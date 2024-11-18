Узнайте свое слабое место! Заболевания, присущие людям в зависимости от знака Зодиака

Гороскоп может многое рассказать не только о судьбе или чертах характера человека. Какие заболевания характерны для того или иного знака Зодиака? На что следует обратить внимание именно вам согласно вашего знака Зодиака.

Астрология может многое поведать о здоровье человека. Например, каждому знаку Зодиака присущи свои недуги. Это наблюдение было сделано на основе опыта не одного столетия. Оказывается время рождения имеет связь с состоянием здоровья. И если заранее знать свои слабые места, можно предотвратить многие заболевания.

Заболевания знаков Зодиака

Овен.

Самое слабое звено в организме - голова. Может страдать от головной боли, бессонницы, лихорадки, менингита, ангин, нарушения зрения, заболеваний сердца, печени, желчного пузыря, нервной системы, щитовидной железы.

Телец.

Слабое звено - шея и горло. Имеет предрасположенность к болезням печени, селезенки, спинного мозга. Может страдать от аллергии, ожирения, диабета, нервных расстройств на почве переутомления.

Близнецы.

Слабое звено - плечи, предплечья, кисти рук, верхняя часть легких. Могут страдать от бессонницы, переутомления, аллергии, вызванной пищей или лекарствами, простудных заболеваний, нервных расстройств, болезней желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рак.

Слабые органы - желудок и легкие. Предрасположен к следующим заболеваниям: язва желудка, болезни мочевого пузыря, инфекции, нарушение обмена веществ, хронический бронхит, депрессии, болезненные менструации, мигрень, пониженное артериальное давление. Раки часто страдают и от воображаемых болезней.

Лев.

Слабое звено - опорно-двигательный аппарат и сердце. Возможны болезни мочевого пузыря, суставов, нервной системы, почек, а также импотенция на нервно-психической почве, лейкемия, подагра, солнечные ожоги.

Дева.

Слабое звено - нижняя часть живота и кишечник. Предрасположена к заболеваниям печени, желудка, крови, нижних конечностей, колитам, аллергии, уремии, бронхитам, нервно-психическим расстройствам (часто на почве полового воздержания).

Весы.

Слабое звено - почки и нервная система. Болезни: заболевания рук и ног, нефриты, пиелонефриты, колиты, радикулит, головокружения, общая слабость.

Скорпион.

Слабое звено - низ живота, позвоночник, сердечнососудистая система. Имеет предрасположенность к заболеваниям брюшных и половых органов, мочевого пузыря, носа. Среди Скорпионов много долгожителей.

Стрелец.

Слабое звено - бедра и суставы. Болезни: печени, головы и горла, щитовидной железы; нервные расстройства, дерматозы, люмбаго.

Козерог.

Болезни: нарушения слуха, кожные заболевания, болезни печени и желудка, меланхолия и депрессия. С возрастом организм становится сильнее.

Водолей.

Слабое звено - голени, лодыжки, мышцы. Болезни: мигрень, невралгия, заболевания желудка, печени и легких, бессонница, инфекции. Водолеям очень вредно курить.

Рыбы.

Слабое звено - ступни, пальцы. Болезни: нервной системы, сердца, алкоголизм, наркомания, страхи и фобии, нарушение месячных, хронический бронхит, заболевания глаз, нарушение циркуляции крови.опубликовано econet

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