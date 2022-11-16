Упражнения при варикозе: Что МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ

Насколько совместимы спорт и ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН, и какими могут быть упражнения при варикозе - ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.

Кому не хочется иметь красивую и подтянутую фигуру? Конечно, чтобы сбросить пару-тройку лишних килограммов, можно отправиться в спортзал, заняться плаваньем или велосипедным спортом. Однако порой отчетливо проступающая на ногах синяя сеточка, именуемая варикозом, при интенсивных физических нагрузках становится главной причиной дискомфорта и болевых ощущений в ногах. И тогда возникает вопрос: можно ли заниматься спортом при варикозе?

Спорт и варикоз: хорошая ли это идея?

Варикозом называют один из видов изменения вен, который проявляется в виде расширения, увеличения поверхностных вен и сопровождается нарушением кровотока. Данное заболевание, которым, согласно статистике, чаще всего болеют женщины, приносит немало хлопот: венозная сетка на ногах не только выглядит крайне непривлекательно и сопровождается болезненными ощущениями, но и приводит к появлению опасного заболевания – тромбофлебита.

Однако варикоз, вопреки бытующему мнению, это вовсе не причина отказа от спорта. Спорт и варикоз – вполне совместимые понятия, к тому же, правильно подобранный комплекс упражнений способен улучшить циркуляцию крови в сосудах и предупредить развитие заболевания.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чтобы спорт стал другом, а не врагом для ваших ног, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Учитывать интенсивность физических нагрузок. Главное правило занятий спортом при варикозе – лучше легче, но чаще. Поэтому увеличение интенсивности нагрузок предполагает увеличение количества повторений, а не сложности упражнений и скорости их выполнения.

2. Выбирать «правильные» упражнения. Физические упражнения при варикозе нижних конечностей не должны сводиться к прыжковым и силовым нагрузкам. Оптимальным вариантом для людей, страдающих подобным недугом, станут всевозможные сгибания и вращения в голеностопных, тазобедренных и коленных суставах, упражнения типа «носок-пятка», «ножницы» и «велосипед».

3. Быть в форме. Чтобы смягчить ударную волну при беге или прыжках, необходимо позаботиться о выборе «правильной» обуви и одежды. Специалисты рекомендуют людям, страдающим варикозом, отдавать предпочтение спортивной обуви на «воздушной подушке». Кроме того, подобная обувь не должна быть тесной, иначе это может стать причиной нарушения кровотока в ногах. А для поддержания венозных стенок при сильном напряжении ног специалисты советуют выбирать компрессионное белье. Это не только полезно, но и удобно!

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Тренируем вены: что выбрать?

При варикозном расширении вен огромное значение имеет двигательная активность. Однако далеко не каждое упражнение может быть полезным при варикозе. Так, людям, страдающим подобным недугом, специалисты не советуют заниматься степ-аэробикой, поскольку она дает слишком большую нагрузку на ноги и может стать причиной дискомфорта и сильной боли в ногах; а также калланетикой, в основе которой лежат силовые статические нагрузки. А вот фитнес при варикозе, вопреки бытующему мнению, наоборот, может быть полезен, конечно, если заниматься ним под присмотром фитнес-инструктора и не превышать рекомендованные нагрузки.

Ведущие специалисты и тренера при варикозном расширении вен советуют отдавать предпочтение пилатесу, который предполагает медленную и сдержанную работу. К тому же, большинство упражнений этого направления выполняется в реверсивных позах.

Не менее полезна при варикозе ходьба. Размеренная и неторопливая, она улучшит кровообращение в ногах и станет превосходной профилактикой варикоза. Подобный эффект оказывает и езда на велосипеде. Во время велосипедной прогулки человек осуществляет вращательные движения, благодаря которым кровь начинает быстрее циркулировать по венам, в результате чего сокращаются явления, связанные с застоем венозной крови.

Однако наиболее полезными при варикозе станут упражнения в воде, в частности аквааэробика и плавание. Их эффективность обусловливается тем, что вода оказывает существенное давление на мышцы, тонизируя их и улучшая венозный отток. Кроме того, в воде можно выполнять любые упражнения, в том числе и те, которые запрещены на суше.

Лечебная гимнастика от варикоза

Несмотря на то, что интенсивные спортивные нагрузки противопоказаны при варикозе, существует специальная гимнастика, которая позволяет снять напряжение в ногах, нормализовать кровообращение, устранить застой венозной крови, следовательно, и избавиться от этого коварного недуга. Какие же упражнения можно делать при варикозе? Рассмотрим примерный комплекс упражнений от варикоза на ногах.

✅Упражнения в положении стоя

1. Встаньте ровно, поставив стопы параллельно друг другу. Поднимитесь на носки и опуститесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 20-25 раз.

2. Походите по полу поочередно на пятках, носках и лыжным шагом (не отрывая стоп от поверхности). Продолжительность ходьбы составляет 3-5 минут.

✅Упражнения в положении сидя

1. Сядьте на стул, приподнимите левую ногу над полом и вращайте ступни по часовой стрелке (15-20 вращений), потом – в обратную сторону. По окончанию, аналогичные упражнения выполняйте правой ногой.

2. В положении сидя согните и напрягите пальцы на ногах, как бы пытаясь ухватиться ними за поверхность. Сохраняйте напряжение в пальцах до наступления усталости. Затем расслабьтесь, отдохните и повторите данное упражнение еще несколько раз.

✅Упражнения лежа на спине

1. Лежа на спине, согните ноги в коленях и крутите педали воображаемого велосипеда. Выполняя это упражнение, очень важно выпрямлять ноги до конца.

2. Лежа на спине, подтяните ноги к груди, выпрямите их, задержите и медленно опустите. Повторяйте упражнение 5-8 раз.

3. Примите горизонтальное положение, вытянув руки вдоль туловища. Ноги поднимите над уровнем пола и начинайте их скрещивать, имитируя работу ножниц. Самостоятельно регулируйте ритм и скорость выполнения упражнения, однако обратите внимание, что ваше дыхание всегда должно оставаться ровным.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Как видите, такие упражнения при варикозе не требуют больших физических усилий, их с легкостью можно выполнять в домашних условиях. Они чрезвычайно полезны при первых признаках заболевания и при правильном, регулярном выполнении могут стать отличной профилактикой варикоза, на длительный период задержав усугубление варикозных проявлений.опубликовано econet.ru.

Fdnjh Оксана Малюк

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet