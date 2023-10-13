Ваши стопы расскажут о здоровье

Хотите узнать, какие заболевания и патологии скрывает ваш организм, – обратите внимание на собственные стопы. По линиям и расположению дефектов на ступнях китайские врачи могут безошибочно поставить диагноз, определить причины воспаления или хронической боли. Они уверены, что перенесенные нарушения и травмы оставляют отметины на коже ног, дают информацию о здоровье владельца.

Основу диагностики составляет наложение дефектов кожи на активные точки, связанные с внутренними органами и системами человека. Многие проблемы с шелушением и появлением трещин мы связываем с неправильным уходом, не понимая, что причина кроется в недолеченном заболевании или скрытом воспалительном процессе.

Посмотрите на стопы внимательно

Каждое заболевание оставляет определенный знак на коже ступни человека. Для определения осмотрите свои ноги, пальцы, вспомните, какие косметические дефекты беспокоят с завидным постоянством.

Складки и морщины

Если глубокие полоски появились на внутренней стороне пятки, обратите внимание на состояние поясничного отдела позвоночника. Симптом указывает на образование межпозвоночной грыжи, обострение остеохондроза, повреждение седалищного нерва. Полоски часто проявляются при хроническом цистите и болезнях мочевыводящей системы.

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Формирование борозд и полос на подошве указывает на проблемы в работе дыхательных органов: хронический бронхит, астму, легочную недостаточность. Глубокие складки залегают на ступнях при патологиях щитовидной железы, пороках сердца, язве желудка.

Повышенная сухость кожи

Ороговевшие пятки и повышенная сухость не всегда связаны с отсутствием регулярного ухода за ножками. При появлении огрубевшей кожи желтого цвета проверьте работу щитовидной железы и гормональный фон, исключите авитаминоз. Сухие участки часто указывают на перенесенные черепно-мозговые травмы, скрытые воспаления слизистых оболочек: болезни кишечника, колит, гастрит.

Читаем по ногтям

При появлении на ногтях расслоений пересмотрите ежедневное меню: изменения указывают на недостаток витаминов и основных микроэлементов, развитие дисбактериоза кишечника, снижение иммунитета. Проблема встречается при плохом усвоении питательных веществ из-за заболеваний пищеварительного тракта.

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Утолщение ногтевой пластины – признак, характерный для болезней желудка и верхнего отдела кишечника. Повышенная ломкость иногда возникает при нарушении мозгового

кровообращения, межпозвоночных грыжах или защемлении нервных окончаний, воспалении внутренних органов (почек, селезенки, печени).

Как проецируются органы на стопу

Каждый орган и система нашего тела имеют активную точку на ступне. Это важно для проведения массажа или диагностики скрытых воспалений:

Внутренняя сторона стопы соответствует позвоночнику, длинным мышцам спины.

Наружная линия отражает переднюю часть лица. На ней также расположены активные точки, отвечающие за работу печени и толстого кишечника.

На кончики пальцев проецируется черепная коробка и головной мозг.

Под подушечками пальцев расположены точки органов слуха, зрения и обоняния.

На середине стопы находятся точки, которые «соединены» с брюшной полостью человека и забрюшинным пространством: желудком, селезенкой, поджелудочной железой. Область пятки отвечает за состояние костной системы.

Зона на внутренней стороне под большим пальцем позволяет диагностировать дисфункцию щитовидной железы, нарушение гормонального фона при гипотиреозе. Под средним пальцем располагается участок, отражающий состояние нервной системы: при неврозе или стрессе кожа на нем становится сухой, появляются ямки или борозды.

Массаж стоп для укрепления здоровья

В китайской медицине и йогических практиках простым способом лечения и профилактики многих заболеваний является массаж ступней. Ежедневное выполнение расслабляющих движений поддерживает духовное и физическое здоровье, возвращает позитивный настрой, избавляет от бессонницы, невроза и повышенной тревожности.

В домашних условиях делайте простой самомассаж стоп, воздействуя на активные точки. Перед процедурой согрейте руки, нанесите на ноги массажное масло с ароматными и целебными добавками: розмарином, мятой, шалфеем. Каждую ступню прорабатывайте не менее 3 минут, избегайте болезненных ощущений.

Основные упражнения, используемые при массаже стоп:

1. Мягко разотрите нижнюю часть стопы, легкими круговыми движениями поднимайтесь к пальцам.

2. Обхватите руками пятку, подушечками пальцев массируйте ее по кругу, затем ладонью сделайте движение, словно откручиваете крышку на банке.

3. Пройдитесь несколько раз ребром ладони по ступне, сочетайте прерывистые удары и легкую вибрацию в зоне органов брюшины: это улучшает пищеварение, отделение желчи.

4. В зоне, отвечающей за работу позвоночника, мягко растирайте кожу ступней, чтобы улучшить кровоток, устранить застой лимфы.

5. Заканчивайте самомассаж длинными неспешными поглаживаниями от пятки до основания пальцев.

Для профилактики заболеваний и снятия нервного напряжения ежедневно растирайте каждый палец до легкого покраснения. Используйте для процедуры специальные массажные ролики. Эффективный метод самомассажа – хождение на коврике с неровной поверхностью, имитирующей песок, траву или морскую гальку.

По состоянию и строению стоп можно определить эмоциональное и физическое здоровье, перенесенные заболевания и травмы. Для укрепления иммунитета, улучшения сна и профилактики осложнений делайте легкий массаж, чаще ходите босиком по траве или неровностям.опубликовано econet

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