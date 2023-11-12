Ухудшение зрения и боль в мышцах могут указывать на густую кровь

Кровеносная система переносит к тканям и органам полезные вещества, микроэлементы и кислород. При изменении густоты крови ее работа замедляется, капилляры могут забиваться, возникает риск гипоксии и других опасных заболеваний. Чтобы не столкнуться с осложнениями, прислушайтесь к своему организму: зачастую признаки нарушения заметны на начальной стадии.

Проблемы с кровоснабжением внутренних органов развиваются постепенно в течение нескольких месяцев и даже лет. Если внимательно относиться к здоровью, можно заметить характерные признаки густой крови и кислородного голодания, своевременно обратиться к врачу. Это важная часть профилактики инсульта и инфаркта в раннем возрасте.

Причины изменения густоты крови

Под воздействием разных факторов состав крови может меняться. Количество кровяных телец зависит от возраста, пола, внутренних кровотечений или фазы менструального цикла у женщин. При правильном питании и здоровом образе жизни он остается относительно стабильным, обеспечивая ткани необходимым кислородом и веществами.

Среди возможных причин изменения густоты крови:

Ферментативная недостаточность. Если пищеварительная система производит минимум полезных ферментов, нарушает процесс расщепления белков, жиров и углеводов. Они попадают в кровь, меняя ее состав. Это одна из причин склеивания эритроцитов, уменьшения гемоглобина и развития анемии.

Если пищеварительная система производит минимум полезных ферментов, нарушает процесс расщепления белков, жиров и углеводов. Они попадают в кровь, меняя ее состав. Это одна из причин склеивания эритроцитов, уменьшения гемоглобина и развития анемии. Нарушение питьевого режима. На 90% кровь состоит из воды. При употреблении большого количества кофе, чая и газированных напитков она перестает обновляться, становится более густой, закупоривая сосуды.

На 90% кровь состоит из воды. При употреблении большого количества кофе, чая и газированных напитков она перестает обновляться, становится более густой, закупоривая сосуды. Закисление организма. Нормальным уровнем считается показатель PH 7,45. если вы налегаете на кислые продукты, сладости и жирное мясо, состав крови меняется в худшую сторону.

Нормальным уровнем считается показатель PH 7,45. если вы налегаете на кислые продукты, сладости и жирное мясо, состав крови меняется в худшую сторону. Авитаминоз. Строгие диеты, голодание приводят к недостатку основных микроэлементов и витаминов. Без магния, железа, цинка и кальция невозможны многие процессы, образование кровяных телец, поэтому кровь становится более густой и вязкой.

Строгие диеты, голодание приводят к недостатку основных микроэлементов и витаминов. Без магния, железа, цинка и кальция невозможны многие процессы, образование кровяных телец, поэтому кровь становится более густой и вязкой. Электромагнитное поле. Последние исследования доказали, что работа за компьютером провоцирует ухудшение состава крови: всего через 15 минут запускается процесс разрушения некоторых ферментов и телец.

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Густота крови имеет большое значение для нашего самочувствия. При повышенной вязкости она практически не переносит кислород, поэтому у пациентов наблюдаются признаки гипоксии, головные боли, мышечная слабость.

Основные симптомы густой крови у человека

Изменение состава запускает негативные процессы в организме. Могут обостряться хронические заболевания, заметно снижается работоспособность и активность. Состояние требует лечения и применения специальных препаратов. В противном случае повышается риск нарушения мозгового кровообращения, тромбоза, инсульта, тяжелой анемии и патологий сердца.

Покалывание в пальцах

Если в конечностях возникают мурашки, возможно, началась закупорка капилляров. Кровь плохо поступает, нарушается чувствительность конечностей, выступают вены. на проблему указывает постоянное ощущение холода в пальцах, синий оттенок ногтей.

Ощущение тревоги

На нарушение кровообращения мозга может указывать изменение настроения и поведения больного без видимой причины. Повышенная тревожность, излишняя раздражительность и мнительность возникают при гипоксии определенных отделов, отвечающих за эмоции.

Снижение остроты зрения и слуха

Если вы стали хуже слышать, появилось потемнение и «мушки» в глазах, обратитесь к врачу. Симптомы возникают при недостаточном питании мозга и закупорке густой кровью сосудов, питающих органы зрения и слуха.

Сонливость и слабость

Вязкая кровь блокирует поступление кислорода, вызывая голодание тканей и внутренних органов. Мозг начинает экономить силы и снижает активность, подавая сигналы в виде частой зевоты. Даже после полноценного сна человек ощущает желание вздремнуть, трудом работает и занимается домашними делами.

Кровь течет слишком медленно

Порезав руку, обратите внимание на выделение крови из раны: при нарушении состава капли выходят медленно, быстро застывают. Цвет жидкости при этом напоминает венозный, имеет насыщенный оттенок.

Одышка

При сгущении кровь проталкивается сердцем с усилием, возникает риск образования тромбов. Это провоцирует появление сердечных болей, спазмов, нарушение ритма при физической нагрузке. Если поднимаясь по лестнице, вы ощутили усиленное сердцебиение, жжение и одышку, немедленно обратитесь к врачу, не допустите приступа.

Мышечные боли

Густая кровь закупоривает капилляры, поэтому кровоснабжение мышц заметно снижается. Из волокон не выходит молочная кислота и продукты распада, возникают неприятные ощущения. Они не сопровождаются температурой, но мешают полноценно отдыхать, заниматься спортом.

Как понизить вязкость крови

При отсутствии заболеваний, провоцирующих повышенную густоту крови, устранить проблему можно с помощью правильной диеты. Для улучшения состава ежедневно употребляйте следующие продукты:

гранатовый и ананасовый сок (без сахара и добавок);

грецкие и миндальные орехи, фисташки без соли;

виноград;

грейпфруты;

помидоры и томатный сок;

шпинат;

чеснок.

Пейте больше чистой воды без газа, носите с собой бутылочку и делайте несколько глотков каждые полчаса. Замените кофе свежезаваренным чаем с лимоном или щепоткой имбиря. Альтернативой сладкой сдобе и конфетам станут полезные финики. Густая кровь – основная причина инсульта. Не дожидайтесь появления симптомов, регулярно посещайте врача. Простой анализ на уровень эритроцитов и гемоглобина позволит выявить нарушение, подобрать лечение и диету. опубликовано econet

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