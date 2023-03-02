Весна – время позаботиться о печени

Весна – это идеальное время года для того, чтобы позаботиться о здоровье печени. Специалисты в сфере китайской медицины утверждают, что те, кто нарушают весенние законы, будут страдать от болезней печени. Существует ряд признаков, которые указывают на то, что пора почистить печень. А если таких признаков более пяти, тогда следует срочно обратиться к специалисту.

Почему чисткой печени лучше заниматься именно весной? Это время обновления и очищения, когда происходят естественные изменения в организме и печень должна нормально функционировать. Выясним, какие симптомы свидетельствуют о наличии проблем с печенью, как правильно выполнять чистку и как предотвратить заболевания этого органа.

Основные признаки того, что печень нуждается в чистке

1. Вздутие живота.

2. Изжога.

3. Ощущение привкуса горечи во рту.

4. Плохой аппетит.

5. Тошнота.

6. Повышенное давление.

7. Запоры.

8. Чувство тревоги.

9. Постоянная усталость.

10. Проблемы с кожей.

Если в начале весны вы обнаружили у себя до пяти из перечисленных признаков, значит, пора заняться чисткой печени. Если все выполнить правильно, то через пару недель вы почувствуете облегчение.

Подготовительный этап и способы чистки

Не стоит думать, что процедуру очищения легко выполнить самостоятельно без предварительной консультации врача. Многие народные рецепты имеют противопоказания, к примеру, определенные средства нельзя использовать при острых воспалительных и инфекционных заболеваниях, сахарном диабете. Перед чисткой в домашних условиях обязательно нужно сделать УЗИ, проверить наличие в крови печеночных ферментов и пройти ряд других обследований, которые назначит врач. Самостоятельная чистка допустима только при условии отсутствия противопоказаний.

За неделю до процедуры нужно придерживаться диеты, направленной на восстановление работы печени. Следует исключить из рациона соль, сахар, жирные и острые продукты, алкогольные напитки. Необходимо есть больше свежих овощей и фруктов, белого мяса, рыбы. Также предварительно необходимо очистить кишечник с помощью слабительных препаратов либо курса клизм.

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Чистить печень можно любым из следующих способов:

1. Включить в рацион кислые травы (щавель, одуванчик, ревень). К слову, такие травы растут весной, поэтому неудивительно, что именно в этот период рекомендуется начинать процесс очищения.

2. Есть больше зеленых овощей, добавлять в блюда канадский желтокорень, чаще пить воду с соком лимона.

3. Принимать по 2,5 столовых ложки масла расторопши ежедневно перед едой, затем ложиться на правый бок, а левый греть грелкой. Это позволит очистить желчные протоки.

4. Растворить в ½ стакане воды столовую ложку порошка магнезии и пить натощак.

5. Пить больше теплой минеральной воды без газа.

6. Залить литром кипятка стакан овса, настоять полдня в теплом темном месте, добавить к отвару шиповник, березовые почки или брусничные листья, затем процедить и принимать трижды в день перед едой по ½ стакана.

7. Взять 10 кг редьки, очистить, промыть и измельчить на мясорубке. Отжать кашицу и получившийся сок перелить в стеклянную емкость. Средство нужно принимать ежедневно до еды по одной столовой ложке.

8. Очистить несколько свекл, нарезать их на средние куски и засыпать в трехлитровую стеклянную банку. Добавить немного муки и полкилограмма сахара, закрыть крышкой и поставить на пару дней в темное место. Затем добавить в емкость ½ стакана воды, 4 стакана сахара и 700 г изюма, оставить еще на семь дней, регулярно помешивать. По прошествии недели средство следует принимать трижды в сутки за полчаса до еды.

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Чтобы предотвратить развитие заболеваний печени одной чистки недостаточно. Необходимо отказаться от вредных привычек, которые негативно влияют на состояние печени (курение, употребление алкоголя), следить за собственным весом (минимизировать потребление жареных, жирных и сладких продуктов), регулярно заниматься спортом. Также важно избегать ситуаций, в ходе которых возрастает риск заражения вирусным гепатитом. К таким ситуациям относятся: употребление наркотических веществ, незащищенные половые акты, услуги непрофессиональных тату салонов. опубликовано econet

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