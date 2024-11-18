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Узнайте свое слабое место! Заболевания, присущие людям в зависимости от знака Зодиака

Источник: poleznoeznanie.ru 18 ноября 2024 7028
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Гороскоп может многое рассказать не только о судьбе или чертах характера человека. Какие заболевания характерны для того или иного знака Зодиака? На что следует обратить внимание именно вам согласно вашего знака Зодиака.

Узнайте свое слабое место! Заболевания, присущие людям в зависимости от знака Зодиака

Астрология может многое поведать о здоровье человека. Например, каждому знаку Зодиака присущи свои недуги. Это наблюдение было сделано на основе опыта не одного столетия. Оказывается время рождения имеет связь с состоянием здоровья. И если заранее знать свои слабые места, можно предотвратить многие заболевания.

Заболевания знаков Зодиака

Овен.

Самое слабое звено в организме - голова. Может страдать от головной боли, бессонницы, лихорадки, менингита, ангин, нарушения зрения, заболеваний сердца, печени, желчного пузыря, нервной системы, щитовидной железы.

Телец.

Слабое звено - шея и горло. Имеет предрасположенность к болезням печени, селезенки, спинного мозга. Может страдать от аллергии, ожирения, диабета, нервных расстройств на почве переутомления.

Узнайте свое слабое место! Заболевания, присущие людям в зависимости от знака Зодиака

Близнецы.

Слабое звено - плечи, предплечья, кисти рук, верхняя часть легких. Могут страдать от бессонницы, переутомления, аллергии, вызванной пищей или лекарствами, простудных заболеваний, нервных расстройств, болезней желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рак.

Слабые органы - желудок и легкие. Предрасположен к следующим заболеваниям: язва желудка, болезни мочевого пузыря, инфекции, нарушение обмена веществ, хронический бронхит, депрессии, болезненные менструации, мигрень, пониженное артериальное давление. Раки часто страдают и от воображаемых болезней.

Лев.

Слабое звено - опорно-двигательный аппарат и сердце. Возможны болезни мочевого пузыря, суставов, нервной системы, почек, а также импотенция на нервно-психической почве, лейкемия, подагра, солнечные ожоги.

Дева.

Слабое звено - нижняя часть живота и кишечник. Предрасположена к заболеваниям печени, желудка, крови, нижних конечностей, колитам, аллергии, уремии, бронхитам, нервно-психическим расстройствам (часто на почве полового воздержания).

Весы.

Слабое звено - почки и нервная система. Болезни: заболевания рук и ног, нефриты, пиелонефриты, колиты, радикулит, головокружения, общая слабость.

Скорпион.

Слабое звено - низ живота, позвоночник, сердечнососудистая система. Имеет предрасположенность к заболеваниям брюшных и половых органов, мочевого пузыря, носа. Среди Скорпионов много долгожителей.

Узнайте свое слабое место! Заболевания, присущие людям в зависимости от знака Зодиака

Стрелец.

Слабое звено - бедра и суставы. Болезни: печени, головы и горла, щитовидной железы; нервные расстройства, дерматозы, люмбаго.

Козерог.

Болезни: нарушения слуха, кожные заболевания, болезни печени и желудка, меланхолия и депрессия. С возрастом организм становится сильнее.

Водолей.

Слабое звено - голени, лодыжки, мышцы. Болезни: мигрень, невралгия, заболевания желудка, печени и легких, бессонница, инфекции. Водолеям очень вредно курить.

Рыбы.

Слабое звено - ступни, пальцы. Болезни: нервной системы, сердца, алкоголизм, наркомания, страхи и фобии, нарушение месячных, хронический бронхит, заболевания глаз, нарушение циркуляции крови.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье знак зодиака болезнь организм

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