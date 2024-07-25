ВАРИКОЗ: Как избавиться от венозной сетки на ногах

Предрасположенность к возникновению варикозного расширения вен действительно передается по наследству, но возникает оно не в 100% случаев. Это объясняется тем, что зачастую для возникновения заболевания недостаточно лишь генетических особенностей, должны повлиять другие, более весомые факторы.

Самым большим фактором риска для развития проблемы варикозного расширения вен, конечно, является генетика, а это означает, что если это было проблемой ваших родителей это станет и вашей.

Вопреки устоявшемуся мнению, эта патология поражает не только женщин, но и мужчин, поэтому она может передаться ребенку от любого из родителей.

Варикозное расширение вен: причины, наследственность и профилактика

Особенности наследственного варикоза

Факторы, провоцирующие заболевание

Основы профилактики варикоза

Особенности наследственного варикоза

Выявление причин возникновения того или иного заболевания позволяет точно сформировать группу риску и люди, в ходящие в нее, могут своевременно предпринять профилактические меры по предотвращению возникновения патологии. Поначалу вопрос о том, является ли наследственность одной из причин возникновения варикозного расширения вен, был спорным, но после проведения генетических исследований все встало на свои места.

В случаях, когда варикоз был диагностирован только у одного из родителей, процент его возникновения у детей составляет 30% среди мужского населения и 56% среди женского. Если же патология была обнаружена у обоих родителей, вероятность его возникновения у ребенка повышается до 85%. Когда ни у отца, ни у матери не было обнаружено заболевания, вероятность возникновения его у детей крайне мала – всего 7% среди мужчин и 22% среди женщин.

Зачастую по наследству передается не сам варикоз, а лишь предрасположенность к нему. Это значит, что если у кого-либо из родителей было диагностировано это заболевание, оно необязательно передастся детям. Если нет влияния других провоцирующих факторов, наследственность может не сыграть свою роль, и патология не возникнет.

В настоящее время выделяют две основных особенности организма, передаваемые по наследству, которые могут послужить причиной возникновения заболевания.

Во-первых, врожденная слабость венозной стенки, которая определяет сниженный тонус сосудов, приводящий к застою крови в нижних конечностях и возникновению варикоза.

которая определяет сниженный тонус сосудов, приводящий к застою крови в нижних конечностях и возникновению варикоза. Во-вторых, клапанная недостаточность, которая характеризуется нарушением направления тока крови, в результате чего она застаивается в голенях. Эти особенности могут возникать по отдельности или в сочетании друг с другом.

Факторы, провоцирующие заболевание

Предрасположенность к возникновению варикозного расширения вен действительно передается по наследству, но возникает оно не в 100% случаев. Это объясняется тем, что зачастую для возникновения заболевания недостаточно лишь генетических особенностей, должны повлиять другие, более весомые факторы. Как правило, к ним относят:

Малая двигательная активность. Очень часто варикоз возникает у людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни на работе.

Очень часто варикоз возникает у людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни на работе. Отсутствие активного отдыха . Людям, занимающимся преимущественно умственным трудом, необходимо делать разрядку для своего организма, иначе проблем с ним не избежать.

. Людям, занимающимся преимущественно умственным трудом, необходимо делать разрядку для своего организма, иначе проблем с ним не избежать. Вредные привычки. Токсины, содержащиеся в алкогольных напитках, сигаретах и психотропных веществах, способы увеличивать размеры кровеносных сосудов.

Токсины, содержащиеся в алкогольных напитках, сигаретах и психотропных веществах, способы увеличивать размеры кровеносных сосудов. Высокие каблуки. Красива и изящная, но неудобная женская обувь на высоком каблуке или шпильке несет нагрузку на ноги и приводит к застою крови в голени.

Красива и изящная, но неудобная женская обувь на высоком каблуке или шпильке несет нагрузку на ноги и приводит к застою крови в голени. Тяжелые нагрузки на ноги. К этому фактору риска относятся спортсмены, продавцы, грузчики хирурги и представители других профессий, которые предполагают постоянную физическую нагрузку на ноги.

К этому фактору риска относятся спортсмены, продавцы, грузчики хирурги и представители других профессий, которые предполагают постоянную физическую нагрузку на ноги. Избыточный вес. Слишком большая масса тела негативно влияет на все системы организма, в том числе и кровообращение.

Это лишь небольшая часть провоцирующих факторов, которые, в дополнение к наследственности, приводят к варикозному расширению вен. Также в список могут входить различные нарушения в работе эндокринной или сердечно-сосудистой системы, а также других внутренних органов. Зная о возможной опасности, можно грамотно предотвратить ее, чтобы впоследствии не возникало необходимости в лечении.

Венозная сеточка (ретикулярный варикоз) — это тоже проявление варикозного расширения вен. Оно не угрожает жизни, но доставляет психологический дискомфорт, да и выглядит некрасиво.

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Основы профилактики варикоза

То, что у одного или обоих родителей было обнаружено варикозное расширение вен, еще не означает аналогичный диагноз и для детей. Важную роль в предотвращении этого заболевания играют правильные и своевременные действия самого пациента.

Любую болезнь гораздо легче предотвратить заранее, чем пытаться вылечить, особенно при наличии прогрессирующих осложнений.

Следует учитывать, что варикозное расширение вен в последнее время стало появляться у молодых людей. Обычно у многих женщин после 30 лет начинаются проблемы с ногами, поэтому профилактику нужно начинать как можно раньше. На сегодняшний день существует несколько основных методик, которые позволяют предотвратить унаследованный варикоз, их можно применять по отдельности или в комплексе.

Нормализация массы тела

Избыточный вес негативно влияет на работу многих систем организма, поэтому снижение массы тела пойдет человеку только на пользу. Уже с первых видимых невооруженным глазом результатов будут заметны положительные изменения: болезненные ощущения и усталость в ногах пойдут на убыль, уменьшится общая нагрузка на тело, начнет проходить одышка.

Справиться с большими количествами избыточного веса самостоятельно вряд ли получится, поэтому лучше всего обратиться к профессионалам.

Во-первых, нужно посетить диетолога , который подскажет, какие продукты нужно исключить из своего рациона, а какие, наоборот, добавить в него.

, который подскажет, какие продукты нужно исключить из своего рациона, а какие, наоборот, добавить в него. Во-вторых, следует начать делать физические упражнения под контролем опытного тренера, который сможет грамотно распределить необходимую в вашем случае физическую нагрузку по нескольким основным упражнениям.

Снижение веса является отправной точкой, если вы решили предотвратить наследственное варикозное расширение вен, поскольку все остальные меры профилактики будут даваться легче.

Режим питания

Для поддержания эластичности вен и их тонуса желательно употреблять в пищу определенные полезные продукты и снизить долю вредных веществ. Рекомендуется есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, в частности, свежие овощи и фрукты: капусту, яблоки, вишню, клюкву, чернику, облепиху и т. д.

Некоторые флебологи советуют время от времени прибегать к фруктово-овощным диетам, которые не только помогут предотвратить наследственное варикозное расширение вен, но и благотворно повлияют на организм в целом.

Кроме того, рекомендуется употреблять не менее 1,5-2 л полезной жидкости в день, точное количество поможет рассчитать диетолог.

Одновременно с этим следует по возможности исключить из рациона выпечку, жареные продукты, алкогольные напитки, в особенности пиво, а также снизить количество употребляемой соли.

Физические упражнения

Интенсивные физические нагрузки, затрагивающие нижние конечности, являются одним из предрасполагающих факторов к образованию варикоза, поэтому от серьезных занятий спортом нужно отказаться. Заменить их нужно легкими упражнениями, которые позволят снизить усталость в ногах и расслабить их.

Наиболее оптимальными для профилактики наследственного расширения вен считаются занятия в бассейне: обычное плавание или специализированная аквааэробика с тренером. Если нет возможности заниматься в воде, можно делать упражнения дома, но избегать сильных нагрузок на ноги и пресс.

Полезными считаются ежедневные прогулки, длящиеся 30-60 минут.

Одежда и обувь

В качестве обуви специалисты советуют выбирать туфли и сапоги на широком устойчивом каблуке длиной около 4 см. Слишком высокий каблук или шпилька будет создавать дополнительную нагрузку, что приведет к нарушению циркуляции крови. Плоская подошва тоже нежелательна, поскольку она тоже вызывает нарушения тока крови, но в сторону замедления.

Людям с наследственной предрасположенностью к образованию варикоза после 35-40 лет можно начать носить компрессионное белье. Оно разработано специально, чтобы держать мышцы ног в тонусе, но при этом обеспечивать нижним конечностям комфорт на протяжении всего дня.

Приобретать компрессионные чулки лучше всего в аптеках или непосредственно у медицинского производителя. Учитывайте, что качественное белье будет стоить дорого, а невысокая цена может свидетельствовать о некачественной подделке.

Косметические средства

На сегодняшний день в аптеках и косметических магазинах можно встретить множество кремов и мазей против варикоза, но эффективны они в большинстве случаев не для лечения заболевания, а именно для его профилактики. Как правило, они влияют на улучшение функции венозной сетки, а также корректируют циркуляцию крови и лимфы.

Применять то или иное средство нужно только после консультации со специалистом. Он сможет проанализировать, будет ли мазь или крем эффективно воздействовать в качестве профилактической меры, а также подскажет, как правильно использовать средство в вашем случае.

Препараты наружного применения хороши еще и тем, что при их нанесении осуществляется легкий массаж ног, что также немаловажно для профилактики наследственного варикоза.

Лекарственные препараты от венозной сетки

Для наружного применения используют гели, крем или мазь от венозной сетки на ногах.

Все средства от венозных звездочек и сеток имеют в составе активное вещество, которое влияет на отток крови и состояние сосудистой системы эпидермиса. Именно по основному ингредиенту и можно провести определенное разделение препаратов:

1. Мазь на основе гепарина. Препарат хорошо справляется с застоями крови в стенках мелких капилляров. Предотвращает возникновение тромбов. Способствует разжижению крови и ускорению обмена веществ. Главное активное вещество — гепарин. У него природное происхождение, поэтому крайне редко вызывает аллергическую реакцию. Гепариновую мазь можно применять людям с повышенной чувствительностью к различным лекарственным препаратам. Достойным показателем является то, что это средство назначают беременным, когда возникает отечность конечностей.

2. Препараты на основе рутина. Данное активное вещество способствует повышению тонуса в малых венах, улучшает их эластичность и устраняет ломкость, разжижает кровь и тем самым снимает отеки. Вспомогательные вещества позволяют снимать болевые ощущения и чувство тяжести в ногах. Венозную звездочку при помощи рутинового препарата можно полностью устранить на начальной стадии ее возникновения.

3. Мазь на основе троксерутина. Группа этих препаратов предназначена как для профилактики сосудистой сетки на ногах, так и полноценного лечения. Активное вещество укрепляет стенки вен, предотвращает их ломкость. Способствует выведению жидкости и снятию отеков, выводит и нейтрализует свободные радикалы. Стойкий терапевтический эффект достигается при длительном использовании мази. Ее необходимо наносить дважды в день, утром и вечером.

Принцип действия лекарственных препаратов заключается в снятии отечности и уменьшении степени проницаемости стенок малых вен. Активные вещества мазей, гелей и кремов при помощи вспомогательных компонентов способны достаточно глубоко проникать в ткани и оказывать терапевтическое воздействие.

У всех лекарственных препаратов имеются свои противопоказания и перед применением необходимо с ними ознакомиться. Если после нанесения мази на больной участок кожи возникнет чувство жжения и острой боли, покраснение или зуд, то средство нужно аккуратно смыть с тела теплой водой.

Домашняя мазь от венозной сеточки

Иногда самые простые рецепты из доступных и дешевых компонентов оказывают лечебное воздействие на уровне дорогостоящих брендовых фармпрепаратов.

Средство, которое предлагается сегодня является вполне естественным и эффективным. И, как утверждает автор, оно даёт почти мгновенный эффект.

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«Это средство полностью излечило мое варикозное расширение вен, проблема, с которой я боролась в течение многих лет … Более того, это средство действует быстрее и эффективнее любых других кремов и методов лечения, которые я попробовала»...

Ингредиенты:

1/2 стакана мякоти алоэ вера

яблочный уксус

1/2 чашки моркови

Инструкция:

Вы должны нарезать мелко морковь и поместить ее в блендер.

Добавьте алоэ вера и смешайте их, пока не получите гладкую, однородную смесь.

Затем добавьте яблочный уксус по мере необходимости, чтобы получить кремообразную массу.

Храните в небольшой контейнере, который был бы прост в использовании.

Использование:

Наносите немного смеси на пораженные участки на ногах, на пол часа. После этого смойте холодной водой.

Эта процедура обеспечит быстрый и видимый эффект, и оно полностью решит проблему венозной сетки и варикозного расширения вен.

Ну что сказать? Конечно, ни один народный рецепт не отменяет ни похода к врачу, ни его рекомендаций. Случаи бывают всякие и иногда промедление просто опасно для жизни.

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