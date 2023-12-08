Ваше тело кислотное или щелочное: 17 признаков нарушения баланса

Как обстоят дела у вас с кислотно-щелочным балансом? Знали ли вы, что у нашего тела есть идеальный показатель уровня pH, который составляет 7,365?
Когда равновесие нарушается, в нашем организме возникают различные заболевания. Наши привычки, такие как сон, стресс, курение и, в первую очередь, продукты, которые мы потребляем, влияют на уровень pH в нашем организме.
Как же определить, нарушен ли кислотно-щелочной баланс в вашем организме, и что нужно сделать, чтобы его восстановить.
Чем более кислотным является ваше тело, тем сложнее иммунной системе бороться с болезнями, бактериями и даже онкологией.
Если в вашем рационе преобладают мясные и молочные продукты, сахар и переработанные продукты, то ваше тело вынужденно использовать щелочные минералы (кальций, натрий, калий, магний), чтобы нейтрализовать образующийся избыток кислоты.
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Из-за этого истощаются жизненно важные запасы минералов, что негативно сказывается на здоровье. Некоторые ученые даже считают, что сильный ацидоз может способствовать росту злокачественных клеток и опухолей.
Вот несколько признаков того, что ваше тело слишком кислотное:
Хотя щелочную диету часто рекомендуют при многих хронических заболеваниях, переизбыток щелочи тоже может быть нездоровым. Такое состояние называется алкалоз.
Чаще всего он возникает при избытке бикарбоната в крови, внезапной потере кислотности крови, низком уровня углекислого газа. Причиной такого состояния может стать какое-то заболевания, а если уровень pH поднимается выше 7,8? состояние может стать критическим.
Вот, основные признаки того, что ваше тело слишком щелочное:
Наше тело - удивительная система, которая сама способна восстановить кислотно-щелочной баланс. Однако, когда происходит сдвиг в ту или иную сторону, это достается нам дорогой ценой.
Например, когда наше тело становится слишком кислотным, кровь забирает щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и создает менее благоприятную среду для пищеварения.
Именно по этой причине пища, которую мы потребляем, может повлиять на развитие тех или иных заболеваний. Тело забирает из одной области, чтобы сбалансировать pH, и мешает должной работе других функций.
Наше питание в основном состоит из окисляющих продуктов (мясо, злаки, сахар). Мы потребляем намного меньше ощелачивающих продуктов, таких как овощи и фрукты, и их не хватает, чтобы нейтрализовать избыток окисляющих продуктов, которые мы едим.
Такие привычки как курение, пристрастие к кофе и алкоголю оказывают окисляющее воздействие на организм.
Наше тело примерно на 20 процентов кислотное и на 80 процентов щелочное. Рекомендуется потреблять примерно 20 процентов окисляющих продуктов и 80 процентов ощелачивающих.
Кислотно-щелочной баланс не стоит путать с кислотностью желудка. В здоровом желудке уровень pH кислотный, что необходимо для переваривания пищи. Речь идет о pH биологических жидкостей, клеток и тканей. Щелочность возникает в основном после переваривания. Например, лимоны и апельсины считаются кислыми, но после переваривания они снабжают наш организм щелочными минералами.
Продукты могут быть окисляющими или ощелачивающими. Отдайте предпочтение свежим фруктам и овощам, таким как: лимоны, абрикосы, виноград, груши, капуста? свекла, листья салата, огурцы. Также пейте больше воды, и избегайте сладких газированных напитков.
Если вам кажется, что вы страдаете от алкалоза (избытка щелочи), вам в первую очередь нужно выяснить причину. Например, вы можете принимать лекарства, которые вызывают дефицит калия и хлора. Сильная рвота также может привести к метаболическому алкалозу.опубликовано econet
Вот еще несколько небольших советов, как отрегулировать уровень pH в организме.
Перевод Филипенко Л. В.
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Источник: https://econet.ru/
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