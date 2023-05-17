Успешное похудение: 10 веществ, которые помогут сжигать жир

Чтобы процесс сжигания жира в организме проходил интенсивнее, ему нужны дополнительные ресурсы. В качестве поддержки метаболизма могут выступать питательные вещества. Среди них витамины группы В, Кoэнзим Q10, биотин. Подробнее читайте здесь.

Что мы понимаем под «сжиганием жира»? Успешное похудение и поддержание стабильного веса. В организме имеется энергия, которая хранится в виде жира в жировых клетках тела и в форме гликогена в мускулах и печени.

Питательные компоненты, которые помогут похудеть

Для «сжигания» жира необходимы определенные вещества, задействованные в процессах метаболизма.

Витамин А

Этот жирорастворимый витамин важен для зрения, неврологической и антиоксидантной функции, кожи.

Есть разные виды жировой ткани. Белая жировая ткань - это тип клеток, которые накапливают жир, то есть нежелательные отложения. Бурая жировая ткань богата митохондриями (она метаболически активна). Витамин А потенциально повышает метаболизм, заставляя белую жировую ткань действовать как бурую жировую ткань.

Витамин B1

Витамин B1 (тиамин) важен для метаболизма углеводов, липидов и аминокислот. Он работает на «конечной стадии» использования накопленных жиров - липиды уже освобождены из клеток жира и попали в печень, где были трансформированы в углеводы для расщепления и выделения энергии.

Витамин B3

Витамин B3 (ниацин) - работает в клеточном метаболизме в митохондриях. Как и B1, он считается элементом метаболической системы, то есть необходим для выработки энергии из жиров, белков, углеводов. Вит-н B3 используется в производстве таких молекул как холестерин и L-карнитин, что необходимо для метаболизма липидов.

Витамин B5

Витамин B5 (пантотеновая кислота) – предшественник кофермента A (CoA), который расходуется клетками для выработки энергии / производства стероидных молекул (это поставщики гормонов) / производства кетоновых тел (они используются мозгом для получения энергии).

Витамин B6

Не вырабатывается организмом, и его можно получить с пищей. B6 - это кофактор практически ста ферментов, катализирующих биохимические реакции. Важная функция вит-на В6 - синтез незаменимых жирных кислот.

Биотин

Организмом не производится. Ключевая его функция - кофактор фермента в биохимических путях (в путях метаболизма клеток, а точнее, гликолиза, окисления жирных кислот (или «сжигания жира») и их синтеза.

CoQ10

Это не витаминный микронутриент из «семейства» убихинона. CoQ10 присутствует в мембранах почти каждой клетки. Вещество работает в митохондриальной цепи переноса электронов, облегчая трансформацию глюкозы и жирных кислот в энергию клеток. CoQ10 - жирорастворимый антиоксидант. Учитывая, что окисление жирных кислот / потеря веса / потеря жира генерирует свободные радикалы (наносящие вред ДНК, ускоряя старение и увеличивая риски развития рака и кардиологических проблем), CoQ10 важен для поглощения лишних электронов.

Железо (Fe)

Fe - минерал, известный участием в транспортировке и хранении кислорода. А кислород необходим для завершения клеточного метаболизма. Fe играет роль в метаболизме клеток: он входит в состав белков цепи транспорта электронов (цитохромов). Употребление продуктов с высокой концентрацией витамина С параллельно с продуктами, насыщенными железом, улучшает его усвоение.

L-карнитин

Это молекула, производное лизина, которая работает в метаболизме жирных кислот. L-карнитин участвует в окислении длинноцепочечных жирных кислот, что непосредственно приводит к сжиганию жира.

Скорость метаболизма зависит от скорости, с которой L-карнитин доступен. Без него невозможно использовать накопленные жирные кислоты для выработки энергии.

Креатин

Соединение, которое бодибилдеры применяют в наращивании мышц. Но при чем тут потеря жира? Потребление креатина с едой благоприятствует росту мускулатуры, что наращивает метаболические нужды организма. Мышцам необходимо больше энергии для работы (клетки жира энергоэффективны, так как их цель – сберечь энергию, а не сжигать ее). И мускулатура увеличивает скорость метаболизма.

Витамин Д

Вырабатывается под влиянием солнечного излучения, далее активируется в печени и почках. Витамин Д демонстрирует гормональные свойства, регулирует метаболизм. Люди с лишним весом обычно имеют недостаток витамина Д. опубликовано econet

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