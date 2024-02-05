УНИКАЛЬНЫЕ упражнения для поднятия ИММУНИТЕТА

Этих упражнений достаточно, чтобы начать важную внутреннюю и физическую трансформацию. Они активируют вашу энергию и улучшат самочувствие.
Комплекс разработал всемирно известный инструктор Ли Холден. Помните, не так важно, как много времени вы сможете уделять практике, самое главное – регулярность и правильное выполнение. Постоянство и сосредоточенность – залог успеха во многих начинаниях.
Упражнение необходимо повторять 2-4 минуты.
Исходное положение – то же. Ноги на ширине плеч, ступни плотно прижаты.
Согните руку и поместите ее в зону под ключицей. В этом месте есть углубление, в нем – важная точка активации внутренней энергии. Разотрите это место массирующими движениями.
Слева массаж проводим правой рукой, справа – левой.
После этого постучите ладонью по противоположной руке – сверху вниз и наоборот.
Продолжайте с той же исходной позиции. Руки согните и кулаками начните ударять себя легко в середину груди.
Практикуйте задерживание дыхания, дышите очень медленно и спокойно.
Ваши действия также медленны и спокойны.
Закройте глаза, локти должны быть широко расставлены, пока вы работаете собранными в кулаки кистями.
Продолжайте несколько минут.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Сохраняем исходное положение с плотно прижатыми к полу ступнями.
1. Соберите пальцы рук в щепотки и прижмите их к тому же месту под ключицами как в упражнении 2.
2. Широко распахивая грудную клетку, делайте круговые движения руками, локтями, плечами.
3. Для более широкого круга начните двигать торсом - немного наклоняйтесь и выпрямляйтесь по направлению движения рук и плеч.
4. Через некоторое время начните двигать не двумя руками синхронно, а поочередно – задействуйте торс.
5. По окончанию расслабьте руки и немного потрясите ими.
1. Немного наклоните торс вперед, колени согните, а руки согните так, как будто вы обхватываете большой шар перед собой.
2. После положите одну ладонь на грудь, а вторую – на живот.
3. Сделайте очень глубокий вдох грудью: ладонь на груди поднимается, а ладонь на животе как бы подтягивает его внутрь и вверх.
4. После нескольких минут таких повторений встаньте в исходное положение с округленными руками.
5. Вдыхая, поднимите руки, затем - голову, запрокидывая ее назад. Ладони смотрят вверх.
6. На выходе вернитесь в исходное положение с округленными руками.
Начинайте из исходного положения прошлого упражнения, спина должна быть ровной.
1. Одну руку поднимите вверх, вторую – опустите. Ладони смотрят в противоположном направлении: вверх и вниз.
2. Теперь пальцы рук на согнутых ладонях поверните в разные стороны, сами слегка наклоните корпус в один бок.
3. Поменяйте наклон – руки медленно сменяют положение друг друга перед вашим лицом. Таким образом вы находите максимальный контакт со своей энергией Ци.
Выполняйте упражнение с закрытыми глазами и размеренным дыханием.
Этих упражнений достаточно, чтобы начать важную внутреннюю и физическую трансформацию. Они активируют вашу э и улучшат самочувствие.
Буквально после первого занятия вы почувствуете, как прошла боль в спине от сидячей работы, если она вас беспокоила, а ваши движения стали легкими и уверенными.опубликовано econet
Автор Валерий Швец
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий