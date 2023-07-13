Увеличение простаты: Что необходимо знать ВСЕМ мужчинам старше 35

Увеличение простаты почти так же обычно у мужчин в возрасте старше 35, как увеличение миндалин у детей.

Железа простаты является вспомогательной частью мужских репродуктивных органов. Она аккуратно подобрана вокруг шейки мочевого пузыря, непосредственно под телом этого органа; уретра, или мочевыводящая трубка, проходит через нее. Железа простаты секретирует жидкость, смешивающуюся со спермой после того, как она достигает уретры. Из-за своего расположения вокруг уретры, простата при увеличении блокирует в большей или меньшей степени ток мочи.

Простатит

Увеличение простаты почти так же обычно у мужчин в возрасте старше 35, как увеличение миндалин у детей. На каждую женщину, страдающую болезнью мочевого пузыря, приходится мужчина с увеличенной простатой, раздражением, воспалением и изъязвлением уретры и шейки мочевого пузыря. У большого числа мужчин старше 50 лет наблюдается более или менее ярко выраженное изъязвление прилегающей к уретре части железы.

Эти состояния могут быть источником большого беспокойства и страдания для мужчин. Это обычная причина задержки мочи и засорения мочевого пузыря, из-за чего возникают неприятные ощущения в спине, бедрах, ногах, а иногда — люмбаго и ишиас. Раздражение, вызываемое задержкой мочи, однозначно ведет к циститу (воспаление мочевого пузыря) и даже к изъязвлению мочевого пузыря и его шейки.

Действительно, не будет преувеличением сказать, что заболевание простаты и его влияние на соседствующие органы причиняют немало беспокойства мужчинам старше 50 лет. Многие из заболеваний пожилых мужчин, от которых их регулярно и безуспешно лечат, на самом деле лишь отражение следствия заболевания мочеполовой системы, первичным из которых является воспаление железы простаты.

Увеличение простаты может начаться рано, в 35 лет, или позже, даже после 70-ти. Более склонны к увеличению простаты полные мужчины с большим животом и мужчины, ведущие сидячий образ жизни, так как и то и другое нарушает циркуляцию крови в тазовой области, в результате устанавливается застой крови, а это, возможно, основная причина увеличения простаты.

Увеличение простаты приводит к задержке части мочи при каждом мочеиспускании, так называемой остаточной мочи. Давление, оказываемое на уретру и шейку мочевого пузыря увеличенной простатой, препятствует полному опорожнению мочевого пузыря. Небольшое увеличение железы приводит к незначительной задержке, по мере развития увеличения растет и задержка.

Мужчинам старше среднего возраста часто причиняет беспокойство медленное мочеиспускание, вскоре сменяющееся постепенно развивающимся препятствием оттоку мочи. В возрасте 50–60 лет отмечается незначительная задержка мочи, это значит, что после полного завершения мочеиспускания в мочевом пузыре остается одна или две унции мочи. Неспособность мочевого пузыря полностью опорожниться медленно усиливается. Одновременно увеличивается количество задерживаемой мочи. Задерживаемая моча отравляет мочевой пузырь, а со временем — и весь организм, вызывая много беспокойства и страданий, даже смерть.

По мере увеличения простаты под ее тяжестью мочевой пузырь опускается вниз, что еще более затрудняет его опорожнение. Чем больше задержка, тем чувствительнее становится мочевой пузырь и тем труднее он опорожняется. Цистит, воспаление слизистой оболочки пузыря — все это возникает из-за остаточной мочи и очень часто встречается у пожилых мужчин. Уретрит — воспаление выстилающей оболочки уретры также появляется в результате ее раздражения.

Мембраны или оболочки, эти внутренние кожные покровы, выстилающие мочевой пузырь и уретру, являются слизистыми оболочками и напоминают слизистые оболочки носа, рта и горла. Следовательно, при воспалении этих оболочек мы имеем обильное выделение слизи, то есть то, что обычно называется катаральным состоянием.

Длительное постоянное воспаление шейки мочевого пузыря завершается изъязвлением и легкой геморрагией, так что моментами наблюдается кровотечение, хотя и не во всех случаях. Рак редко возникает в подобных условиях. Однако когда раздраженная ткань затвердевает — это первый шаг на пути к раку. Рак простаты — не столь уж редкая вещь, но несравнимая с числом развивающихся увеличений простаты.

Врачи говорят, что причина простатита неизвестна. Мы видим в ней результат неправильного образа жизни. Наиболее обычные причины — излишества в еде и питье, половые излишества. Так как этим сторонам жизни пациента не придается значения, ухудшение состояния прогрессирует.

Я помню один разговор с человеком, страдавшим увеличением простаты свыше трех лет назад. Описывая мне симптомы своей болезни и лечение, которому подвергался, он добавил: «Я ем как лошадь». Врач не проинструктировал его относительно режима питания и удовлетворился попыткой облегчения страдания лекарствами и Х-лучами.

