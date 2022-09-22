Упражнения вместо скальпеля! Мини-комплекс для подтяжки лицевых мышц

Чтобы лицо было подтянутым и выглядело моложе, достаточно регулярно выполнять несколько простых упражнений. Старайтесь чаще уделять внимание себе и тогда услуги косметолога не потребуются.

Перед выполнением упражнений следует разогреть лицевые мышцы. Для этого нужно сидя или стоя с ровной спиной пропеть гласные буквы – «о», «и», «е», «а». Когда почувствуете прилив тепла – мышцы разогрелись.

Лифтинг лица: 8 упражнений

1. Подтяжка нижней губы

Сядьте на стул, выровняйте спину и отклоните голову назад, максимально стараясь тянуть нижнюю губу вверх. В таком положении нужно задержаться на пять-десять секунд, затем немного расслабиться и повторить все заново. Это позволит скорректировать форму скул и освежить лицо.

2. Подтяжка подбородка

Для выполнения этого упражнения необходимо встать, выровнять спину, скрестить руки на груди и не спеша поднять подбородок, затем сделать глубокий вход и сосчитать до десяти. Возвращаться в исходную позицию нужно плавно, на выдохе. Такая гимнастика активирует работу лицевых мышц, устраняет двойной подбородок и формирует красивый овал лица.

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3. Оттягивание нижней губы

Во время занятия важно следить за положением головы, она не должна быть наклонена в сторону. Пальцами нужно потянуть уголки губ вниз и снова приподнять. Продолжительность упражнения – от полминуты до минуты. Гимнастика препятствует провисанию кожи на щеках.

4. Рисунок в воздухе

Сядьте на стул и зажмите губами карандаш, затем постарайтесь написать им в воздухе собственное имя, не двигая при этом головой. Расслабьтесь и повторите все заново. Это повысит эластичность мышц в области щек и губ. Продолжительность – от полминуты до минуты с небольшими перерывами.

5. Наклоны головы

Для выполнения этого упражнения нужно встать, наклонить голову в правую сторону, стараясь дотянуться ухом к плечу. Затем следует правой ладонью придерживать левую сторону лица, чтобы мышцы начали сопротивляться. Удерживать такое положение нужно на протяжении десяти секунд, а затем повторить аналогичные действия с другой стороны лица. Это позволит подтянуть шейные мышцы и сформировать красивый овал лица. Продолжительность также от полминуты до одной минуты.

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6. Наполнение щек воздухом

Для этого нужно сделать глубокий вдох, набрать максимально воздуха и положить ладони на щеки, чтобы пальцы закрывали уши. Ладонями выполняйте толкательные движения по направлению к центру лица, чтобы ощущалось сопротивление мышц. Задержитесь в таком положении на пять-десять секунд. Расслабьтесь и повторите. Это упражнение займет 30-60 секунд и укрепит мышцы щек.

7. Толкание подбородка

Слегка откройте рот и натяните губы на зубы, выдвигая при этом вперед нижнюю челюсть, а в ее центре поместив указательный палец. Надавливайте пальцем на нижнюю челюсть в течении 30-60 секунд, чтобы ощущалось сопротивление мышц. Это позволит добиться более четкой линии подбородка.

8. Второй вариант толкания подбородка

Разместите под подбородком кулаки, прижмите язык к нижней челюсти и толкайте ее вверх кулаками, а языком при этом давите вниз. Удерживайте положение на протяжении 30-60 секунд, потом расслабьтесь и повторите. Это укрепит подъязычные и челюстные мышцы.

Восемь простых упражнений обеспечат отличную подтяжку лица и избавят вас от необходимости посещать косметолога. Главное – заниматься регулярно. опубликовано econet.ru

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