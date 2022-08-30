Удивительный способ ОМОЛОЖЕНИЯ лица: ТЕХНИКА «Пусковая Кнопка»

Техника «Пусковая кнопка» является одним из наиболее эффективных способов омоложение лица. Если все выполнять правильно, положительные изменения в скором времени заметите не только вы, но и окружающие.

Для начала необходимо правильно настроиться и «заморозить» все негативные мысли касательно старения. Чтобы в любом возрасте выглядеть привлекательно, необходимо соблюдать 2 условия – нравиться себе и следить за лицом. Человек должен любить себя таким, каким он является на самом деле и прикладывать усилия, чтобы лицо выглядело живым – эмоциональным, добрым, одухотворенным, интересным и запоминающимся.

Лицо воспринимается по уровню его «старости» и выраженным чертам в последнюю очередь!

Всем известно, что вокруг много людей с привлекательными чертами лица, но окружающие могут не обращать на них внимания. Может быть и наоборот – есть люди с милыми, но не ярко выраженными чертами лица, а у окружающих возникает желание ими любоваться. И такое отношение ни от чего не зависит, любой посторонний по-своему воспринимает нашу внешность. Хотя это утверждение не совсем правильное. Ученые провели массу исследований на людях и обезьянах и определили ряд закономерностей, которые работают в 99,9% случаев. Главной такой закономерностью является восприятие внешности по чертам и уровню «старости» в последнюю очередь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Существует несколько критериев внешности, на которые окружающие обращают внимание:

1. Выражение лица.

2. Неординарность.

3. Сходство к кем-либо.

4. Улыбка.

5. Взгляд (добрый, веселый, таинственный).

6. Состояние кожи (красивая, гладкая, с морщинами и прочими изъянами).

Итак, в первую очередь люди обращают внимание на выражение лица. Не стоит думать, что все так просто и достаточно изменить мимику, чтобы другие заметили вас. Выражение лица всегда отражает душевное состояние человека и этого никак не утаить. Чтобы выражение не было отталкивающим, работайте над собственными мыслями.

«Пусковая кнопка» – выполняйте упражнение правильно

1. Необходимо встать перед зеркалом и посмотреть на свое отражение. Изначально у вас сложится общее впечатление, но затем нужно будет присмотреться отдельно к каждой зоне – рту, носу, глазам, бровям, подбородку и далее. Определите те участки, которые кажутся вам не привлекательными, чтобы в дальнейшем работать именно с ними.

2. Представьте, будто на вас смотрит человек, который безумно в вас влюблен, взгляните на собственное отражение его глазами. Обратите внимание, как меняется ваше лицо, когда на него смотрят с любовью. А если выражение осталось неизменным, значит, вы не правильно выполняете упражнение.

Какие могут быть ошибки?

На самом деле все просто – при возникновении эмоций человеческий организм моментально реагирует, это обусловлено рядом биохимических процессов и идеомоторных реакций. Заданием было вызвать эмоцию влюбленности, а это одно из наиболее сильных чувств. Наверняка вы не раз слышали выражения: «волосы дыбом», «покраснел как рак», «лицо побелело» и прочие, которые реально можно наблюдать на лице человека, испытывающего определенные эмоции. Организм всегда дает ответную реакцию – мышцы расслабляются или сужаются, кожа краснеет или бледнеет и прочие.

Если эмоции слабые, то ответной реакции организма не произойдет, а если наоборот, то реакция возникнет в 100% случаев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблема восприятия нас окружающими людьми кроется не в лице как таковом, а в наших скрытых эмоциях.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Посмотрите на свое отражение в зеркале спокойно и глазами влюбленного человека – вы увидите разницу. Поэтому специалисты рекомендуют всегда оставаться на подъеме, думать о прекрасном, чаще напевать любимую песню, читать позитивные книги и пробовать другие способы, чтобы вызвать положительные эмоции и чтобы ваше отражение в зеркале в первую очередь нравилось вам самим. Отличный способ настроиться на позитив – принять ванну или сходить к массажисту. Это только закрепит положительный настрой и повысит эффективность упражнений.

Старайтесь быть счастливыми, гормоны радости всегда положительно влияют на состояние кожи – морщины разглаживаются, эластичность кожи повышается, глаза наполняются блеском... Гормоны дают нам силу и вдохновляют на покорение новых вершин. Научитесь удерживать этот образ как можно чаще, тогда вы будете привлекать внимание всех окружающих.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet