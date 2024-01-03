Варикозное расширение вен: поможет перевернутая поза!

Физические упражнения необходимы для предотвращения варикозного расширения вен. Но чтобы улучшить кровообращение, не обязательно ходить в спортивный зал. Достаточно, например, подниматься и спускаться по лестнице или ходить босиком.
У некоторых женщин варикозное расширение вен нередко проявляется уже с молодых лет. Обычно это связано с генетической предрасположенностью, но свой «вклад» дают и неправильное питание, курение, сидячий образ жизни. В этой статье мы расскажем, что делать, когда появляются первые признаки варикозного расширения вен, так как на этой стадии еще можно предотвратить заболевание, а заодно улучшить кровообращение и общее состояние организма.
Эти советы помогут не допустить развитие болезни:
Даже если ты мерзлячка, худшее, что ты можешь сделать, — это принимать горячий душ. При плохом кровообращении человек скорее мерзнет, но горячей водой мы только усугубляем проблему. Переход от горячей воды к холодной не должен быть резким. Просто каждый раз, когда мы моемся, вода должна становиться менее горячей; и тело будет к этому привыкать. Когда мы заканчиваем принимать душ, можно на несколько секунд пустить холодную воду или даже чередовать холодную воду с горячей, особенно для тех мест, где начинает проявляться расширение вен. Результатом этого станет прекрасное самочувствие и ощущение легкости в теле.
Чтобы избежать появления варикозного расширения вен и развития этой болезни, нужно стараться больше двигаться. Не всегда можно пойти в спортзал, но нужно заставлять себя почаще отрываться от кресла.
Особенно хорошо выбираться «на природу» и ходить босиком по траве, песку или по воде летом. Это приятное занятие не только снимает стресс и тревожность, но и прекрасно улучшает кровообращение, а также способствует расслаблению и подъему жизненных сил.
Это простое упражнение очень улучшает состояние страдающих варикозом. Целый день мы всей массой своего тела «нагружаем» ноги; чтобы их разгрузить, рекомендуется вечером делать обратное: поднимать ноги вверх. Это можно делать разными способами:
Лишний вес очень усугубляет проблемы с кровообращением, поэтому, если у тебя есть и эта проблема (лишний вес), мы рекомендуем серьезно заняться похудением; это позволит тебе не только сбросить лишние килограммы, но и почувствовать в себе больше энергии — которая потребуется для выполнения наших рекомендаций.
Специальная программа предусматривает воздействие на проблемные сосуды как «снаружи», так и «изнутри». Воздействие «изнутри» — это правильное питание.
Необходимо избегать следующих продуктов и напитков:
Полезны же следующие продукты:
Чтобы усилить действие оздоровительной программы, особенно в такое время года, когда кровообращение в проблемных сосудах ухудшается, рекомендуем также принимать некоторые натуральные добавки на основе лекарственных растений. Они могут быть для внутреннего (капсулы, приправы, настои, экстракты и т.д.) или наружного (кремы, лосьоны, эссенции, гели и т.д.) применения, но в их состав всегда входят лекарственные растения, рекомендуемые для улучшения кровообращения:
Очень эффективны также для снятия боли и тяжести в ногах специальные холодные гели. Они продаются в аптеках.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий