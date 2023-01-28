Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. Верные признаки того, что живот не уходит из-за гормонов

Верные признаки того, что живот не уходит из-за гормонов

Автор: Econet 28 января 2023 6290
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Вы постоянно сидите на диетах, бегаете по пять километров в день, но упрямый живот не хочет уходить из вашей жизни. В чем причина? Возможно, виноваты пресловутые гормоны, о которых сегодня так много говорят. Вот как это работает.

Верные признаки того, что живот не уходит из-за гормонов

Вроде бы вы придерживаетесь основ здорового питания, практикуете физические нагрузки, но живот, к сожалению, упорно не желает уходить. Оказывается, причиной неудач в похудении могут быть гормоны. Что делать с «гормональным жиром»? Существует ряд признаков, на которые следует обратить внимание в этой связи.  

Гормональный жир

Рацион здоровый, но объем талии увеличивается 

С годами наш организм формирует устойчивость к инсулину, по этой причине тело аккумулирует жир, а не сжигает. Еще на этапе менопаузы организм синтезирует больше эстрогена, а это благоприятствует резистентности к инсулину. 

Тянет на сладкое

Резистентность к инсулину отражается на лептине. Указанный гормон сигнализирует организму, когда вы испытываете чувство сытости. Если содержание инсулина повышено, это отражается на показателе лептина и грозит возникновению дисфункции рецепторов.  Информация о сытости не станет поступать в головной мозг, и вы будете поглощать пищу далее и в придачу ко всему ощущать перепады настроения. На этапе менопаузы показатель эстрогена колеблется, что влечет за собой скачки настроения, избыточный вес и дополнительные сантиметры на проблемных участках тела.  В пищевой протокол следует вводить овощи, нежирный белок, сложные углеводы, полезные жиры. Это поможет предотвратить возрастную резистентность к инсулину и утрату мышечной массы. 

Верные признаки того, что живот не уходит из-за гормонов

Стресс 

Кортизол - гормон стресса так же выступает фактором накоплений в области живота. Показатель кортизола «подскакивает», если тело ощущает перегрузку тревогой и страхом. В этом случае оно переходит в так называемый режим выживания и аккумулирует резервный жир. 

Бессонница 

нуть не получается. Опять кортизол. Повышенное его содержание вызывает снижение активности щитовидной железы. Происходит гормональный сбой. Параллельно уменьшается секреция гормонов роста, отвечающих за наращивание тканей, мускулов и состояние здоровья в общем.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Почему так происходит?

Так называемые ловушки жира появляются из-за наследственной спицифики организма или при нарушении обмена веществ.

Обмен жира связан с соотношением адренорецепторов в жировых клетках. В области ног и бедер у представительниц прекрасного пола в 9 раз больше рецепторов альфа-2, чем бета-2. Имеются сведения, что жир в зоне живота у мужчин демонстрирует аналогичные характеристики, т.е. альфа-2 рецепторов больше, чем бета-2.  У мужчин в нижней области живота преобладают А2 адренорецепторы, по этой причине указанная зона накапливаеь жировую ткань первой, а отдает накопления жира последней.  

Верные признаки того, что живот не уходит из-за гормонов

Это полезно знать! Жир в области живота не говорит о том, что здесь нарушено кровообращение.

В ловушках жира, как правило, недостаточное кровообращение, усложняющее транспортировку жирных кислот. Вообще, кровоток в проблемных зонах не всегда замедлен. После приема пищи приток крови к указанным участкам активизируется; а в остальное время приток крови замедляется. 

Физическая активность замедляет кровоснабжение проблемных областей. Поэтому худеть с помощью зарядки – не самый эффективный вариант.

Для начала необходимо оптимизировать обмен веществ и гормонов. Не стоит упускать из внимания локальную проработку указанных участков тела и последующие физические нагрузки. Локальная проработка предполагает следующие мероприятия: лимфодренаж, массаж, криотерапия (в комбинации с общей активностью).*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье похудение гормоны

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Живые существа должны, если воспользоваться метафорой Марка Аврелия, обращать препятствия в топливо — как делает огонь. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.