаще, но маленькими порциями.

Исключите из рациона сладкое, жирное, мучное, калорийное. Лучше питаться чаще, но маленькими порциями. Пейте больше чистой воды и травяных чаев. Вода ускоряет метаболизм и способствует расщеплению жиров.

Вода ускоряет метаболизм и способствует расщеплению жиров. Ведите активный образ жизни. Даже если работа сидячая, найдите час в день на пешую прогулку или пробежку. Делайте перерывы в работе для приседа, выпадов, наклонов. Или простой пройдитесь с этажа на этаж.

Даже если работа сидячая, найдите час в день на пешую прогулку или пробежку. Делайте перерывы в работе для приседа, выпадов, наклонов. Или простой пройдитесь с этажа на этаж. Настраивайте себя на позитив. Избегайте стрессовых ситуаций. Вера в себя и свои силы творит чудеса.

Совсем скоро вы увидите, как массаж банками для похудения живота и боков кардинально изменил вашу фигуру.опубликовано econet

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