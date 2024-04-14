Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Почему эти упражнения полезны для лимфатической системы? Переворачивание тела поддерживает лимфатический поток в конечностях и туловище, который работает против силы тяжести. Упражнения с диафрагмальным дыханием и дыхательная гимнастика позволяют усилить влияние на лимфатические сосуды, так как диафрагма работает подобно насосу для более глубоких сосудов.
Эти упражнения выполняются в определенном порядке, что дает поддерживать лимфодренаж, начиная с области груди, продвигаясь вниз к конечностям и возвращаясь назад.
Домашняя практика для поддержки лимфатической системы
Диафрагмальное дыхание
И.П. – лежа на спине, руки лежат на животе.
Выполняем вдох и чувствуем, как живот увеличивается в объеме и прижимается к рукам.
На выдохе ощущаем, как живот расслабляется и опускается.
Дышим таким образом в ходе 1-2 мин.
Лимфатический ускоритель
Это упражнение помогает поддерживать лимфоток через шею, под ключицами и в области груди, создавая путь для вывода токсинов и шлаков через лимфу.
И.П. - сидя со скрещенными ногами. Можно сесть на край подушки / валика, чтобы приподнять бедра. Можете сесть и на край стула, стопы на полу.
Кладем правую руку на пол / стул позади себя, а левую руку вдоль правой ноги.
На выдохе чуть-чуть поворачиваем плечи вправо, а голову - вперед, к левому плечу.
На вдохе задерживаемся в этом положении, немного отклонив голову влево, вы почувствуете незначительное напряжение под кожей в правой зоне шеи.
Делаем выдох.
На вдохе возвращаемся в И.П, держа руки в том же положении.
Выполняем 5 раз с одной стороны, потом повторяем с другой.
Интероцептивный живот
Упражнение для стимуляции глубоких лимфоузлов в брюшной полости с диафрагмой.
Сворачиваем полотенце до 15 см в диаметре.
Укладываем рулон на коврик и ложимся на живот, положив под него валик из полотенца. Он должен располагаться у мягкой зоны живота, между грудиной и тазом.
Локти кладем на пол произвольно.
Делаем вдох, прижимая живот к валику, выдыхаем, расслабляя мышцы живота и позволяя полотенцу погрузиться в живот.
Выполняем 1-2 мин., слегка расслабляясь на выдохе.
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