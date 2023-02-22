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В чем разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Источник: Econet 22 февраля 2023 5314
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Даже гастроэнтеролог со стажем может допустить ошибку и спутать непереносимость глютена с целиакией. Да, целиакия вызывается глютеном. При ней разрушаются ворсинки тонкого кишечника и развиваются лимфомы. Больным целиакией следует срочно отказаться от пищи, содержащей глютен.

В чем разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Такое состояние как непереносимость белка глютена проявляется в разных формах. Частенько даже опытные гастроэнтерологи могут ошибиться и принять непереносимость глютена за целиакию. 

Чем целиакия отличается от непереносимости глютена

Что такое целиакия

Целиакия - аутоиммунный недуг тонкого кишечника, спровоцированный глютеном. При этом заболевании разрушаются ворсинки кишечника и формируются лимфомы – серьезная кишечная болезнь, предполагающая категорическое исключение из пищевого протокола пищи с содержанием глютена.

Где-то в 90 % случаев целиакия – неследственный недуг. У этих больных проявляется генетический полиформизм, который способствует развитию заболевания. Среди всех страдающих непереносимостью глютена только лишь 1 % имеет диагноз «целиакия». Оставшиеся 99 % показывают экстраинтестинальную, проявляющуюся вне кишечника, симптоматику, обусловленную глютеном.

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В чем разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Предлагаем список возможных симптомов, которые вызваны глютеном, но присущих осложнениям или сопутствующих целиакии. Помимо прочего, эти симптомы могут возникнуть без связи с целиакией и вызываться только лишь глютеном. 

Но при их возникновении важно первым делом провести специальные лабораторные обследования, чтобы исключить непереносимость глютена.

Симптомы целиакии

У взрослых людей

  • кашицеподобные, жирные экскременты,
  • понос,
  • запор,
  • рвота,
  • ощущение переполненного живота,
  • жжение на языке,
  • боль в костях,
  • вздутие живота,
  • бледная кожа,
  • раздражительность, депрессивное состояние,
  • дефицит железа,
  • дефицит фолиевой кислоты,
  • малокровие.

У детей

  • патологии роста,
  • рвота,
  • вспученный живот,
  • потеря веса,
  • мускульная вялость,
  • зловонный кал,
  • пропажа аппетита,
  • мрачное настроение,
  • бледная кожа,
  • усталость,
  • диарея,
  • проблемы верхних дыхательных путей,
  • запоры.

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Болезни, обусловленные непереносимостью белка глютена

С непереносимостью глютена связаны проблемы кожи, печени, крови, нервной системы, репродуктивной системы. Среди них:

  • диабет 1-го типа,
  • аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото),
  • ревматоидный артрит,
  • синдром Шегрена — характеризуется сухостью глаз, рта и прочих слизистых,
  • герпетиформный дерматит Дюринга (дерматологический недуг),
  • пурпура тромбоцитопеническая (болезнь Верльгофа) —кровоизлияния в кожу и кровотечения из слизистых,
  • гемолитическая анемия (разрушение эритроцитов),
  • аутоиммунный гепатит - воспаление ткани печени,
  • болезни неврологической и психической природы,
  • аутизм,
  • выкидыш,
  • бесплодие, 
  • саркоидоз (формирование узлов на органах и на соединительной ткани),
  • гиперпаратиреоз, остеопороз,
  • проницаемость кишечника, развитие непереносимости пищевых продуктов,
  • болезнь Крона,
  • мигрень.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье целиакия непереносимость глютена глютен кишечник

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