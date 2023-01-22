Варикоз: что это, как возникает, чем лечить и почему прямо сейчас

Многие пребывают в заблуждении, что главной причиной варикоза является ношение обуви на высоком каблуке. На самом деле ключевым фактором этой проблемы считается наследственная предрасположенность. Как понять, что у человека варикозное расширение вен? Ведь такие признаки, как отёчность, тяжесть в ногах, боли, не всегда являются симптомами варикоза.

Вокруг варикоза сложилось множество заблуждений и мифов. Например, самый известный: во всём виновата обувь на высоком каблуке! В последнее десятилетие мода наконец-то сжалилась над прекрасным полом, предложив обувь на плоской подошве и кроссовки как повседневную практику, и увидеть женщину на высоких каблуках днём на улице - уже скорее в диковинку. При этом, заметьте, варикоз никуда не исчез вместе со шпильками. Итак, разбираемся.

Что полезно знать про варикоз

И снова наследственная предрасположенность?

Почему же вены чаще всего проступают именно на ногах? Особенность системы кровообращения такова, что кровь в нижних конечностях по некоторым сосудам движется снизу вверх, возвращаясь обратно к сердцу. Да-да, вот такой удивительный механизм! Только попробуйте себе это представить - фантастика!

Преодоление гравитации! На самом деле, никакого волшебства, в нашем организме всё продумано. Кровь движется вверх благодаря работе сердца как мощного насоса. В этом механизме участвуют венозные клапаны - небольшие утолщения на стенках вен. Эти клапаны открываются при движении крови по направлению к сердцу и закрываются в тот момент, когда кровь начинает двигаться в обратном направлении. Если створки клапанов потеряли эластичность, их полного смыкания не происходит. Возникает застой крови и расширение вен - то, что и называется варикозом.

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Отчего же так происходит? Врачи-флебологи выделяют одним из главных факторов наследственную предрасположенность. При этом болезнь может передаваться через поколение, то есть внучке от бабушки. Да, действительно, женщины больше предрасположены к варикозу, чем мужчины, потому что их соединительная ткань слабее, да и на протяжении всей жизни на её качество влияют гормоны. Но нельзя сказать, что это женская болезнь. По словам сосудистого хирурга, врача-флеболога клиники Пирогова с более чем 10-летним стажем Михаила Леонидовича Дуки, соотношение случаев варикоза у женщин и мужчин примерно 60 на 40.

Отёки плюс тяжесть плюс тяжесть плюс боль равно варикоз? Нет!

Как же понять, что у вас варикозное расширение вен? Только на приёме у врача! Дело в том, что такие распространённые симптомы, как отёки, тяжесть в ногах, боли, это далеко не всегда могут быть симптомы варикоза. Нередки случаи, когда варикоз, кроме как заметной вздутой веной, себя никак не проявляет. То есть варикозное расширение вен есть, а ни отёков, ни чувства усталости в ногах, ни судорог вы не ощущаете. А бывает и обратная картина: заметных вен на ногах нет, а к вечеру ноги отекают. Это может быть проявлением хронической венозной недостаточности, но не варикоза.

Что касается сосудистых звёздочек, то это отдельная, косметическая история, и нельзя рассуждать, что звёздочки - это начальная стадия варикоза (есть и такое заблуждение). Собственно, и звёздочки, и отёки, и сам по себе варикоз - всё это входит в термин венозной недостаточности. Но вот лечение будет абсолютно разным.

Зачем нам бесполезная вена?

Итак, вернёмся к варикозу. Мы уже разобрались в механизме этого заболевания. Давайте поймём, вздутая вена - это косметический дефект или опасность для здоровья?

Разумеется, в любой неполадке любой системы кроется опасность. И уж тем более если речь идёт о таком тонком механизме, как кровообращение. Угроза в том, что вы можете не чувствовать никакого дискомфорта, кроме эстетического, на протяжении многих лет. Обычно (будем честны друг с другом!) мы рассуждаем так: не болит - и ладно. И живём дальше, маскируя заметные вены одеждой. И даже не догадываемся, что подвергаем себя риску образования тромбофлебита, последствия которого могут быть самыми плачевными. Уже не говоря о таком страшном (сейчас, к счастью, всё реже встречающемся) осложнении варикоза, как трофическая язва.

Что же делать? Конечно же, лечить! Дело в том, что вышедшая из строя вена становится попросту… бесполезной. Она больше не выполняет своих функций. По словам Михаила Дуки, пациенты часто спрашивают его перед операцией: а что же будет, если мы удалим одну или несколько вен? Как будет поступать кровь? Не волнуйтесь. По поверхностным венам циркулирует всего около 10 процентов крови. Поэтому устранение уже и без того бесполезной и несущей в себе потенциальную угрозу вены никак не повлияет на кровоток.

Лечение в XXI веке - радиочастотная абляция вен (РЧА) - проходит безболезненно и без госпитализации, забудьте все истории о травматичных операциях, всё в прошлом. Кроме того, одновременно вы решаете и проблему эстетического дискомфорта, что тоже немаловажно. Сколько женщин годами стесняются показывать свои ноги! А ведь всего лишь достаточно одной часовой процедуры - и вы избавляетесь от проблемы и от рисков для жизни.

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Почему так важно ходить

Ну и напоследок всё же разберёмся, влияет ли как-то образ жизни на развитие варикоза. Если есть предрасположенность - рано или поздно варикоз даст о себе знать. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки. Сидеть - в прямом смысле слова! Действительно, сидячий образ жизни способствует развитию венозной недостаточности (не только варикоза). Особенно внимательными надо быть тем, у кого у родственников есть эти заболевания. Врачи, и далеко не только флебологи, в один голос твердят о пользе ходьбы, и неспроста. Оказывается, сокращение мышц голени, которое происходит при ходьбе, это словно наше второе сердце, оно выталкивает кровь из нижних конечностей вверх. Соответственно, простой вывод: стоять и сидеть - вредно, ходить - полезно, чтобы снизить нагрузку на вены. Также полезно плавание.

Увы, это не означает, что если мы начнём нарезать круги вокруг дома, это спасёт нас от варикоза. Тем более, будем реалистами: сидячей работы в мегаполисе мало кому удаётся избежать. Но прогулки способны существенно поддержать состояние вен и организма в целом, снять или предупредить неприятные симптомы венозной недостаточности, например, отёки ног.опубликовано econet

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