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Усталость надпочечников: все хуже, чем вы думаете

Автор: Econet 24 июля 2023 5984
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Надпочечники – парные эндокринные железы, располагаются за брюшиной в области поясницы и представляют собой маленькие, не больше грецкого ореха, «шапочки» над почками. Они выполняют одну из наиболее важных функций – позволяют организму справляться со стрессом.

Усталость надпочечников: все хуже, чем вы думаете

Надпочечники помогают человеку восстанавливать психоэмоциональное состояние после заболеваний, получения травм, неприятностей на работе и проблем в отношениях. От их работы зависит энергия, душевное здоровье и качество жизни. Специалисты считают, что более 80% взрослых пациентов в какие-то моменты испытывают усталость надпочечников, развивающуюся вследствие изнашиваемости органов, что вызывает серьезные проблемы в организме.

Проблема усталости надпочечников

Задачи надпочечников

Эти органы входят в эндокринную систему и помогают производить более 50 видов гормонов, среди них: глюкокортикоиды, минералокортикоиды, адреналин и другие. Все эти гормоны влияют на важные функции организма:

  • поддерживают процессы метаболизма – регулируют уровень глюкозы и воспалительные процессы;
  • подготавливают тело к реакции на стресс – вступить в борьбу или убежать;
  • влияют на половое созревание;
  • поддерживают соотношение соли и воды;
  • сохраняют беременность;
  • отвечают за выработку половых гормонов – тестостерона и эстрогена.

Надпочечники позволяют организму дать адекватный ответ в стрессовых обстоятельствах, но современный ритм жизни доставляет избыток стрессоров: напряженная малоподвижная работа, недостаток сна, вредные привычки, несбалансированное питание, бурная личная жизнь. Все это истощает надпочечники и вызывает нарушение функций.

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Усталость надпочечников: все хуже, чем вы думаете

Проявления усталости надпочечников

Нарушение работы этих органов приводит к уменьшению выработки гормонов, в том числе кортизола – гормона стресса. В тяжелых формах дефицит гормонов приводит к развитию болезни Аддисона – серьезным нарушениям функций организма и угрозе смерти. В основном, ее провоцируют аутоиммунные заболевания, но в некоторых случаях, может вызвать тяжелый стресс.

В более легкой степени, усталость надпочечников или гипоадрения не требует срочной медицинской помощи, но она подтачивает силы организма и значительно снижает жизненный тонус.

Симптомы гипоадрении:

  • утомляемость в утреннее и дневное время, проблемы с пробуждением;
  • аллергические проявления, аутоиммунные заболевания;
  • сильная тяга к соленой, сладкой и жирной пище;
  • депрессивное состояние, повышенная тревожность;
  • головокружения, немеют концы пальцев, боли в пояснице;
  • дисбаланс гормонов, проблемы с кожей;
  • снижение полового влечения и способности справляться со стрессами;
  • ухудшение памяти, усиление ПМС, хроническая усталость.

Людям с усталостью надпочечников свойственно испытывать подъем энергии около шести часов вечера и сонливое состояние около 21-22 часов, если в это время не лечь спать, то энергия возрастает, не дает уснуть и полноценно отдохнуть. Недостаток энергии заставляет употреблять кофеин в различных формах: газированных напитках, кофе, стимуляторах, что еще сильнее изнашивает надпочечники и нервную систему.

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Как помочь надпочечникам?

Восстановить здоровье надпочечников помогут естественные методы оздоровления:

  • Релаксация – гимнастические и дыхательные упражнения помогут расслабиться после напряженного трудового дня.
  • Полноценный сон – выработка кортизола зависит от длительности ночного сна, поэтому спать следует не меньше 7-8 часов.
  • Отказ от стимуляторов – кофеин и сахар нарушают гормональный баланс в организме.
  • Излечите источники воспаления – кариес, хронические заболевания, проблемы с кишечником провоцируют повышенную выработку кортизола.
  • Включите в рацион пробиотики – кефир, квашеная капуста, соленые огурцы и другие ферментированные продукты улучшают иммунитет.
  • Принимайте природные адаптогены, стимулирующие иммунную систему – травы элеутерококка и женьшеня, корень солодки, базилик и мелиссу.
  • Увеличивайте двигательную активность – занятия спортом и быстрая ходьба нормализуют гормональный фон.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье надпочечники усталость надпочечников гипоадрения гормоны

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