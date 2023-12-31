"Великолепная четверка" трав и пряностей

Эти травы и пряности оказывают яркий позитивный эффект в профилактике и серьезных заболеваний. Они имеют противовоспалительное, противораковое, противомикробное, антидиабетическое действие. Поэтому будет полезным включать их в свой пищевой рацион в небольших количествах.
Некоторые пряности работают аналогично мощным антибиотикам, средствам для разжижения крови, борются с онкологией и противовоспалительными процессами, регулируют инсулин и оказывают антиоксидантный эффект. Если регулярно вводить в рацион в малых дозах травы и пряности, это положительно скажется на состоянии здоровья.
Ученые проводили исследования и назвали 4 природных средства, которые оказывают яркий целительный эффект.
Воспаление считается вероятной причиной кардиологических проблем, инсульта, злокачественных новообразований, болезни Альцгеймера и артрита.
Активные соединения в составе имбирного корня (гингеролы) снимают боли у лабораторных мышей и работают как ингибиторы циклооксигеназы – аналогично противоартритным лекарствам. В придачу к этому, гингеролы, как и известный всем аспирин, имеют свойство разжижать кровь, что необходимо при сердечных недугах.
Растение применяется с древности против разнообразных инфекций. Масло орегано показывает эффект антибиотика при терапии инфекций стафилококка у лабораторных мышей. Масло также угнетает грибковые инфекции и паразитов.
Смесь масел орегано, пажитника, тмина и тыквенных семечек помогает снизить кровяное давление и оптимизирует сахар в крови у лабораторных крыс с диабетом.
Добавление орегано в разные блюда может обеспечить противопаразитарное и антидиабетическое действие.
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В куркуме присутствует высокий процент сильного антиоксиданта куркумина. Последний губит злокачественные клетки при онкологии простаты, толстого кишечника и легких.
Ученые предполагают, что куркумин может блокировать активность генов, вызывающих онкологию.
Куркумин оказывает и такое действие: из-за ослабления воспалительных процессов он снимает отечность суставов и деградацию мозга у мышей.
Включение корицы в пищевой рацион позволяет держать под контролем колебание сахара в крови. Корица нормализует показатель сахара, так как повышает необходимую чувствительность к инсулину.
Такие пряности как гвоздика, куркума и лавровый лист также демонстрируют подобный эффект, но менее выраженный.
Если вы заботитесь о своем здоровье, то можете обогатить свои блюда этими пряностями и травами.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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