Успешное лечение болезни простаты еще не получено. Операции по удалению железы или ее части, инъекции для сокращения железы и все другие испробованные методы лечения оказались неудовлетворительными. Почему? Потому, что нет лекарства, нейтрализующего неправильный образ жизни. Образ жизни, приводящий к обжорству и увеличению железы простаты, не может быть изменен с помощью лекарств и хирургического вмешательства.

Когда увеличилась простата и началось капельное мочеиспускание с вытекающими из этого последствиями — болью и огорчениями, хороший хирург может лишь временно прекратить страдания пациента. Тысячи мужчин умирали в результате операции на простате. Для успешной операции на простате необходим прекрасный дренаж, а это невозможно. Именно поэтому, когда хирург уверяет вас: «Операция без последствий, вы будете на ногах и выписаны через три дня», — хорошо бы спросить его: «Выписан куда?» Слишком часто этим «куда» оказывается кладбище.

Сейчас хорошие хирурги не любят удалять простату. Доктор медицины Уолтер С. Альварес говорит, что лично он выбрал бы лишь один тип выполнения операции, осуществляемой через лигатурную трубку, вводимую внутрь через уретру. Операция эта требует особого мастерства уролога. И даже при успешном завершении операции она не исключает причины заболевания, не возвращает здоровье. Когда же причина незатрону-та, она продолжает усиливать беду.

Некогда операции на простате были более популярны, чем теперь. Потеря популярности произошла из-за высокого уровня смертности, который, кажется, достигал 25 % из большого количества осложнений. Человек, который перенес операцию на простате и выжил, еще не покончил счеты с природой. В действительности, обращение к хирургам фактически не гарантирует, что здоровье будет возвращено.

Причиняющая неприятности простата — результат следования пациента своим дурным привычкам. Человеку, не отказавшемуся от них, хирургическое вмешательство может дать лишь временное облегчение.

Сильно развитый простатит — это болезнь, которая может быть полностью излечена только в небольшом числе случаев, однако страдающих простатитом необходимо прежде научить правильно жить. Увеличившись один раз, простата имеет тенденцию увеличиваться снова при малейшем к тому поводе. Даже если ее размер удалось уменьшить до нормального, она способна опять быстро и легко увеличиться, если пациент не придерживается здорового образа жизни.

Я видел простаты, увеличенные до размеров бейсбольного мяча и почти такие же твердые — в этих случаях приходилось вводить катетер (инструмент, используемый для слива мочи). Величину простаты удавалось уменьшить до нормальной в течение недели, она становилась мягкой (уплотнение рассасывалось), так что после надлежащего лечения мочеиспускание тоже становилось нормальным. Обычно, конечно, более длительное время требуется для уменьшения простаты.

В некоторых случаях не удается уменьшить размер простаты до нормальной величины, но его можно уменьшить до такой степени, чтобы ток мочи был свободным, при этом снимаются неприятные ощущения в спине, бедрах, ногах (а иногда и люмбаго и ишиас, которые имеют временный характер). Все это происходит, если пациент отказывается от нервирующего, возбуждающего образа жизни, ложится в постель и прекращает прием пищи.

Мужчины, у которых увеличена простата, вынуждены часто вставать ночью для мочеиспускания. Раздраженный мочевой пузырь не удерживает мочу нормальным образом. Эти ночные прогулки нарушают сон, что приводит к дальнейшему нервному раздражению.

Я видел таких пациентов, которым приходилось вставать ночью по 15–20 раз. Я видел их после нескольких дней голодания, беспробудно спящими по 13 часов, не испытывая необходимости освободиться от мочи. Мало того, теперь мочеиспускание стало для них делом легким, не доставляющим никаких неприятностей.

Но только в небольшом числе случаев достигнутое улучшение становится постоянным. Я был свидетелем множества примеров, когда увеличение простаты рецидивировало в течение двух-трех недель. К быстрому ее увеличению приводит переедание. Нервное возбуждение, переутомление на работе, сексуальные излишества, а также другие разнообразные возбуждающие занятия дают тот же эффект. Чай, кофе, табак, алкоголь и другие стимуляторы быстро вызывают рецидив увеличения простаты.

Голодание в этих случаях обеспечивает только временное облегчение, если не изменен образ жизни. Ожирение и увеличение простаты можно уменьшить путем голодания, но это еще не все, что требуется для восстановления здоровья. Короткого голодания, конечно, недостаточно, чтобы значительно уменьшить размер простаты. При этом облегчится мочеиспускание и будут сняты некоторые неприятные ощущения, однако через несколько дней беда будет еще страшней, если не произвести радикальные изменения в образе жизни.

Голодание можно использовать как метод контролирования увеличения простаты в тех случаях, когда оно не может быть полностью исключено. Если нарушения в диете и других сферах жизни пациента привели к увеличению железы, одно-, двухдневного голодания обычно бывает достаточно для восстановления нормального оттока мочи и освобождения от неприятностей.

Эта процедура может быть повторена время от времени по мере необходимости. Но никакое голодание не поможет, если не нормализовать образ жизни. Если он остается неизменным, то голодание приносит слабое облегчение и лишь на короткое время.опубликовано econet.ru.

Герберт Макголфин Шелтон "Голодание и здоровье"

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