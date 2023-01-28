Верные признаки того, что живот не уходит из-за гормонов

Вы постоянно сидите на диетах, бегаете по пять километров в день, но упрямый живот не хочет уходить из вашей жизни. В чем причина? Возможно, виноваты пресловутые гормоны, о которых сегодня так много говорят. Вот как это работает.

Вроде бы вы придерживаетесь основ здорового питания, практикуете физические нагрузки, но живот, к сожалению, упорно не желает уходить. Оказывается, причиной неудач в похудении могут быть гормоны. Что делать с «гормональным жиром»? Существует ряд признаков, на которые следует обратить внимание в этой связи.

Гормональный жир

Рацион здоровый, но объем талии увеличивается

С годами наш организм формирует устойчивость к инсулину, по этой причине тело аккумулирует жир, а не сжигает. Еще на этапе менопаузы организм синтезирует больше эстрогена, а это благоприятствует резистентности к инсулину.

Тянет на сладкое

Резистентность к инсулину отражается на лептине. Указанный гормон сигнализирует организму, когда вы испытываете чувство сытости. Если содержание инсулина повышено, это отражается на показателе лептина и грозит возникновению дисфункции рецепторов. Информация о сытости не станет поступать в головной мозг, и вы будете поглощать пищу далее и в придачу ко всему ощущать перепады настроения. На этапе менопаузы показатель эстрогена колеблется, что влечет за собой скачки настроения, избыточный вес и дополнительные сантиметры на проблемных участках тела. В пищевой протокол следует вводить овощи, нежирный белок, сложные углеводы, полезные жиры. Это поможет предотвратить возрастную резистентность к инсулину и утрату мышечной массы.

Стресс

Кортизол - гормон стресса так же выступает фактором накоплений в области живота. Показатель кортизола «подскакивает», если тело ощущает перегрузку тревогой и страхом. В этом случае оно переходит в так называемый режим выживания и аккумулирует резервный жир.

Бессонница

нуть не получается. Опять кортизол. Повышенное его содержание вызывает снижение активности щитовидной железы. Происходит гормональный сбой. Параллельно уменьшается секреция гормонов роста, отвечающих за наращивание тканей, мускулов и состояние здоровья в общем.

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Почему так происходит?

Так называемые ловушки жира появляются из-за наследственной спицифики организма или при нарушении обмена веществ.

Обмен жира связан с соотношением адренорецепторов в жировых клетках. В области ног и бедер у представительниц прекрасного пола в 9 раз больше рецепторов альфа-2, чем бета-2. Имеются сведения, что жир в зоне живота у мужчин демонстрирует аналогичные характеристики, т.е. альфа-2 рецепторов больше, чем бета-2. У мужчин в нижней области живота преобладают А2 адренорецепторы, по этой причине указанная зона накапливаеь жировую ткань первой, а отдает накопления жира последней.

Это полезно знать! Жир в области живота не говорит о том, что здесь нарушено кровообращение.

В ловушках жира, как правило, недостаточное кровообращение, усложняющее транспортировку жирных кислот. Вообще, кровоток в проблемных зонах не всегда замедлен. После приема пищи приток крови к указанным участкам активизируется; а в остальное время приток крови замедляется.

Физическая активность замедляет кровоснабжение проблемных областей. Поэтому худеть с помощью зарядки – не самый эффективный вариант.

Для начала необходимо оптимизировать обмен веществ и гормонов. Не стоит упускать из внимания локальную проработку указанных участков тела и последующие физические нагрузки. Локальная проработка предполагает следующие мероприятия: лимфодренаж, массаж, криотерапия (в комбинации с общей активностью).*опубликовано econet

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