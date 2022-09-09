Упражнения от второго подбородка, которые реально работают!

В этой статье вы узнаете несколько упражнений, которые помогут укрепить мышцы шеи, сделав ее более вытянутой, и избавиться от ВТОРОГО ПОДБОРОДКА. Главное условие - регулярное выполнение.

Красивый подбородок – признак молодости и женственности. Какие упражнения помогут убрать второй подбородок – читай в нашей статье. Потратьте несколько минут в день и будете приятно удивлены, подбородок заметно подтянется! Будьте молоды и красивы!

Избавляемся от второго подбородка: эффективные упражнения

«Влюблённая обезьяна» — супер-упражнение от второго подбородка

2 эффективных упражнения против второго подбородка

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«Влюблённая обезьяна» — супер-упражнение от второго подбородка

Укрепляет мышцы шеи и области декольте, улучшает тонус кожи, убирает дряблость и двойной подбородок. Оздоравливает горло и мочеполовую систему.

Исходная позиция: примите основную дыхательную позу – ноги на ширине плеч, колени согнуты, ладони на 2-3 см выше колен, ягодицы в таком положении, словно вы собираетесь сесть на стул, голова смотрит вперед. Сделайте дыхательное упражнение, втяните живот и примите основную позицию.

Основная позиция: встаньте прямо, руки откидываются назад для удержания равновесия. Подошвы должны полностью касаться пола. Выведите нижние зубы за передние (неправильный прикус) и выпятите губы, как будто пытаетесь кого-то поцеловать. Выпячивая губы, вытягивайте шею, пока не почувствуете в ней напряжение. Теперь поднимите голову и представьте, что вы собираетесь поцеловать потолок, но не прямо над собой, а немного по диагонали. Вы должны чувствовать растяжение от кончика подбородка до самой грудины. Сделайте упражнение 5 раз, каждый раз задерживая дыхание на 8 счетов.

Что надо и чего не надо делать:

1. Не закрывайте рот – прикройте нижними зубами верхние и выпятите обе губы, как мартышка.

2. Не поднимайтесь на цыпочки, когда вы тянетесь к потолку. Вы можете не только потерять равновесие, но и слишком плохо растянуть мышцы.

3. Не задирайте голову слишком сильно – не будет натяжения в области декольте, тянитесь вверх и вперед, как бы по диагонали.

4. Не напрягайте и не поднимайте плечи; плечи и руки должны быть расслаблены.

5. Между повторениями обязательно возвращайтесь в основную дыхательную позу.

2 эффективных упражнения против второго подбородка

Хорошо, когда слово «двойной» ассоциируется исключительно с крепким кофе… Хуже, когда двойным является подбородок. Пусть некоторые специалисты утверждают, что образование жирового валика под подбородком является физиологически обусловленной закономерностью (в этой области дефицит соединительной ткани, которая фиксировала бы жировую), тем не менее избавиться от него можно и нужно!

Исходное положение: шея расслаблена, голова ровно.

Цель: избавиться от второго подбородка, сделать шею длиннее.

Упражнение 1.

Поднимите голову так, чтобы подбородок был направлен вверх. Вытяните вперед нижнюю челюсть, чтобы почувствовать напряжение под подбородком. Держите так 10 счетов. Медленно верните голову в исходное положение.

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Медленно поднимайте и опускайте голову. Повторите 20 раз. Следите, чтобы голова шла по одной линии, не поворачивайте шею. Вы должны почувствовать, как работают мышцы шеи. После упражнения верните голову в исходное положение, чтобы дать мышцам отдых.

Упражнение 2.

Поднимите голову и подожмите нижнюю челюсть, так чтобы видны были верхние зубы. Держите так 10 счетов.

Медленно опускайте и поднимайте голову. Вы должны почувствовать напряжение мышц под подбородком.

Такие упражнения помогут укрепить мышцы шеи, сделав ее более вытянутой, и избавиться от второго подбородка. Главное условие - регулярное выполнение.опубликовано econet.ru.

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