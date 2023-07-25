Упражнения, которые помогут держать себя в форме: ТОП-5

Чтобы поддерживать себя в прекрасной физической форме, быть бодрым и энергичным, необязательно часами тенироваться в спортивном зале. Есть "волшебные" упражнения, которые помогут прорабатать сразу несколько мышц и быстро дают позитивный результат. Вот эти пять популярных упражнений.

Физические нагрузки жизненно необходимы организму. Это не только важное условие здоровья, но и внешнего вида – тоже. К сожалению, малоподвижный образ жизни не позволяет многим из нас уделять достаточно времени физической активности. Мы часами просиживаем перед компьютерами, портим осанку, и не даем нагрузку мускулатуре. Посвящать время систематическим тренировкам имеют возможность не все.

5 самых популярных и простых упражнений

Для подобных ситуаций разработаны упражнения, показывающие эффективность в достаточно короткий срок. Вы не посвятите им много своего времени, но гарантированно получите ожидаемый результат.

Предлагаем перечень из пяти доступных всем (даже мало подготовленным) упражнений. Никто не утверждает, что они являются полноценной альтернативой тренировки в спортзале, но помогут сохранять мускулатуру в тонусе и иметь бодрое самочувствие в продолжение всего дня.

Итак, вот эти упражнения с подробным описанием.

Планка

Если вы систематически делаете планку, вы сможете укрепить ягодичные мускулы, а также косые, прямые, поперечные мышечные ткани живота. Результат быстро даст о себе знать, так как в ходе выполнения планки активно задействованы названные группы мышц.

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Если вы новичок, специалисты советуют приступать к выполнению упражнения с классического положения, а после того, как вы достаточно освоите планку, практиковать более сложные версии. К примеру, вы можете выполнять планку, делая упор только на одну руку и ногу (то есть, по диагонали). Это сразу не всем удается.

Приседания

Уже говорилось о людях, значительную часть дня проводящих перед монитором. Им идеально подойдут приседания. В результате выполнения данного упражнения задействуются области тела, которые длительно находятся в пассивном, обездвиженном положении. Приседания дают возможность поддерживать в хорошей форме ноги, ягодицы, позвоночный столб и живот. Но это упражнение важно выполнять правильно. Помимо всего прочего, приседания укрепляют колени, поэтому они могут меньше пострадать в результате вероятного повреждения.

Дополнительное преимущество приседаний заключается в том, что они улучшают различные показатели в спорте и хорош влияют на ваше здоровье и общее самочувствие. И конечно, для их выполнения вам не потребуется спортивный инвентарь.

Приседания с упором на стену

Приседая всего лишь пять-десять минут каждый день с упором на стену, вы получите позитивный результат. Плавно можно наращивать число приседаний и применять утяжелители (например, гантели). Данное упражнение эффективно тренирует мускулы кора и ноги.

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Отжимания с упором на стул

Одно из наиболее эффективных упражнений и для новичков, и для завсегдатаев спортивных залов. Для кого-то простые отжимания окажутся достаточно трудными, по этой причине советуем начинать заниматься с отжиманий с упором рук на стену/письменный стол. Далее продолжаем тренироваться лежа с упором на колени. Ну, а теперь можно переходить к классике и с упором рук на стул. Упор на стул поможет убрать жировые отложения в верхней области рук.

Выпады

Всем известное со школьных лет упражнение выпады дает возможность укрепить мускулатуру ног, кора, бедер, икр. По примеру прочих упражнений их тоже можно модифицировать: делать глубже, пользоваться утяжелителями для рук, наращивать число подходов, комбинировать с приседаниями.

Вот пример: делаем 10 приседаний – колени в сторону, далее делаем 10 выпадов, опять 10 приседаний – колени направлены прямо, снова выпады и приседания – ноги вместе.

Просто выпады тоже эффективны. Они помогают сохранять в тонусе разные группы мышц. Но не стоит забывать выполнять упражнения систематически, даже если у вас совсем немного времени.

Недостаток движения такой же коварный враг, как и порочное питание. Полезнее будет посвящать свободное время не перекусам, а физическим нагрузкам. Всегда можно выделить 5 - 10 минут для выполнения этих простых, но результативных упражнений. Пользуйтесь любым моментом, чтобы привести мышцы в тонус. Например, поднимайтесь по ступеням, а не на лифте; гуляйте на свежем воздухе (ходьба тоже очень полезна).опубликовано econet

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