Угол молодости: как предупредить провисание лица

Оплавшая нижняя часть лица прибавляет вам возраст и делает внешний вид менее привлекательным. Так называемый "угол молодости" формируется подбородком и линией шеи. Чтобы лицо было всегда моложавым, этот угол должен составлять 90 градусов. Немаловажную роль здесь играет правильная осанка.
Угол молодости. Так говорят про угол в 90°, сформированный подбородком и линией шеи. Данный угол отвечает общепринятым канонам красоты, придавая человеку более моложавый и привлекательный вид. Угол нарушается из-за наследственной склонности и значительных изменений веса. Еще угол постепенно становится тупым с годами, в результате этого на шее формируются складки.
«Угол молодости» держится естественным образом где-то до 30 лет. У обладателей правильной осанки угол сберегается дольше – если голова расположена прямо, это не позволяет отвисать коже в области подбородка. Еще сохраняется угол молодости при достаточно тренированных мышцах лица.
С годами изменение «угла молодости» возникает из-за ослабления мускулатуры, скопления отложений жира под кожей. Если мы набираем по какой-то причине вес, жир аккумулируется в зоне подбородка и из-за недостаточного фиксирования соединительной ткани начинает провисать.
В этом вопросе будут полезными:
Как можно вернуть / поддерживать линию подбородка безупречно очерченной? Важно правильно «нести» голову.
Если человек округляет спину, голова и шея несколько перемещаются вперёд, в результате между подбородком и шеей формируется угол более 90 градусов. Когда человек выпрямляется и подбородок немного опущен, данный угол - острый. Поэтому возникают непривлекательные складки.
Но стоит приподнять подбородок и создать примерно прямой угол между ним и шеей, кожа разглаживается, задействуются мускулы, удерживающие голову. Можно ощутить слабое натяжение подзатылочных мускулов, которые помогают шее оставаться молодой. Просто не забывайте удерживать угол молодости на протяжении дня.
Неплохо будет, если кто-то пронаблюдает за вами со стороны и поможет скорректировать положение, чтоб шея оказалась на месте.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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